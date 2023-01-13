Как научиться подтягиваться? Один снаряд поможет легко и быстро освоить турник

Всем привет! В этой статье я расскажу, каким образом резиновые петли помогут вам научиться подтягиваться.
Резинки уменьшают ваше притяжение к земле, и, чем плотнее снаряд, тем легче будет подтягиваться. Резинок вам понадобится несколько штук, чтобы постепенно увеличивать нагрузку. Чем легче вам становится выполнять упражнение, тем тоньше должна быть резинка.
Отличное решение — учиться подтягиваться именно с ними, так как:
Вы будете с самого начала учиться делать это упражнение правильно. Часто новички, которые и раза не могут подтянуться, напрягаются и дёргаются, поэтому мышцы прокачиваются непропорционально. Резинка поможет зафиксировать тело и не делать лишних движений.
У вас будет получаться подтягиваться уже с первого занятия, а это значит, что вы будете возвращаться к этому упражнению с бóльшим интересом.
Вы сразу сможете тренировать разные хваты и развивать разные группы мышц. Но лучше ко всему подходить постепенно, поскольку ваше тело может быть не готово к такой работе. Есть риск получить травму.
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3 важных лайфхака при тренировках с резинкой
При выборе турника старайтесь начать с такого, который будет чуть выше вас, так как при подтягиваниях резинка затянется, и вам будет сложно её распутать. Кроме того, вы, скорее всего, будете работать с согнутыми коленями, поэтому выбирать высокий турник незачем.
Если вы не можете подтянуться, упираясь в резинку коленями, встаньте на прямые ноги. Когда будете слезать со снаряда, спускайте сначала одну ногу, а затем вторую. Ни в коем случае не спрыгивайте с резинки обеими ногами, иначе есть риск травмировать лицо, когда снаряд резко освободится.
Меняйте резиновую петлю на более тонкую, исходя из своих собственных ощущений. Если вы уже можете сделать больше 10-15 подтягиваний, возьмите потоньше. И так до тех пор, пока не сможете справляться совсем без неё.
Если есть желание, то будет и результат. Главное — делайте всё с умом и не бегите впереди паровоза. Так вы грамотно прокачаете тело и избежите травм.
У подтягиваний есть масса вариантов выполнения. О том, какими способами можно делать это упражнение, читайте по ссылке.