Где закрыть горнолыжный сезон? 3 лучших курорта в России по версии опытного сноубордиста

У любителей погонять по склонам ещё есть время, чтобы насладиться любимым видом спорта.

Виктор Чадкин эксперт Спортмастер PRO Список самых популярных курортов для сноуборда не меняется уже не первый год: это все те же Сочи, Шерегеш, Домбай, Архыз, Хибины, Эльбрус, Абзаково, Банное. Во всех вышеперечисленных местах есть условия для любого уровня катания: это зелёные, синие, красные и чёрные трассы, а также внетрассовое катание (фрирайд). Здесь также есть прокат — можно не покупать дорогую экипировку и попробовать свои силы на арендованном сноуборде. Если затянет — тогда можно будет задуматься о покупке собственного комплекта.

При выборе идеального курорта нужно учитывать и стоимость отдыха. Если смотреть цены на жильё и скипассы, безусловный «лидер» здесь — Сочи: это крайне популярное место с хорошей инфраструктурой и климатом, поэтому и спрос на сноубордический отдых наиболее высок. Чуть более бюджетны Архыз, Шерегеш и Домбай, но они тоже далеко не каждому могут оказаться по карману. Если вы хотите отдохнуть в горах, но ограничены в бюджете, рекомендую смотреть в сторону Хибин, Абзакова и Банного.

По ссылке рассказали о важных правилах поведения на склоне.

А если катание по трассам для вас — пройденный этап и хочется немного фрирайдовой свободы, можно порекомендовать следующие места: Мамай (Байкал), Кукисвумчорр (Хибины), Приисковый (Хакасия), Чегет, Камчатка и вышеупомянутый Шерегеш. Важно понимать, что совсем начинающим тут будет не очень комфортно — это трассы для подготовленных. Чтобы самому ощутить все преимущества таких мест, стоит научиться кататься — фрирайд не любит ошибок.

Остановимся на некоторых местах чуть подробнее. Если на Шерегеше и в Чегете есть удобства, то, например, в Приисковом нет даже подъёмников, но зато очень много снега, молодёжи и веселья. В Хибинах интересный и сложный для катания рельеф, а также отличные условия для скитура, что привлекает сюда райдеров со всей России. Ещё здесь можно позаниматься фрирайдом.

Напоследок перечислю своих личных фаворитов.

Фото: istockphoto.com

Приэльбрусье (Поляна Азау)

Сезон катания: с середины ноября до начала мая

Протяжённость трасс: 35 км

Используются подъёмники гондольного типа (проще говоря, закрытые кабинки). Добраться до Азау можно из Нальчика (120 км) или Минеральных Вод (200 км) на такси. Здесь также есть прокат снаряжения, плюс возможность нанять инструктора для детей и взрослых. Невероятно красивые места и живописный район, а в дни отдыха рекомендую посетить экскурсии от местных гидов!

Домбай

Сезон катания: с декабря по апрель включительно

Протяжённость трасс: 25 км

Добраться до Домбая можно из Минеральных Вод на такси (впрочем, некоторые отели могут предоставить трансфер от аэропорта). Подъёмники здесь есть как кресельные, так и закрытые гондольные. Ещё два «жирных» плюса — очень и очень красивые виды и вкусная кухня.

Кстати, здесь тоже есть инструкторы для детей и взрослых. Обратите внимание: если вы едете на внетрассовое катание, лучше иметь свою экипировку, а не брать её в аренду. Прокатное снаряжение в основном максимально универсально и предназначено для любительского уровня.

Историю новичка, впервые попробовавшего сноубординг, читайте в этой статье

Красная Поляна (Роза Хутор, Газпром, Альпика)

Сезон катания: с декабря по апрель включительно

Протяжённость трасс: 110 км, причём есть места и для новичков, и для экспертов

Можно покататься даже ночью. С прокатом и арендой любительского и экспертного снаряжения проблем не будет — здесь, пожалуй, самая развитая инфраструктура для катания в России. Сюда можно ехать с детьми — на Красной Поляне много возможностей для семейного отдыха. Добираться до курорта довольно просто: можно взять такси от аэропорта или доехать на электричке от железнодорожного вокзала Адлера. Правда, за хороший отдых нужно платить: здесь довольно высокие цены на скипасс и проживание.

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