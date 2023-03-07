Чем удивить девушку на 8 Марта? Пошаговый рецепт романтического ужина на двоих

Приближается 8 Марта — Международный женский день, когда многие хотят порадовать свою вторую половинку: прогулки на теплоходе, походы в кино, романтический ужин в ресторане, тематическое оформление квартиры и так далее, не говоря уже о подарках, идей для которых существует огромное множество. Однако я предлагаю мужчинам не только порадовать своих любимых в этот день, но ещё и удивить – приготовить ужин своими руками.
Рыба на пару с булгуром, укропным соусом и солёным ананасом
Ингредиенты на две порции
Для рыбы:
филе любой, но нежирной, белой рыбы – 400 г;
тимьян свежий – 1 веточка;
соль и перец по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Для булгура:
булгур – 200 г;
соль по вкусу;
масло сливочное – 50 г.
Для укропного соуса:
укроп свежий – 70 г;
вино белое сухое – 30 мл;
масло сливочное – 30 г;
куриный бульон – 100 мл;
шпинат свежий – 20 г;
соль по вкусу;
куриный сухой бульон – по вкусу.
Для солёного ананаса:
ананас консервированный – 2 колечка;
соль – 1 ч. л. без горки.
Фото: istockphoto.com
Приготовление
Шаг 1.
Ананас перекладываем в контейнер, наливаем сок из банки так, чтобы он слегка скрыл фрукт. Далее добавляем соль, накрываем крышкой и убираем в холодильник на сутки. По прошествии 24 часов достаём ананас и нарезаем его кубиком 0,5 см.
Шаг 2.
В сотейник наливаем куриный бульон, белое вино и доводим до кипения. Добавляем в него укроп без стебля (только соцветья) и шпинат, после чего выпариваем на медленном огне наполовину.
Фото: istockphoto.com
Доводим до вкуса солью, можно добавить сухой куриный бульон для насыщенности вкуса. Важно! Добавлять необходимо только соцветья укропа, так как стебель даст горечь.
Шаг 3.
Далее переливаем в блендер и пробиваем до однородной массы, постепенно добавляя масло. Таким образом, у вас получится идеальная однородная консистенция соуса с глянцевым оттенком.
Что ещё можно приготовить на ужин? Пошаговый рецепт лёгкого салата из тыквы под апельсиновым соусом найдёте по ссылке.
Это блюдо интересно ещё и тем, что в нем сочетаются рыба, курица и фрукт. Главное – не отступать от технологии приготовления.
Шаг 4.
Отварить булгур, предварительно посолив по вкусу. Слить лишнюю воду и добавить сливочное масло.
Шаг 5.
Филе рыбы разделить на две части, посолить, поперчить, сверху положить веточку тимьяна и приготовить на пару. Для этого идеально подойдёт мультиварка или кастрюля с ситом. Ориентировочное время приготовления на уже кипящей воде – 10–12 минут (в зависимости от толщины рыбы).
Фото: istockphoto.com
Шаг 6.
Cобираем блюдо. В центр тарелки горкой выкладываем булгур, сверху аккуратно рыбу кожей вверх. На кожу рыбы кладём 1 ч. л. солёного ананаса, 1/3 блюда (например, с правой стороны) поливаем укропным соусом.
Можно украсить помидорами черри, долькой лимона и веточкой свежего тимьяна.
Попробуйте также приготовить рыбу на пару и стручковую фасоль с чесноком. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте здесь.