Пока не пообещают премию, вы и с места не сдвинетесь? Деньги — это хорошо, но для самореализации нужно кое-что ещё…

Почему вас не вдохновляет работа и как всё изменить? Советы бизнес-тренера

Станислав Кузавов бизнес-тренер, ментор по личной стратегии Что движет людьми на пути к их целям? Одни уверены – именно вдохновение становится той силой, которая приводит к желаемым результатам. Другие считают, что прогресс возможен только в том случае, если есть достойная мотивация. Как это работает на самом деле?

Все мы разные. Причём отличаемся не только своими желаниями и устремлениями. Пути достижения результатов тоже индивидуальны. Даже если цель у двух человек сходна (например, добиться каких-то высот в спорте, карьере), путь до желаемой «точки Б» каждый проложит по-своему.

Может показаться, что некоторые люди не предпринимают ничего особенного. Они настолько воодушевлены и заинтересованы, что реализация мечты становится органичным процессом, практически не вызывающим сложностей. Однако в большинстве случаев это лишь видимость. За кажущейся лёгкостью стоит серьёзная работа над собой. Связана она в том числе с выбором подходящего вида деятельности (спорта) и правильной постановкой целей.

Фото: istockphoto.com

Другие тоже эффективно решают поставленные перед ними задачи, но сами признаются, что им этот процесс даётся гораздо проще при наличии мотивации извне. Например, они знают, что получат премию, ценный приз или ещё какой-то материальный бонус.

Кому нужна мотивация?

Может показаться странным, что люди не готовы выполнять работу без дополнительных «плюшек». Часто так происходит с теми, кто не получает кайф от своей деятельности, кто выбрал её исключительно (или главным образом) из-за денег.

Фото: istockphoto.com

Если пообещать премию, они действительно начнут стараться. Но, скорее всего, двигаться будут в рамках заранее определённого маршрута, не тратя время на новые или нестандартные решения.

Однако всегда есть и те, кто одинаково хорошо работает вне зависимости от того, планирует ли начальство выплатить в конце года 13-ю зарплату. Обычно это люди, которым интересна сама работа. Им самим хочется в ней развиваться, берясь за самые амбициозные проекты. Обычно рост и увлечение зарплаты в этом случае происходят как будто автоматически.

Такое возможно, если человек выбрал область деятельности, ориентируясь именно на свои интересы. Он не нуждается в стимулах извне, а мотивирует себя сам. Можно сказать, что им руководит в том числе и вдохновение.

Фото: istockphoto.com

Как зарядиться вдохновением?

Почему же одни сотрудники компании воодушевлены и вдохновлены, а другие делают всё если не из-под палки, то совершенно без энтузиазма? Причин может быть несколько.

Например, как уже было сказано выше, не все люди, работающие в одном месте, действительно занимаются любимым делом. Как им нужно действовать, чтобы выйти из этой рутины? Попробовать развиваться, получать новые навыки и выходить на другой уровень. Возможно, там будет интереснее.

Фото: istockphoto.com

Другой вариант – смена работы. Причём речь идет не столько о переходе из одной компании с определённым профилем в другую аналогичную, сколько о кардинальных переменах. Освоить новый род деятельности реально в любом возрасте, и может оказаться, что именно этого вам не хватало.

Часто решиться на такие перемены нам мешают собственные шоры. Мы «держимся» за высшее образование или боимся, что окружающие скажут по поводу перемен, а потому боимся уйти, например, из юристов в бровисты, из продажников в репетиторы и т. д.

Фото: istockphoto.com

Ещё один момент, мешающий обрести вдохновение, – усталость. Речь про отсутствие ресурса, энергии, сил. Часто человек, который раньше был вполне успешен в своей деятельности, по каким-то причинам выгорает, а потому перестаёт справляться даже с базовой нагрузкой.

Восполнять ресурс очень важно. Здесь нужно найти тот способ, который подойдёт именно вам. Одним – физические нагрузки, другим – поход в музей или встреча с друзьями.

Не забывайте о времени на себя. Это поможет получить вдохновение и энергию, столь необходимые для движения вперёд и принятия важных решений.

Иногда нам только кажется, что другие более успешны и счастливы. Как начать видеть свои сильные стороны? Инструкцию ищите ЗДЕСЬ.