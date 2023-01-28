Как растянуть спину в домашних условиях без турника? 10 размеренных упражнений

Самый популярный и простой способ растянуть спину и позвоночник – вис на турнике. Если у вас дома нет перекладины, а потянуть мышцы очень хочется, есть другие способы.

Стретчингу для позвоночника зачастую уделяется очень мало внимания, а зря. Упражнения не только помогут снизить болевые ощущения и зажатость, но и дополнительно укрепят мышцы кора, улучшат кровообращение и даже, при регулярном выполнении, помогут немного скорректировать осанку и увеличить вашу гибкость и эластичность мышц.

Сегодня мы вместе с тренером Элеонорой Алибаевой подготовили размеренную тренировку для растяжки спины без турника. Из инвентаря потребуется массажный ролл. Если у вас его нет, упражнения с ним можно пропустить. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

Важно! Если у вас есть проблемы со спиной, перед выполнением тренировки проконсультируйтесь с врачом.

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