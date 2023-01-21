Очень вкусная рыба на пару и стручковая фасоль с чесноком. Пошаговый рецепт от шеф-повара
Диетический вариант для худеющих.
Это блюдо никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
- стручковая фасоль свежемороженая: 150 г;
- филе белой рыбы (судак, пиленгас): 150 г;
- чеснок: 1 зубчик;
- соль и перец по вкусу;
- лимон: 1 долька;
- масло сливочное: 15 г;
- тимьян: 2 веточки;
- оливковое масло — 20 мл;
- помидор черри: 3 шт.
Приготовление
Шаг 1.
Филе рыбы посолить и поперчить, сверху положить одну ветку тимьяна.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
Кожей вниз положить рыбу в мультиварку, готовить на пару семь-девять минут.
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Шаг 3.
За 2 минуты до готовности на рыбу положить сливочное масло.
Шаг 4.
Черри промыть и разрезать пополам, а чеснок раздавить ножом.
Фото: istockphoto.com
Шаг 5.
Предварительно размороженную фасоль с чесноком, черри и тимьяном слегка обжарить на оливковом масле (около пяти минут). Добавить соль и перец по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Совет: чеснок лучше раздавить ножом. Так из него выделяется сок, который придаёт блюду особый аромат.
Шаг 6.
Фасоль выложить на тарелку, а сверху — рыбу кожей вверх. Сбрызнуть рыбу лимонным соком.
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