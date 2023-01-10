Как подобрать идеальные беговые и горные лыжи: инструкция и лайфхаки по экономии

Зима — идеальное время для активности на открытом воздухе. Беговые и горные лыжи — это не просто спорт, но и способ отлично провести время на природе. Главное — грамотно подобрать снаряжение. Как это сделать, чтобы и не переплатить, и не потерять в качестве?

Разберём нюансы, связанные с беговыми лыжами, а затем перейдём к горным. Везде есть своя специфика и возможности сэкономить.

Беговые лыжи

Сергей Склизков PRO-эксперт Спортмастер PRO Самое главное — определиться, как именно вы планируете кататься: будет это прогулка по заснеженному лесу на даче, пробежка коньком или по лыжне классическим ходом.

Если вы гуляете в лесу по «натуральной» лыжне или вовсе без неё, пригодятся более широкие лыжи. Они устойчивее и не тонут в снегу. Для подготовленной же трассы нужно брать более узкие. Они быстрее и легче.

Для классического хода лыжи выбирают примерно на 25 см выше роста спортсмена. Так они будут устойчивее при движении. Классическим лыжам нужна зона держания, чтобы можно было оттолкнуться от снега и поехать вперёд.

Фото: istockphoto.com

Если лыжи гладкие, скользящую поверхность под креплением и чуть дальше к носку смазывают специальной мазью держания. Чтобы упростить подготовку лыж для прогулок, производители также делают варианты с насечками, а для энтузиастов производятся лыжи с камусом — специальной вставкой из ворсистой ткани.

Лыжи для конькового хода короче классики. Здесь к росту спортсмена нужно прибавить 10–15 см. Их поверхность полностью гладкая. Есть лыжи комби: они длиннее коньковых, но короче классики и требуют разной подготовки для разных стилей катания.

Фото: istockphoto.com

Ботинки, крепления и палки для классического и конькового хода тоже различаются. Коньковые ботинки выше и жёстче — они должны поддерживать голеностоп и помогать отталкиваться. Палки для конька выбираются выше — примерно по мочку уха (а не по плечо, как для классики). Кроме того, коньковые крепления имеют более жёсткий флексор.

В любом случае при выборе лыж скорее важен вес человека, а не рост. Как правило, чем выше лыжи, тем они жёстче, но некоторые производители выпускают в каждой ростовке модели разной жёсткости. При выборе снаряжения обязательно следуйте рекомендациям по весу для разных лыж и стилей.

Для самых маленьких

Детское снаряжение из соображений экономии часто выбирается на вырост. Это понятно, но всё-таки важно обеспечить ребёнку удобство пользования инвентарём. Если выбрать чересчур длинные лыжи и палки, ему будет неудобно кататься.

Фото: istockphoto.com

Лыжи для прогулок и занятий в школе можно купить в наборе, состоящем из самих лыж, креплений и палок. Если следовать рекомендации производителя и добавить 15–20 см к росту ребёнка, такого набора хватит на пару сезонов. Разве что через год придётся заменить палки на более высокие.

То же и с ботинками. Для взрослых ботинки выбираются точно по размеру ноги, одетой в носок. Для детей можно сделать небольшой запас. Но не больше сантиметра, иначе стопы в ботинках будут чувствовать себя чересчур свободно, и ребёнок натрёт ноги. А в худшем случае юный спортсмен потеряет контроль над снарядом и может получить травму.

Как сэкономить

Обычно, чтобы сэкономить, люди покупают лыжи подороже, а ботинки подешевле. Так делать не стоит: от ботинок напрямую зависит как качество катания, так и комфорт ног. Лучше выбирать сбалансированный комплект, уделив подбору ботинок должное внимание.

Фото: istockphoto.com

Экономить стоит на палках или аксессуарах вроде чехлов и связок. Можно выбрать варианты менее именитых марок. Но важно всегда смотреть, чтобы палки соответствовали назначению по прочности и жёсткости.

Например, стеклопластиковые или алюминиевые запросто могут не выдержать мощного толчка при коньковом ходе. И это не говоря о том, что они будут слишком гибкими. Лучше всего выбирать модели с карбоном в древке.

Горные лыжи

Давид Кумаритов PRO-эксперт Спортмастер PRO К подбору горных лыж нужно подходить чуть более ответственно, учитывая физическую подготовку и параметры человека, а также его навыки катания и трассы, которые он планирует осваивать.

Новичкам лучше начинать с более мягких и узких моделей. Они позволяют натренировать правильную стойку — на первых этапах обучения именно это является главным критерием. Если наработать неправильную технику, в будущем это сильно помешает развиваться в рамках спорта и может привести к травмам.

Фото: istockphoto.com

Жёсткость лыж определяется соотношением материалов: дерева, композита, карбона и металла (в основном титанала). Предпочтительнее остановить выбор на модели, в которой отсутствует последний ингредиент. Он усиливает скоростные и стабилизационные свойств. Новичку это не требуется.

Если на первых порах выбрать модель не по уровню, начинающий спортсмен не сможет с ней справиться и потеряет желание двигаться дальше. Лучше взять вариант попроще, имея в виду запас для наращивания опыта и навыков. Тогда лыжи будут давать стимул для дальнейшего совершенствования.

Фото: istockphoto.com

Основные принципы выбора горных лыж:

новичку с низким отношением веса к росту (худощавому) подойдут лыжи с сердечником из смеси дерева и композита. Ростовка примерно минус 10–15 см от роста;

новичку с обычным телосложением можно рекомендовать лыжи с деревянным сердечником. Ростовка — примерно минус 8–12 см от роста;

новичку с подтянутым телом лучше посмотреть в сторону более жёстких моделей — из дерева с карбоном или стрингером из титанала. Ростовка — минус 5–10 см.

Если речь идёт о ребёнке, то, как и в случае с беговыми лыжами, важно не переусердствовать с экономией. Запас в ботинках не должен быть больше 1 см. Длина лыж — не больше 15 см в минус от роста юного спортсмена.

Если ваш спортивный выбор на эту зиму — коньки, то советы по выбору соотвествующей экипировки ищите здесь.