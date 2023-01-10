И даже кофе не понадобится.

Как вставать в 5 утра и при этом чувствовать себя бодрым? Рассказывает сомнолог

Сон – залог хорошего настроения и прекрасного дня. А вот сбитый режим не сулит ничего хорошего.

Евгений Ильченко врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог, преподаватель кафедры СЗГМУ имени И. И. Мечникова Привычка – вторая натура. Важно соблюдать гигиену и режим сна, ложиться и вставать в одно время.

Чтобы чувствовать себя бодро в 5:00, важно рассчитать время, в которое нужно лечь. Для этого нужно отмотать семь-восемь часов от времени пробуждения. Получается, что к 22:00 уже необходимо ложиться.

Ещё одно важное правило для качественного сна, которое позволит избежать сложного пробуждения, – исключить телевизор и гаджеты за час до ночного отдыха. Это позволит постепенно войти в спокойное состояние, а сон будет крепче и здоровее.

Фото: istockphoto.com

Чтобы провести вечер с пользой для сна, лучше сходить на прогулку на свежем воздухе, послушать звуки белого шума, обладающие успокаивающими свойствами и помогающие расслабиться, или провести аутогенную тренировку, под воздействием которой снижается эмоциональное напряжение и утомление.

Как аутотренинг помогает быстро восстановиться и войти в ресурсное состояние, рассказали по ссылке

Чтобы выспаться завтра – ложиться надо сегодня. Именно стабильность прежде всего помогает выработать режим.

Не стоит перекладывать ответственность на нечто вам неподвластное. Генетический фактор рассматривался раньше, но не был доказан.

Проанализируйте свой день, и вы, возможно, заметите, что полночи просидели в социальных сетях, смотрели телевизор и играли. Это приводит лишь к раздражению и усталости.

Что происходит с организмом, когда сбит режим сна, узнаете здесь

Также стоит помнить, что важно не только количество сна, но и качество. Если нарушена REM-фаза сна (фаза быстрого движения глаз), то даже после восьми-девяти часов ночного отдыха наутро будут разбитость и усталость.

Фазы быстрого сна составляют 20—25% ночного сна и отвечают за анализ полученной информации. Точные причины нарушения этого процесса неизвестны и могут быть связаны с некоторыми заболеваниями.

Следует обратить внимание на такие симптомы, как постоянная сонливость, головные боли, раздражительность, плохая концентрация внимания. Здесь необходима консультация специалиста.

Фото: istockphoto.com

На ночном отдыхе может сказаться и депрессивное расстройство, когда нарушена выработка кортизола. При этом возможны ночные пробуждения, наблюдается упадок сил и настроения. В таком случае также стоит обратиться к врачу психотерапевту-сомнологу.

В предыдущем материале рассказали, как восстановить режим сна.

Над качеством сна, как и над другими аспектами жизни, нужно работать. Для того чтобы выработать привычку, важно проявить самоконтроль. Следуйте этим советам и спите на здоровье!