Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Меню на неделю для семьи: готовое меню и 6 правил от нутрициолога

Как составить меню для всей семьи на наделю? 6 правил от нутрициолога и готовый рацион
Алена Денисова
Как составить меню для всей семьи на наделю
Комментарии
Это поможет сэкономить бюджет.

Полноценное питание – залог здоровья для каждого члена семьи. Поэтому так важно уметь планировать рацион с учётом основных принципов питания и предпочтений каждого из родственников.

<a href="https://www.championat.com/authors/6435/1.html">Алена Денисова</a>
Алена Денисова
нутрициолог, эксперт FPA

Важно помнить основные правила, которые помогут вам составить действительно сбалансированный, здоровый и вкусный рацион.

Пищевое разнообразие. Не стоит зацикливаться, например, на одном виде мяса или конкретном овоще: это приведёт только к снижению питательной ценности меню.

Фото: istockphoto.com

Соответствие меню вашим энергетическим потребностям. Исключайте сильное недоедание, но и старайтесь не переедать. Это помогает не только поддерживать вес или грамотно его регулировать, но и снижает риск различных заболеваний.

Учёт личных особенностей и предпочтений в питании. Не заставляйте себя или других членов семьи есть то, что не нравится, лишь потому, что кто-то назвал определённый продукт обязательным для употребления. Если вкус какого-либо продукта вас не устраивает или после него возникает дискомфорт, то ни о какой пользе и речи идти не может.

По ссылке нутрициолог оценила диету «Семь лепестков».

Безопасность. Это кажется очевидным, но тот факт, что большое количество людей страдает от отравлений, говорит о необходимости напомнить ещё одно правило: всегда обращайте внимание на срок годности продукта, его внешний вид, наличие повреждений на упаковке. Этот пункт особенно важен для детей.

Если в семье есть дети, приучайте их есть свежие овощи и фрукты. Делайте смузи или другие лёгкие в приготовлении блюда. Очень важно контролировать количество сахара в рационе ребёнка, это касается не только продуктов, но и соков, газированных напитков.

Фото: istockphoto.com

Составляя меню для всей семьи, лучше начать с ознакомления со списком основных продуктов.

Сложные углеводы. Это могут быть крупы, макароны, ржаной хлеб.

Белок. Как животный, так и растительный. К первому относятся: мясо, птица, рыба, молочные продукты. Из растительных источников хорошо подойдут фасоль, орехи, макароны из твёрдых сортов, крупы и хлопья.

Жиры. Здесь тоже есть несколько источников, но бóльшую часть стоит отводить под растительные виды. К ним относятся: масла, орехи, семена, авокадо.

Фото: istockphoto.com

Очень полезна морская рыба. Молочные продукты, сливочное масло, жирное мясо, яйца – одни из основных видов животных жиров.

Фрукты и овощи. Старайтесь есть их как можно больше: в них большое количество витаминов и минералов, а клетчатка необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Несколько простых правил, которые помогут сделать ваше питание более здоровым

  1. Старайтесь отдавать предпочтение таким способам приготовления блюд, как варка, тушение, запекание, приготовление на пару.
  2. Добавляйте меньше масла и соли при приготовлении блюд.
  3. Соблюдайте режим питания. Это способствует улучшению работы ЖКТ и хорошему самочувствию.
  4. Устраивайте себе перекусы, если чувствуете, что сильно голодны, это поможет избежать переедания.
  5. В качестве напитков выбирайте воду, чай, кофе, компоты, морсы без сахара.
  6. Давайте ребёнку с собой фрукты, орехи, хлебцы. У него должна быть полезная альтернатива десертам и снекам.

Фото: istockphoto.com

Рацион для всей семьи может выглядеть так

Такое меню рассчитано на одного взрослого человека, тренирующегося несколько раз в неделю, поэтому объем продуктов зависит от количества членов семьи. Размер порций определяется индивидуально как для взрослых, так и для детей, с учётом двигательной активности и задач в отношении веса.

Понедельник

Завтрак:

  • бутерброд из ржаного хлеба с маслом, куриным филе, сыром и листьями салата.

Перекус:

  • любой фрукт;
  • питьевой йогурт без сахара.

Фото: istockphoto.com

Обед:

  • крупа на выбор;
  • говядина, тушённая с овощами в томатном соусе;
  • капустный салат.

Ужин:

  • бедро индейки, запечённое в сметанном соусе;
  • греческий салат с оливковым маслом;
  • кефир.
Тут найдёте необычные полезные рецепты с кефиром от шеф-повара.

Вторник

Завтрак:

  • творожная запеканка с сухофруктами и сметаной.

Перекус:

  • порция любых орехов, без соли или сахара

Фото: istockphoto.com

Обед:

  • борщ с курицей, хлеб ржаной;
  • запечённая нежирная рыба на выбор;
  • салат с белой фасолью.

Перекус:

  • йогурт без сахара, порция семечек;
  • любой фрукт.

Ужин:

  • куриное филе, запечённое с сыром;
  • винегрет с подсолнечным маслом;
  • компот из сухофруктов без сахара.

Фото: istockphoto.com

Среда

Завтрак:

  • каша на выбор, приготовленная на молоке с маслом и мёдом;
  • порция ягод или фрукт.
Как приготовить вкусную и полезную пастилу из яблок дома. Рецепт от шеф-повара.

Перекус:

  • любой фрукт;
  • йогурт без сахара с порцией цукатов.

Обед:

  • макароны;
  • котлеты из индейки;
  • салат из свежих овощей с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

  • печенье – 2 шт.;

Ужин:

  • оладьи с индейкой и цукини;
  • салат с рукколой и авокадо.
Пошаговый рецепт полезного салата найдёте по ссылке.

Четверг

Завтрак:

  • овсяные хлопья с маслом и орехами.

Перекус:

  • хлебцы ржаные с творожным сыром.

Обед:

  • порция жирной рыбы;
  • бурый рис;
  • салат из свежих овощей с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

  • кефир;
  • порция цукатов.

Ужин:

  • тушёная говядина;
  • винегрет с подсолнечным маслом.

Пятница

Завтрак:

  • омлет с шампиньонами, помидорами, зеленью и сыром.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

  • шоколад горький.

Обед:

  • суп на постном бульоне, хлеб ржаной;
  • котлеты куриные;
  • салат из свежих овощей с оливковым маслом.

Перекус:

  • йогурт без сахара с порцией орехов.
Из йогурта можно сделать полезное мороженое из йогурта. И вот как.

Ужин:

  • запечённая нежирная рыба с сыром;
  • греческий салат с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Суббота

Завтрак:

  • блинчики банановые, сметана.
Как приготовить ПП-блины, рассказали по ссылке.

Перекус:

  • пирожное.
Здесь собрали полезные рецепты десертов.

Обед:

  • макароны;
  • тушёная говядина;
  • салат из свежих огурцов и зелени с оливковым маслом.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

  • бутерброд из ржаного хлеба с индейкой и творожным сыром.

Ужин:

  • творог 5% с ягодами.

Воскресенье

Завтрак:

  • бутерброд из ржаного хлеба с маслом и слабосолёной сёмгой.

Фото: istockphoto.com

Перекус:

  • творожная запеканка.
Пошаговый рецепт ПП-запеканки ищите здесь.

Обед:

  • фасоль красная;
  • куриные бедра;
  • салат из помидоров и зелени с оливковым маслом.

Перекус:

  • смузи из банана, ягод и йогурта.

Фото: istockphoto.com

Ужин:

  • запечённая нежирная рыба;
  • салат из свёклы с сыром.
Для вдохновения рекомендуем ознакомиться с дневником питания нутрициолога.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Психолог назвал 5 причин, почему вы до сих пор не живёте жизнью, о которой мечтаете
Психолог назвал 5 причин, почему вы до сих пор не живёте жизнью, о которой мечтаете
Как перестать тревожиться по любому поводу и стать мудрее: 4 совета и 2 упражнения
Как перестать тревожиться по любому поводу и стать мудрее: 4 совета и 2 упражнения
TOP 3
25 вдохновляющих цитат, которые помогут решиться на перемены
25 вдохновляющих цитат, которые помогут решиться на перемены
Мотивация
Как выглядеть стройнее при помощи одежды: выбор цвета, принта, длин и объёмов
Как выглядеть стройнее при помощи одежды: выбор цвета, принта, длин и объёмов
Тренды
5 лучших мест в России, где можно комфортно перезимовать
Фото
5 лучших мест в России, где можно комфортно перезимовать
Впечатления
© championat.com 2000–2023