Нам есть чему у них поучиться.

Как жили и тренировались самураи, чтобы развить выносливость и обрести внутренний покой?

Самураи — это воины, которые находились на службе у императора. Их история уходит своими корнями в феодальные времена. Именно тогда зародился класс воинов-дворян, статус которых передавался по наследству. Слово «самурай» произошло от древнего японского глагола «самурау», что значит — «служить». Также их называли «буси», что переводится как «воин». Отсюда название свода правил, регламентирующих жизнь самурая, — кодекс Бусидо. В нём были собраны нормы поведения, техника ведения боя и способы внутренней концентрации.

Наиболее полно и понятно принципы бусидо были описаны Ямамото Цунэтомо — самураем из княжества Сага в провинции Хидзэн. Самый известный труд — «Хагакурэ. Сокрытое в листве». Именно отсюда чаще всего берутся героические цитаты о пути, чести и других философских категориях. Однако Ямамото Цунэтомо описал и более практичные моменты: регламентацию быта, методы тренировок и т. д.

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Интересен также философский трактат «Книга 5 колец» (XVII век), принадлежащий перу японского ронина Миямото Мусаси. Это своего рода сборник рекомендаций от наставников самураев. Что-то вроде практичной методички. Если вы хотите взять на вооружение систему тренировок этих воинов, то системные знания можно почерпнуть именно здесь.

Как самураи работали над собой?

С восьмилетнего возраста будущие воины проходили специальную физическую подготовку, чтобы стать непобедимыми в бою. Она включала не только ежедневные спортивные тренировки и оттачивание мастерства владения оружием. Большое место уделялось развитию духовности и образованию.

Эмиль Ахундов исследователь восточных единоборств, коммерческий директор в НИИ развития народного образования Изнурительные тренировки самураев взращивали в них силу, ловкость, спокойствие и умение ориентироваться в пространстве. Кроме того, чтобы развивать свой ум и логическое мышление, важным было для них уметь читать и писать. Также ключевую роль в тренировках самураев играло единство тела и разума. Чтобы улучшить свою концентрацию и оставаться спокойными и собранными в бою, они использовали различные техники медитации.



Основные приёмы, которые были необходимы для успешной тренировки, включали в себя множество видов боевых искусств: кендо, айкидо, карате, дзюдо и многие другие. Каждый самурай выбирал тот вид искусства, который ему больше всего нравился и который он считал наиболее удобным.

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Отличительная особенность в тренировках самураев — внутренняя концентрация. Этим они отличаются от ещё одних известных японских воинов — ниндзя. Для самураев было важно при любых обстоятельствах сохранять невозмутимость и силу духа. Вот поэтому медитациям наравне со спортивной подготовкой уделялось много времени. Ниндзя же, являясь по сути шпионами, большой упор делали на физические данные. Их основная задача состояла в том, чтобы быть быстрыми, скрытными и незаметными.

Кроме оттачивания боевых искусств, для развития отличных физических навыков самураи занимались бегом, прыжками, лазанием по отвесным стенам, плаванием и тяжёлой атлетикой.

Буси также практиковались с помощью оружия, например, мечей и копий. Для этих целей будущим воинам выделялась специальная комната в доме. Также они занимались карате и фехтованием с мечом, чтобы сохранять тонкую форму тела и развитие координации.

Появляться на людях до обеда самураи не имели права. Они строго соблюдали распорядок дня и вставали на рассвете. В особые дни, например, празднования важных событий, воины могли не спать всю ночь.

Также важным в жизни японских воинов было здоровое питание. Их рацион состоял из большого количества фруктов, овощей, риса и морепродуктов. Они часто практиковали голодовку, чтобы быть готовыми перенести суровые тяготы военных действий.

Самураи – это не только знаменитые воины, мастера боевых искусств, но и пример стойкости, выдержки и самодисциплины. Сегодня можно использовать их пример для развития своего тела и разума.