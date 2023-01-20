Как составить меню для всей семьи на наделю? 6 правил от нутрициолога и готовый рацион

Полноценное питание – залог здоровья для каждого члена семьи. Поэтому так важно уметь планировать рацион с учётом основных принципов питания и предпочтений каждого из родственников.

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA Важно помнить основные правила, которые помогут вам составить действительно сбалансированный, здоровый и вкусный рацион.

Пищевое разнообразие. Не стоит зацикливаться, например, на одном виде мяса или конкретном овоще: это приведёт только к снижению питательной ценности меню.

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Соответствие меню вашим энергетическим потребностям. Исключайте сильное недоедание, но и старайтесь не переедать. Это помогает не только поддерживать вес или грамотно его регулировать, но и снижает риск различных заболеваний.

Учёт личных особенностей и предпочтений в питании. Не заставляйте себя или других членов семьи есть то, что не нравится, лишь потому, что кто-то назвал определённый продукт обязательным для употребления. Если вкус какого-либо продукта вас не устраивает или после него возникает дискомфорт, то ни о какой пользе и речи идти не может.

По ссылке нутрициолог оценила диету «Семь лепестков».

Безопасность. Это кажется очевидным, но тот факт, что большое количество людей страдает от отравлений, говорит о необходимости напомнить ещё одно правило: всегда обращайте внимание на срок годности продукта, его внешний вид, наличие повреждений на упаковке. Этот пункт особенно важен для детей.

Если в семье есть дети, приучайте их есть свежие овощи и фрукты. Делайте смузи или другие лёгкие в приготовлении блюда. Очень важно контролировать количество сахара в рационе ребёнка, это касается не только продуктов, но и соков, газированных напитков.

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Составляя меню для всей семьи, лучше начать с ознакомления со списком основных продуктов.

Сложные углеводы. Это могут быть крупы, макароны, ржаной хлеб.

Белок. Как животный, так и растительный. К первому относятся: мясо, птица, рыба, молочные продукты. Из растительных источников хорошо подойдут фасоль, орехи, макароны из твёрдых сортов, крупы и хлопья.

Жиры. Здесь тоже есть несколько источников, но бóльшую часть стоит отводить под растительные виды. К ним относятся: масла, орехи, семена, авокадо.

Фото: istockphoto.com

Очень полезна морская рыба. Молочные продукты, сливочное масло, жирное мясо, яйца – одни из основных видов животных жиров.

Фрукты и овощи. Старайтесь есть их как можно больше: в них большое количество витаминов и минералов, а клетчатка необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Несколько простых правил, которые помогут сделать ваше питание более здоровым

Старайтесь отдавать предпочтение таким способам приготовления блюд, как варка, тушение, запекание, приготовление на пару. Добавляйте меньше масла и соли при приготовлении блюд. Соблюдайте режим питания. Это способствует улучшению работы ЖКТ и хорошему самочувствию. Устраивайте себе перекусы, если чувствуете, что сильно голодны, это поможет избежать переедания. В качестве напитков выбирайте воду, чай, кофе, компоты, морсы без сахара. Давайте ребёнку с собой фрукты, орехи, хлебцы. У него должна быть полезная альтернатива десертам и снекам.

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Рацион для всей семьи может выглядеть так

Такое меню рассчитано на одного взрослого человека, тренирующегося несколько раз в неделю, поэтому объем продуктов зависит от количества членов семьи. Размер порций определяется индивидуально как для взрослых, так и для детей, с учётом двигательной активности и задач в отношении веса.

Понедельник

Завтрак:

бутерброд из ржаного хлеба с маслом, куриным филе, сыром и листьями салата.

Перекус:

любой фрукт;

питьевой йогурт без сахара.

Фото: istockphoto.com

Обед:

крупа на выбор;

говядина, тушённая с овощами в томатном соусе;

капустный салат.

Ужин:

бедро индейки, запечённое в сметанном соусе;

греческий салат с оливковым маслом;

кефир.

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Вторник

Завтрак:

творожная запеканка с сухофруктами и сметаной.

Перекус:

порция любых орехов, без соли или сахара

Фото: istockphoto.com

Обед:

борщ с курицей, хлеб ржаной;

запечённая нежирная рыба на выбор;

салат с белой фасолью.

Перекус:

йогурт без сахара, порция семечек;

любой фрукт.

Ужин:

куриное филе, запечённое с сыром;

винегрет с подсолнечным маслом;

компот из сухофруктов без сахара.

Фото: istockphoto.com

Среда

Завтрак:

каша на выбор, приготовленная на молоке с маслом и мёдом;

порция ягод или фрукт.

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Перекус:

любой фрукт;

йогурт без сахара с порцией цукатов.

Обед:

макароны;

котлеты из индейки;

салат из свежих овощей с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

печенье – 2 шт.;

Ужин:

оладьи с индейкой и цукини;

салат с рукколой и авокадо.

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Четверг

Завтрак:

овсяные хлопья с маслом и орехами.

Перекус:

хлебцы ржаные с творожным сыром.

Обед:

порция жирной рыбы;

бурый рис;

салат из свежих овощей с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

кефир;

порция цукатов.

Ужин:

тушёная говядина;

винегрет с подсолнечным маслом.

Пятница

Завтрак:

омлет с шампиньонами, помидорами, зеленью и сыром.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

шоколад горький.

Обед:

суп на постном бульоне, хлеб ржаной;

котлеты куриные;

салат из свежих овощей с оливковым маслом.

Перекус:

йогурт без сахара с порцией орехов.

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Ужин:

запечённая нежирная рыба с сыром;

греческий салат с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Суббота

Завтрак:

блинчики банановые, сметана.

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Перекус:

пирожное.

Здесь собрали полезные рецепты десертов.

Обед:

макароны;

тушёная говядина;

салат из свежих огурцов и зелени с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

бутерброд из ржаного хлеба с индейкой и творожным сыром.

Ужин:

творог 5% с ягодами.

Воскресенье

Завтрак:

бутерброд из ржаного хлеба с маслом и слабосолёной сёмгой.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

творожная запеканка.

Пошаговый рецепт ПП-запеканки ищите здесь

Обед:

фасоль красная;

куриные бедра;

салат из помидоров и зелени с оливковым маслом.

Перекус:

смузи из банана, ягод и йогурта.

Фото: istockphoto.com

Ужин:

запечённая нежирная рыба;

салат из свёклы с сыром.

Для вдохновения рекомендуем ознакомиться с дневником питания нутрициолога.