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Жиросжигающая тренировка с медболом: 2 самых эффективных упражнения c медболом

Тренировка с медболом для похудения. Всего 2 упражнения помогут сжечь лишние калории
Маргарита Иванникова Дмитрий Разваров
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Тренировка с медболом для похудения
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Этот снаряд может стать отличной альтернативой гантелям или гирям.

В фитнес-клубах запас спортивного инвентаря не ограничивается штангами, гантелями и тренажёрами. Зачастую можно найти очень много интересных снарядов, с помощью которых вы внесёте в свои тренировки разнообразие и хорошо прокачаете тело.

Например, в зале всегда отыщется медбол – большой набивной мяч. Его вес варьируется от 1 до 20 кг, и его зачастую используют в качестве альтернативы гантелям или гирям. Функционал медбола этим не ограничивается: его можно подбрасывать над головой, ловить или выполнять упражнения у стены.

Сегодня мы вместе с тренером Дмитрием Разваровым подготовили жиросжигающий комплекс упражнений с этим спортивным снарядом. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

О том, как одно упражнение с эспандером поможет накачать пресс, читайте по ссылке.
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