Инструктору, атлету, фитоняшке: пошаговый план создания блога, который принесёт доход

Юлия Кузнецова CEO, co-founder NORMA marketing agency Личный блог — огромная работа, к которой нужно отнестись очень ответственно. Она будет отнимать много времени и сил. Если вы не любите вести соцсети, лучше сразу откажитесь от этой затеи. Если желание и готовность есть, двигаемся дальше.

В первую очередь определите цель ведения блога. Вы — работающий фитнес-инструктор и хотите поддержать лояльность существующей аудитории клиентов или планируете сделать блогинг основным источником притока новых клиентов и платформой для ведения тренировок? Возможно, есть желание реализовывать какую-то сопутствующую продукцию?

От ответов на эти вопросы будут зависеть следующие составляющие:

целевая аудитория (ЦА); тип контента; особенность продвижения.

Предлагаю взять конкретную цель пошагово разобраться с тем, как вести соответствующий блог.

Фото: istockphoto.com

Цель — продажа онлайн-тренировок

Шаг 1. Понять, о чём говорить с аудиторией

Важно, чтобы и вам нравилось нести эту информацию в мир (в противном случае выгорание случится быстро), и людям она откликалась. Как определить область?

Можно сделать простое упражнение. Возьмите чистый листок и пропишите по пунктам:

В чём вы лучший?

Каковы экспертные области?

Какие есть сильные стороны?

Что вам нравится делать?

Фото: istockphoto.com

Далее отметьте пункты, которые отвечают на один из следующих вопросов.

Что вы хотите делать?

Что у вас отлично получается?

За что люди готовы вам платить?

Те пункты, рядом с которыми вы увидите три отметки, и будут являться вашими самыми сильными сторонами, на которые стоит делать акцент в блоге.

Например: «Я люблю консультировать людей в области питания. У меня это классно получается. За это будут платить (есть спрос)».

Личный опыт спортсмена, который смог продвинуть свой блог, — это очень ценно. Учимся у теннисистки Анастасии Пивоваровой по ссылке.

Шаг 2. Определиться с аудиторией

Теперь нужно понять, кто будет составлять ядро ваших подписчиков. Какие у этих людей «боли». Попробуйте представить три-четыре портрета и пропишите, какой контент может нравиться каждому типу.

Например, что важно мамочкам? Они худеют, пытаются прийти в форму после родов. У них нет времени на фитнес-клуб, но позаниматься дома перед ноутбуком реально.

Фото: istockphoto.com

Шаг 3. Выбрать соцсеть

Нужно определить, какая платформа будет для вас идеальна, и сделать её основной. Форматы контента отличаются. Вы не сможете одновременно создавать его под каждую (ну или придётся очень заморочиться). Алгоритмы в некоторых соцсетях ранжируют контент по новизне. Если вы до этого его уже где-то размещали, то повторно опубликованный, скорее всего, зайдёт хуже.

При выборе отталкивайтесь от того, где обитает ваша аудитория. Это могут быть и «ВКонтакте», и «Одноклассники». Есть услуги, для которых идеально подходит «Яндекс.Дзен».

Шаг 4. Продумать монетизацию

Это очень важный вопрос, который многие на этапе зарождения блога игнорируют.

Надо решить, что является вашим продуктом и как он будет продаваться. Наш продукт сейчас — онлайн-тренировки. Где ваши подписчики узнают о данном предложении? Как они это сделают? Все моменты важно продумать и затем подтянуть под них конкретные инструменты.

Фото: istockphoto.com

В итоге у вас должны быть сформулированы ответы на вопросы:

Кто вы? О чём будете рассказывать? Для кого станете это делать? Какую проблему подписчиков призваны решить? На чём будете зарабатывать?

Шаг 5. Изучить конкурентов

Проанализируйте тех, за кем вы следите сами. Попробуйте сформулировать, что отличает каждого из них, и выявить, чем вы будете отличаться. В чём ваша суперсила, узкая экспертная область?

Возможно, вы разработаете очень ёмкие по времени тренировки (очень важно для мамочек) или придумаете особый стиль подачи. Всё будет зависеть от той самой суперсилы.

Фото: istockphoto.com

Шаг 6. Быть готовым к вложениям

Как я уже сказала ранее, важно понимать, что ведение блога — большая работа и требует создания огромного количества контента в ежедневном режиме. Кроме того, это ещё и продакшен высокого уровня.

Вам понадобятся как минимум: оборудование для съёмок, штатив, свет, пространство. Аудитория соцсетей избалована хорошим контентом, удерживать её внимание становится всё сложнее и сложнее. Увы, простые способы прироста аудитории сейчас недоступны. Они исчерпали себя где-то в году 2019-м. Сегодня вложения в контент неминуемы.

Шаг 7. Продумать оформление

Решив стратегические вопросы, нужно переходить к тактическим. Когда контент создан, не забывайте про такую важную составляющую, как оформление.

Фото: istockphoto.com

Если в блоге есть удобная навигация, то человеку сразу понятно, о чём в большей степени вы говорите (питание/добавки/тренировки и т. п.). Создавая её, вы экономите время подписчика, а значит, сможете быстрее достучаться до своей аудитории.

Шаг 8. Начать собирать подписчиков

Представим, что вы выполнили все вышеописанные пункты. У вас есть классный контент и оформленный блог. Теперь встаёт вопрос о том, как прирастить аудиторию.

Основные способы сегодня:

рилз (дают большие охваты);

интеграции в блоги, где есть хорошая аудитория (помогают сделать «посевы» среди чужой качественной аудитории);

инфопродукт за подписку (люди любят полезные подарки).

Помните, что ваша главная суперсила — системность. Конечно, когда человек — сам себе продюсер и у него есть основная работа, вести соцсети стабильно и регулярно очень трудно. Но слово «невозможно» я не говорю. Есть масса успешных блогов, которые созданы именно на таких основаниях.

Есть ещё один немаловажный момент — чтобы круто вести экспертный блог, желательно быть мастером своего дела. Как понять, относитесь ли вы к этой категории? Как определяется профессионализм фитнес-инструктора? Чек-лист ищите ЗДЕСЬ.