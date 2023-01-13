Разбираем важные параметры досок с опциями для новичков и опытных экстремалов.

Какой сноуборд подойдёт именно вам и что поможет быстро его освоить

Давид Кумаритов PRO-эксперт Спортмастер PRO Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/lifestyle/article Особенно эта информация пригодится тем, кто делает первые шаги в деле освоения сноуборда. Но и опытные спортсмены могут почерпнуть для себя что-то полезное.

Существует расхожее заблуждение, что сноуборды, как и лыжи, выбирают исходя из роста спортсмена. Это не так — при выборе доски важен ваш вес. Какие ещё моменты нужно знать и учитывать?

Параметры выбора

Первый важный параметр доски — её прогиб. Можно выделить четыре основные разновидности.

1. Кембер. Прогиб представляет собой «мостик». За счёт такой формы сохраняется максимально большая рабочая длина канта. Кембер обеспечивает высокую стабильность на склоне. Рекомендуется прогрессирующим либо новичкам — как одна доска и на начало, и на прогресс.

2. Рокер (он же банан). Доска имеет короткую эффективную длину канта. В основном это зона между креплениями. Плюс — рокер имеет высокую маневренность. Минус — низкое сцепление со склоном. Его стоит рассматривать новичкам и тем, у кого в приоритете небольшая скорость и лёгкая манёвренность.

3. Флэт. Это плоский сноуборд, имеющий загибы лишь по краям. Такие доски используют для освоения трюковых элементов.

4. Гибрид — это самый многочисленный и разнообразный тип. Он включает разные комбинации остальных разновидностей прогиба. Самый известный — это Flying V от компании Burton. Такие сноуборды сочетают плюсы кембера и рокера, при этом практически лишены их недостатков. Но и цена у гибридов выше.

Фото: istockphoto.com

Второй важный параметр — жёсткость. Она указывается по шкале от 1 до 10. Обычно «единички» и «двойки» — это модели для детей. С ростом жёсткости предполагается всё более и более агрессивное катание.

Людям, которые не гонятся за скоростью и предпочитают легкую манёвренность, следует выбирать модели с жесткостью до пяти.

Фото: istockphoto.com

Фанатам скорости, контроля за движениями и уверенного поведения при интенсивном катании подойдут борды с более высокой жёсткостью. Но нужно понимать, что нет единого стандарта для тестирования сноубордов по жёсткости. Доски разных брендов при заявленных одинаковых параметрах могут немного отличаться по ощущениям.

Третий параметр — это ширина доски. Этот пункт актуален не для всех. Если в ростовке рядом с числом стоит индекс W, доска относится к типу Wide, то есть широкая. Такие сноуборды выбирают те, у кого размер ботинка 43 и выше. Стандартные сноуборды будут для них слишком узкими.

Фото: istockphoto.com

Удачно начать

Если человек делает первые шаги в освоении сноуборда и хочет сэкономить, начинать покупку снаряжения стоит с ботинок. Всё остальное на начальных этапах можно брать в прокат.

А вот на чём точно не стоит экономить, так это на обучении и своей безопасности. Сэкономленные на покупке снаряжения средства стоит потратить на услуги хорошего инструктора. Он поставит правильную технику катания, при которой человек будет уверенно и ответственно управлять снарядом.

Фото: istockphoto.com

Как показывает практика, даже самые опытные друзья-сноубордисты в плане обучения чуть ли не хуже, чем попытка освоить катание самостоятельно.

Кроме того, на любом уровне владения снарядом важны шлем, защита спины, специальные защитные шорты и медицинская страховка. Последним пунктом часто пренебрегают и делают это зря. На склонах нередко можно встретить новичка-экстремала без правильно поставленной техники и опыта, но с огромным желанием разогнаться до невероятных скоростей. Такие люди опасны как для самих себя, так и для окружающих.

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