7 упражнений из барре для начинающих. Домашняя тренировка

Инна Кирасирова старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Барре — популярное направление, которое появилось в середине прошлого века в Германии и уже успело завоевать признание по всему миру. Оно представляет собой микс из балетных упражнений у станка, йоги, пилатеса и стретчинга.

Тренировки проходят при работе с собственным весом, поэтому для их выполнения вам понадобятся только опора и дополнительный инвентарь. В студиях занимаются с балетным станком, его альтернативой в домашних условиях могут стать стол, стул или стена. Также для усложнения упражнений понадобится мяч или бутылка воды.

Частые вопросы новичков о барре и ответы на них ищите по ссылке

Вы можете самостоятельно регулировать нагрузку, исходя из своего самочувствия и степени подготовленности. Поэтапно увеличивайте количество подходов, если привыкли к уровню интенсивности и чувствуете в себе силы сделать тренировку более длительной и эффективной.

Занятия по барре будут особенно полезны тем, кто стремится укрепить мышцы ног, ягодицы и спину. Сочетание разных амплитуд движения и длительные удержания поз позволят укрепить мышечный корсет и создать рельефный силуэт тела.

Подробную инструкцию по выполнению комплекса ищите в нашем новом видео. Главное — внимательно прислушиваться к рекомендациям по технике выполнения упражнений и не переусердствовать с уровнем нагрузки, особенно если вы занимаетесь барре впервые. Удачи!

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