Стилист назвал 5 модных привычек, которые старят 40-летних

Не нужно выглядеть на 20 лет моложе, но и на пенсию раньше срока выходить не стоит.

Елена Первова персональный стилист 40 лет — это возраст, когда человек уже многое знает и о жизни, и о себе. Именно сейчас есть инструменты, чтобы создать свой уникальный стиль. Но, увы, опцию эту используют не все. Что же мешает?

Для многих манера одеваться – банальная привычка. Обычно этой стратегии следуют уставшие от жизни люди. Они одеваются просто «как придётся». Чаще всего эта схема включает вещи из прошлой жизни, и это точно не омолаживает.

Некоторые думают, что мыслят прогрессивно, стараются одеваться модно, но на деле… Оказывается, что и они тянут в новую жизнь гардеробные идеалы своей ранней молодости.

Фото: istockphoto.com

Также есть и общие моменты – то, что никого не освежает и не бодрит. Предлагаю разобрать все блоки ошибок и научиться их исправлять. Если, конечно, вы хотите выглядеть на свой возраст. Это, кстати, ещё один важный нюанс. Когда мы целенаправленно молодимся — примеряем стиль не по возрасту и статусу — это старит больше, чем морщины.

Итак, каких привычных нам стратегий нужно избегать, чтобы не старить себя раньше времени?

1. Одеваться во всё чёрное

40 лет – это возраст, который часто называют элегантным. У многих это понятие напрямую ассоциируется с чёрным цветом. Логика понята: он символизирует строгость, мудрость и т. п. Но есть здесь и важный технический нюанс.

Чёрный далеко не всем идёт. И если в 20 лет мы можем не слишком переживать об углубившихся носогубных складках и кругах под глазами, то в 40 лет должны относиться к таким моментам критически.

Фото: istockphoto.com

Нужно помнить, что он идеален для обладательниц тёмного колорита и высокой контрастности внешности. Причём также не стоит забывать, что с возрастом последний параметр понижается.

Также стильный total black нужно уметь создать. Противоречивый и благородный, он может стать основой уникального образа или жёстко выявит все ваши слабые стороны. Нужно учитывать детали, использовать яркие акценты. Тогда чёрный цвет добавит лоска, а не траурности.

2. Не следовать трендам вообще или делать это бездумно

Зрелый возраст – это время, когда критическое мышление уже должно быть сформировано. Да, вещи и схемы из прошлого нас тянут за собой, но и острые новинки могут быть опасны. Главное правило здесь – осознанность.

Фото: istockphoto.com

То, что подходит молодёжи, не смотрится на зрелой женщине. Например, модный кроп-топ, бахрома или перья на 40-летней леди создадут то самое неприятное впечатление – будто она отчаянно молодится.

Ещё одна опасность – активные принты. Да, леопард сейчас в тренде, но он практически безопасен для 20-летних. Более зрелые модницы из-за наличия определённых стереотипных ассоциаций могут от него пострадать. Помните, что «леопард» добавляет несколько лет к текущему возрасту женщины. Использовать этот принт можно, но только в небольших элементах.

Фото: istockphoto.com

Оверсайз – ещё одна спорная история. Многим кажется, что повышенный объём одежды может скрыть аналогичные параметры фигуры. Увы, это не так. Да, с возрастом мы часто набираем вес. Да, молодости это не добавляет. Но оверсайзу скрыть этот факт не под силу. Он эффектно смотрится на стройных моделях, подчёркивая их хрупкость.

Использовать тренды важно. Они делают образ актуальным. Но без фанатизма. Пусть это будет щепотка изысканных специй, которая придаст блюду оригинальный вкус.

3. Не использовать яркие акценты

Привычка одеваться так, чтобы не выделяться из толпы, у многих заложена практически на генетическом уровне. Увы, таково наше коллективное прошлое. Многие даже не догадываются о том, что эта привычка есть. Им кажется, что так положено.

Они ошибаются. Так не принято сейчас. Может быть по-другому. Никто не осудит. А если осудит, то это никак не повлияет на вашу жизнь.

Фото: istockphoto.com

Это не значит, что однотонный образ под запретом. Монохром в тренде, но создать его стильную версию не так просто. Здесь важно учитывать много тонкостей: фактура ткани, силуэт, грамотное перетекание близких тонов. Также нужно учитывать контрастность своей внешности. Иначе в пастельном total look можно превратиться в бледную моль.

Поэтому мой совет для возраста 40-летних женщин и мужчин – создавать динамику при помощи ярких акцентов. Так вы будете выглядеть интереснее, а значит – моложе.

4. Выбирать комфортную, но неактуальную обувь

Этот пункт касается преимущественно женщин, ведь на модные жертвы обычно идут они. Последние же чаще всего ассоциируются с обувью, которая доставляет дискомфорт. Сейчас каблуки — необязательная часть программы, но страдания навсегда отпечатались в памяти.

Фото: istockphoto.com

Поэтому у женщин после 40 лет, когда нередко начинаются проблемы с ногами, выбор обуви становится чем-то предопределённым. Они уверены, что мода и комфорт – вещи несовместимые. Покупают обычно какие-то нелепые кадавры, лишь бы поудобнее.

Современная мода разнообразна. Подобрать компромиссный вариант – не проблема.

Фото: istockphoto.com

5. Вообще не использовать макияж

Молодость сама по себе прекрасна. Отсутствие косметики или макияж в нюдовых тонах очень идёт юным девушкам. Взрослым женщинам, чтобы выглядеть свежо, нужно приложить чуть больше усилий.

Базовые принципы макияжа anti-age дают мощный омолаживающий эффект. Правильные акценты на губы или глаза немного повышают контрастность внешности. Результаты: моложавый вид и более законченный образ.

Чем мы стройнее, тем моложе выглядим. Если пока до ЗОЖ вы не созрели, то ловите модные лайфхаки , которые помогут похудеть визуально.