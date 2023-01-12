Как сбалансировать зимнее питание, чтобы не поправиться к весне? Рассказывает нутрициолог

Делимся рекомендациями по выбору правильных продуктов для сезонного питания.
Что должно быть в меню?
Сбалансированный рацион состоит из трёх обязательных и одного опционального приёма пищи в первой половине дня. Более частое питание рекомендовано не всем и определяется специалистом. Важно соблюдать питьевой режим. Средняя норма воды в день — не менее 30 мл на 1 кг массы тела.
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Питание должно быть разнообразным, но особенно важно следить за количеством белка и жира в рационе. В среднем суточная потребность в белке составляет не менее 1 г на 1 кг массы тела. У спортсменов данная потребность значительно выше и варьируется в зависимости от уровня физической нагрузки.
Не забывайте, что важны клетчатка и сложные углеводы, а вот простые углеводы лучше минимизировать. Не стоит увлекаться большим количеством сладких фруктов (виноград и мандарины), лучше отдать предпочтение ягодам и овощам.
Что такое углеводы и в чём они содержатся? По ссылке нутрициолог назвала 22 продукта.
Детям особенно важно получать полезные витамины и необходимые дозы белка и йода. Для этого в рационе ребёнка должны присутствовать рыба (более двух раз в неделю) и овощи с фруктами (300-400 г ежедневно).
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В связи с новыми привычками и быстрым темпом жизни в питании современного человека недостаточно белка, полезных жиров, витаминов, минералов и активных компонентов.
Для того чтобы сохранять энергию и здоровье не только сейчас, но и в будущем, в рационе должны присутствовать добавки с биологически активными веществами. Например, витамин D будет полезен практически всем жителям России в связи с нехваткой солнечного света. Но здесь необходима консультация врача.
Чему отдать предпочтение в зимний сезон?
В холода лучше выбирать продукты, которые будут помогать укреплять иммунитет и восполнять недостаток энергии. Например, капуста, особенно брюссельская, является отличным источником витаминов A и С и хорошо хранится дома.
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Добавьте в меню больше цитрусовых фруктов, овощей и ягод — отлично подойдут замороженные черника, смородина и малина.
В зимний сезон не стоит забывать и о полезных жирах, которые необходимы для поддержания упругости и эластичности кожи. Включайте в свой рацион рыбу, полезные масла и орехи. В холодный период года выбирайте продукты с омега-3, например, печень трески, грецкий орех и семена чиа.
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Пользу зимой принесут антиоксиданты, иммунные бустеры (например, грибы шиитаке) и минералы (орехи и семечки, морепродукты). Но и тут не забывайте посоветоваться со специалистом.
По ссылке рассказали о продуктах, богатых магнием.