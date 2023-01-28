Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Как растянуть позвоночник в домашних условиях без турника — 10 эффективных способов растяжки

Как растянуть спину в домашних условиях без турника? 10 размеренных упражнений
Элеонора Алибаева Маргарита Иванникова
,
Как растянуть позвоночник без турника?
Комментарии
Если хотите здоровый позвоночник, выполняйте этот комплекс регулярно.

Самый популярный и простой способ растянуть спину и позвоночник – вис на турнике. Если у вас дома нет перекладины, а потянуть мышцы очень хочется, есть другие способы.

Стретчингу для позвоночника зачастую уделяется очень мало внимания, а зря. Упражнения не только помогут снизить болевые ощущения и зажатость, но и дополнительно укрепят мышцы кора, улучшат кровообращение и даже, при регулярном выполнении, помогут немного скорректировать осанку и увеличить вашу гибкость и эластичность мышц.

Сегодня мы вместе с тренером Элеонорой Алибаевой подготовили размеренную тренировку для растяжки спины без турника. Из инвентаря потребуется массажный ролл. Если у вас его нет, упражнения с ним можно пропустить. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

Важно! Если у вас есть проблемы со спиной, перед выполнением тренировки проконсультируйтесь с врачом.
Комплекс упражнений для красивой осанки ищите по ссылке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 вещей, о которых вы можете пожалеть в старости, если не сделаете сейчас
10 вещей, о которых вы можете пожалеть в старости, если не сделаете сейчас
Мудрость и сарказм: 25 лучших цитат Фаины Раневской на разные случаи жизни
Мудрость и сарказм: 25 лучших цитат Фаины Раневской на разные случаи жизни
TOP 3
Нутрициолог назвал главную опасность диеты «Семь лепестков»
Нутрициолог назвал главную опасность диеты «Семь лепестков»
Здоровье
«Чем старше ребёнок, тем больше ему нужно». Сколько стоит отдать сына на тхэквондо?
«Чем старше ребёнок, тем больше ему нужно». Сколько стоит отдать сына на тхэквондо?
Впечатления
Интересно и недалеко: куда съездить на пару дней из Москвы зимой?
Фото
Интересно и недалеко: куда съездить на пару дней из Москвы зимой?
Впечатления
© championat.com 2000–2023