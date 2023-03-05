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Через сколько времени никотин полностью выходит из организма: что происходит с человеком, когда он бросает курить

Сколько времени нужно организму, чтобы очиститься от никотина? Рассказывает нарколог
Марина Калюжная Александр Поликарпов
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Через сколько времени никотин выходит из организма
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У вас больше не останется сомнений, бросить курить или нет.

Курение несёт реальную угрозу здоровью и жизни человека. Об этом знает каждый. Вредная привычка оказывает пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а также провоцирует развитие рака. Но выход есть. Если вы бросите сигареты, организм может восстановиться.

<a href="https://www.championat.com/authors/6769/1.html">Марина Калюжная</a>
Марина Калюжная
психиатр-нарколог, главный врач медицинского стационара «Гармония»

Последствия после избавления от курения есть всегда. Однако чаще они носят чисто психологический характер. Бывший курильщик испытывает постоянную апатию, депрессию и тревогу. Ему хочется вернуться к пагубной привычке. А что же происходит с организмом?

Сколько времени нужно организму для полного восстановления?

Никотин, попадая в организм, оставляет два компонента. Первый состоит из самого никотина, а второй — из котинина (нетоксичное вещество). Они выходят в пропорции 20 на 80.

Цикл распада никотина составляет около шести-восьми часов. А вот полностью он выводится за один-два дня. Если человек полон решимости завязать с пагубной зависимостью, то его организм однозначно восстановится. Это займёт от шести до восьми месяцев.

Фото: istockphoto.com

Важно помнить, что лёгкие будут обновляться медленнее всего. Полностью в норму они придут на девятый месяц. Но процесс по очистке дыхательной системы начнётся с первых минут прощания с пагубной привычкой.

Что будет c организмом, если совмещать курение и спорт, читайте в материале.

От чего зависит скорость восстановления?

<a href="https://www.championat.com/authors/6767/1.html">Александр Поликарпов</a>
Александр Поликарпов
психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас», член Национального наркологического общества

Восстановление – не быстрый процесс. Что будет самым долгим? Уровень дофамина в головном мозге восстановится только через три месяца. А вот риск развития инсульта снизится до уровня некурящего человека только через пять лет.

Скорость очищения организма от никотина зависит от пола, возраста и состояния организма. Влияют наличие беременности, функциональное состояние печени и почек. Это те органы, которые обеспечивают очистку организма от всего ненужного. Также на скорость метаболизма никотина влияют генетические факторы.

Фото: istockphoto.com

Что происходит с организмом?

Когда человек бросает курить, в крови постепенно снижается содержание угарного газа. Растёт содержание кислорода, становится легче дышать. Переизбыток кислорода может вызвать небольшое головокружение.

Эпителий лёгких начинает восстанавливать свои функции. Снижается продуцирование мокроты. Начинается регенерация воспалённой слизистой оболочки кишечника.

Фото: istockphoto.com

К третьим суткам улучшается кровоснабжение сердца и головного мозга. Происходит регенерация слизистой бронхов, нормализация работы поджелудочной железы. В целом организм перестраивается на работу без никотина через неделю.

Параллельно с положительными изменениями начинаются симптомы никотинового голодания — абстинентный синдром. Могут появиться кашель, тревожный сон, нервозность, навязчивые мысли о сигарете и другие неприятные симптомы. Важно обратиться за помощью к специалисту, который поможет их побороть.

Чтобы узнать, как курение влияет на память человека, переходите по ссылке.
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