Вместе с тренером разбираем популярные заблуждения, которые удерживают девушек от посещения этих программ.

Барре и боди-балет — одно и то же? 4 мифа об этих направлениях, которым не стоит верить

Акулина Бахтурина старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Боди-балет и барре — направления фитнеса, которые сравнительно недавно стали популяризироваться в России. Они основаны на сочетании классической хореографии с элементами йоги, пилатеса и стретчинга. Сегодня я расскажу, что представляют собой эти тренировки, и разберу основные мифы.

Немного истории

Барре создала немецкая танцовщица Лотте Берк в середине XX века. После серьёзной травмы она не могла заниматься балетом и придумала альтернативную программу занятий, чтобы поддерживать себя в форме. Направление приобрело популярность в стране, и в 1959 году в возрасте 46 лет Лотте открыла свою первую студию. С годами барре интегрировал в себя элементы пилатеса и йоги и распространился за пределы Германии.

Боди-балет – сравнительно молодое направление в фитнес-индустрии. Его создала американский хореограф Лиа Сараго в конце 1990-х – начале 2000-х годов. В России собственную программу чуть позже развивала балерина Илзе Лиепа. Сейчас боди-балет сочетает в себе классический танец и упражнения на растяжку и укрепление мышц.

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Чем отличаются барре и боди-балет?

Барре представляет собой комплекс упражнений, которые выполняются у классического балетного станка с использованием дополнительного инвентаря: мячей, фитнес-резинок и эластичных эспандеров. Это позволяет увеличить нагрузку на мышцы ног, ягодицы и спину и заставляет их активно работать. Важный момент: спина на барре не подкачивается напрямую, а укрепляется в фоновом режиме за счёт определённого положения корпуса.

Тренировка по боди-балету проходит в середине зала, без использования опоры или дополнительного инвентаря (за исключением ковриков). Занятия включают упражнения и на ноги, и на корпус, и на руки, поэтому задействуются мышцы всего тела. Тренировки проходят в достаточно активном темпе. Поэтому они не рекомендуются людям, у которых есть противопоказания к кардионагрузкам. Например, заболевания дыхательных путей или запрет осевых нагрузок.

Фото: istockphoto.com

Кому подходят занятия по барре и боди-балету

Направления подойдут, если ваша цель:

укрепить мышечный корсет и улучшить подвижность суставов;

стать выносливее;

скорректировать фигуру: подтянуть мышцы и немного сбросить вес;

улучшить осанку;

развить координацию и баланс;

научиться чувствовать своё тело;

поддерживать здоровый образ жизни и оптимальный уровень физической активности в течение недели.

Важный момент: упражнения в барре и боди-балете выполняются исключительно с собственным весом. Поэтому здесь гораздо меньше риск получения травмы, нежели при работе с дополнительными отягощениями в спортзале. Поэтому направления являются более безопасными для тренировки.

В предыдущем материале рассказали, как менялась мода на тренировки со временем.

Противопоказания для занятий боди-балетом и барре

Заболевания сердечно-сосудистой системы Заболевания дыхательной системы Свежие травмы и повреждения целостности опорно-двигательного аппарата Варикозное расширение вен в период обострения Заболевания мочеполовой системы Острые респираторные заболевания Беременность

Также нужно будет проконсультироваться с тренером и подобрать альтернативы к некоторым упражнениям при диастазе, грыжах и протрузиях, сколиозе, старых травмах опорно-двигательного аппарата.

Фото: istockphoto.com

4 популярных мифа о боди-балете и барре

За последние годы оба направления успели обрасти мифами, которые часто удерживают людей от посещения занятий. Разберём основные из них.

Миф 1. «Я не балерина, барре или боди-балет точно не для меня»

Десятки лет балет оставался закрытым видом искусства, доступным только для профессионалов. Поэтому многие убеждены, что не смогут справиться с нагрузками. Особенно если начнут заниматься во взрослом возрасте.

Это заблуждение. Программы барре и боди-балета адаптированы для непрофессиональных спортсменов, поэтому подходят практически всем и не требуют специальной подготовки. На первых занятиях тренер объяснит нюансы постановки позиции рук, ног, поможет принять правильное положение корпуса. Уже через несколько тренировок вы заметите, что вам стало легче выполнять упражнения и чувствовать своё тело.

Фото: istockphoto.com

Миф 2. «Я боюсь перекачать мышцы на занятиях барре/боди-балетом»

Боди-балет и барре позиционируются как силовые тренировки. Поэтому некоторые девушки избегают занятий из опасений накачать огромные руки или ноги и стать менее женственной.

Это миф. Взгляните на балерин: разве вы видите огромные перекачанные мускулы? Наоборот, большинство из них выглядят грациозно и изящно. Причина проста: тренировки по барре и боди-балету проходят без дополнительного веса. Они направлены не на рост мышечных тканей, а на проработку и укрепление глубинных мышц. Боди-балет и барре помогут вам повысить выносливость, укрепить мышечный корсет, но не перекачать его.

Миф 3. «У меня не получится заниматься боди-балетом и барре, мне просто не хватит сил»

От силовых тренировок девушек часто удерживает боязнь сразу столкнуться с большой нагрузкой и не справиться.

Не переживайте: хотя барре и боди-балет являются силовыми тренировками, вы всегда можете проконсультироваться с тренером о степени нагрузки для вашего организма. Остановиться в середине подхода и просто постоять в позиции – нормально для первого занятия. Поверьте, просто держать классическую позицию корпуса – это уже колоссальная работа. В дальнейшем вы можете наращивать нагрузку, ваше тело привыкнет, и выполнять упражнения до конца будет легче.

Фото: istockphoto.com

Миф 4. «У меня плохая координация, поэтому я не смогу заниматься»

Тренировка по боди-балету проходит без использования опоры, поэтому распространён миф, что для занятий необходимо отличное чувство координации и баланса.

На самом деле, всё в точности до наоборот. Специфика тренировок позволяет включить в работу мышцы кора, которые отвечают за стабилизацию и равновесие тела и внутренних органов, и тренирует координацию и баланс.

Если вам сложно удерживать равновесие, тренировка по боди-балету станет отличной возможностью проработать баланс. Да, первое время вас будет пошатывать. Да, будет тяжело удержать равновесие, стоя на одной ноге и параллельно выполняя упражнения второй. Но спустя несколько тренировок вы заметите улучшения: будете испытывать меньше трудностей при удержании равновесия, станете лучше чувствовать своё тело в пространстве.

О том, почему вам точно стоит попробовать барре, рассказали тут