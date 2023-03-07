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Романтический ужин: что приготовить для нее на 8 марта

Чем удивить девушку на 8 Марта? Пошаговый рецепт романтического ужина на двоих
Евгений Мясников
Пошаговый рецепт романтического ужина на двоих
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Это блюдо порадует даже самого искушённого гурмана.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Приближается 8 Марта — Международный женский день, когда многие хотят порадовать свою вторую половинку: прогулки на теплоходе, походы в кино, романтический ужин в ресторане, тематическое оформление квартиры и так далее, не говоря уже о подарках, идей для которых существует огромное множество. Однако я предлагаю мужчинам не только порадовать своих любимых в этот день, но ещё и удивить – приготовить ужин своими руками.

Рыба на пару с булгуром, укропным соусом и солёным ананасом

Ингредиенты на две порции

Для рыбы:

  • филе любой, но нежирной, белой рыбы – 400 г;
  • тимьян свежий – 1 веточка;
  • соль и перец по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Для булгура:

  • булгур – 200 г;
  • соль по вкусу;
  • масло сливочное – 50 г.

Для укропного соуса:

  • укроп свежий – 70 г;
  • вино белое сухое – 30 мл;
  • масло сливочное – 30 г;
  • куриный бульон – 100 мл;
  • шпинат свежий – 20 г;
  • соль по вкусу;
  • куриный сухой бульон – по вкусу.

Для солёного ананаса:

  • ананас консервированный – 2 колечка;
  • соль – 1 ч. л. без горки.

Фото: istockphoto.com

Приготовление

Шаг 1.

Ананас перекладываем в контейнер, наливаем сок из банки так, чтобы он слегка скрыл фрукт. Далее добавляем соль, накрываем крышкой и убираем в холодильник на сутки. По прошествии 24 часов достаём ананас и нарезаем его кубиком 0,5 см.

Шаг 2.

В сотейник наливаем куриный бульон, белое вино и доводим до кипения. Добавляем в него укроп без стебля (только соцветья) и шпинат, после чего выпариваем на медленном огне наполовину.

Фото: istockphoto.com

Доводим до вкуса солью, можно добавить сухой куриный бульон для насыщенности вкуса. Важно! Добавлять необходимо только соцветья укропа, так как стебель даст горечь.

Шаг 3.

Далее переливаем в блендер и пробиваем до однородной массы, постепенно добавляя масло. Таким образом, у вас получится идеальная однородная консистенция соуса с глянцевым оттенком.

Что ещё можно приготовить на ужин? Пошаговый рецепт лёгкого салата из тыквы под апельсиновым соусом найдёте по ссылке.

Это блюдо интересно ещё и тем, что в нем сочетаются рыба, курица и фрукт. Главное – не отступать от технологии приготовления.

Шаг 4.

Отварить булгур, предварительно посолив по вкусу. Слить лишнюю воду и добавить сливочное масло.

Шаг 5.

Филе рыбы разделить на две части, посолить, поперчить, сверху положить веточку тимьяна и приготовить на пару. Для этого идеально подойдёт мультиварка или кастрюля с ситом. Ориентировочное время приготовления на уже кипящей воде – 10–12 минут (в зависимости от толщины рыбы).

Фото: istockphoto.com

Шаг 6.

Cобираем блюдо. В центр тарелки горкой выкладываем булгур, сверху аккуратно рыбу кожей вверх. На кожу рыбы кладём 1 ч. л. солёного ананаса, 1/3 блюда (например, с правой стороны) поливаем укропным соусом.

Можно украсить помидорами черри, долькой лимона и веточкой свежего тимьяна.

Попробуйте также приготовить рыбу на пару и стручковую фасоль с чесноком. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте здесь.
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