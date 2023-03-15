Почему все стали делиться откровениями в соцсетях и стоит ли это делать?

Скроллинг ленты в соцсетях стал для нас привычным делом – как почистить зубы или сходить в магазин за хлебом. В онлайн-пространстве мы получаем новости, узнаём интересные факты и следим за личной жизнью известных (и не очень) людей. Согласитесь, порой подсматривание за чужими судьбами заменяет просмотр сериала?

Теперь представьте, как сложно тем, кто производит этот контент на регулярной основе. Блогерам, как и любым медийным персонам, важно находиться на гребне волны и давать подписчикам то, что они хотят видеть. В данном случае – реальную жизнь и подлинные переживания. В общем, нашими чувствами порой начинают играть. И вот здесь главная проблема – понять, где ложь, а где искренняя потребность в участии.

Станислав Самбурский бизнес и клинический психолог До эпохи интернета люди выговаривались, делились своими страхами, проблемами и тревогами с близкими: друзьями, родственниками, родителями. Сейчас всё изменилось – теперь о своих переживаниях пишут посты. Социальные сети буквально стали отдушиной для многих — альтернативой живого общения. Правильно ли это?

Новая тенденция полезна для психического здоровья, потому что освобождает от отягчающего груза негатива. Не стоит копить переживания и сдерживать слёзы внутри себя, ведь это бомба замедленного действия. Лучше высказаться, поделиться, найти если не решение своей проблемы, то как минимум сочувствие.

Фото: istockphoto.com

Ещё несколько лет назад такое поведение вызвало бы негодование у окружающих, но не сейчас. Многие публичные личности и актёры уже давно публикуют на своих страничках фотоснимки и монологи с откровенными переживаниями. Это стало нормой, равно как и выражение положительных эмоций. Не может человек постоянно пребывать только в хорошем настроении. Переживания, волнения, сложности — неотъемлемая часть жизни.

А это по-настоящему?

Встречаются случаи, когда блогеров обвиняют в блефе. Дескать, плачется на камеру, выпрашивает лайки, повышает просмотры. Такое поведение получило название «сэдфишинг». Публичные персоны ловят свою аудиторию на печаль («sad» – печальный и «fishing» – ловить рыбу). Подсаживают наивных людей на крючок сопереживания, чтобы получить повышенные охваты публикаций и, соответственно, больше рекламных денег.

Увы, точно определить, пользуется ли блогер подобными приёмами, сложно. Никто не может доподлинно знать, что у человека в данный момент на душе. Конечно, больше доверия вызывают люди не публичные. Здесь есть шанс, что человек реально нуждается в сочувствии.

Фото: istockphoto.com

Хотите получить инструкцию, которая позволит понять, что вами пользуются? Ищите её ЗДЕСЬ

Что это даёт?

Если речь о повышении охватов, конечно, такие вещи работают. Куда интереснее следить за жизнью реального человека. Когда блогер демонстрирует только идеальную картинку, закрадывается сомнение в его искренности. Люди понимают, что не может быть у человека всегда всё настолько гладко.

Если у вас есть приличных размеров аудитория, написать пост с откровениями будет хорошим решением. Люди узнают вас лучше, поймут, что вы «ближе к народу». Ну и, конечно, вы получите эмоциональную поддержку. Пусть кто-то не примет это нытьё, но большинство воспримет с пониманием.

Не стоит бояться осуждений, просто поделитесь своими переживаниями, попросите совета или любой другой помощи. Увидев ваши фото и прочитав откровенный рассказ, люди поверят, попытаются понять.

Вы получите моральную поддержку от окружающих, а кто-то и делом поможет. Многие привыкли вывозить груз переживаний в одиночку, хотя вокруг всегда есть те, кто готов протянуть руку. Позвольте себе иногда быть слабым. Это нормально.

Если вы попали в сложную ситуацию, очень важно правильно и своевременно на неё отреагировать. Иначе может посыпаться здоровье. ЗДЕСЬ собраны инструкции психолога на все случаи жизни.