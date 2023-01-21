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Стручковая фасоль с чесноком и рыбой на пару, рецепт от шеф-повара

Очень вкусная рыба на пару и стручковая фасоль с чесноком. Пошаговый рецепт от шеф-повара
Евгений Мясников
Стручковая фасоль с чесноком и рыбой на пару
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Диетический вариант для худеющих.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Это блюдо никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

  • стручковая фасоль свежемороженая: 150 г;
  • филе белой рыбы (судак, пиленгас): 150 г;
  • чеснок: 1 зубчик;
  • соль и перец по вкусу;
  • лимон: 1 долька;
  • масло сливочное: 15 г;
  • тимьян: 2 веточки;
  • оливковое масло — 20 мл;
  • помидор черри: 3 шт.

Приготовление

Шаг 1.

Филе рыбы посолить и поперчить, сверху положить одну ветку тимьяна.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Кожей вниз положить рыбу в мультиварку, готовить на пару семь-девять минут.

В предыдущем материале рассказали, как засолить форель в домашних условиях.

Шаг 3.

За 2 минуты до готовности на рыбу положить сливочное масло.

Шаг 4.

Черри промыть и разрезать пополам, а чеснок раздавить ножом.

Фото: istockphoto.com

Шаг 5.

Предварительно размороженную фасоль с чесноком, черри и тимьяном слегка обжарить на оливковом масле (около пяти минут). Добавить соль и перец по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Совет: чеснок лучше раздавить ножом. Так из него выделяется сок, который придаёт блюду особый аромат.

Шаг 6.

Фасоль выложить на тарелку, а сверху — рыбу кожей вверх. Сбрызнуть рыбу лимонным соком.

Как приготовить полезную колбасу. Рецепт от шеф-повара найдёте по ссылке.
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