Тренировка с медболом для похудения. Всего 2 упражнения помогут сжечь лишние калории

В фитнес-клубах запас спортивного инвентаря не ограничивается штангами, гантелями и тренажёрами. Зачастую можно найти очень много интересных снарядов, с помощью которых вы внесёте в свои тренировки разнообразие и хорошо прокачаете тело.

Например, в зале всегда отыщется медбол – большой набивной мяч. Его вес варьируется от 1 до 20 кг, и его зачастую используют в качестве альтернативы гантелям или гирям. Функционал медбола этим не ограничивается: его можно подбрасывать над головой, ловить или выполнять упражнения у стены.

Сегодня мы вместе с тренером Дмитрием Разваровым подготовили жиросжигающий комплекс упражнений с этим спортивным снарядом. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

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