Как тренировались ниндзя? Техники выживания японских наёмников

Чёрный костюм, прикрытое лицо и тихая крадущаяся походка — всё это характеризует колоритного восточного воина. Таким его часто изображают в кинокартинах. Но, несмотря на свой неприметный наряд, ниндзя — яркий герой в любых блокбастерах, искусно исполняющий различные трюки.

Движения воинов динамичные, быстрые и точные. Но чтобы этого добиться, ниндзя приходилось оттачивать мастерство годами и ежедневными изнурительными тренировками. Для чего это было необходимо японским воинам?

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Синоби-но-моно, или сокращённо синоби, — другое название ниндзя — в средневековой Японии выполняли функции разведчиков, шпионов, наёмников. В этом заключается главное их отличие от самураев — военного знатного сословия. Услугами ниндзя пользовались тогда, когда стояла задача совершить неожиданную атаку на соперника.

Чтобы приказ был выполнен чётко и точно, ниндзя должны были быть настоящими роботами: ловкими, выносливыми, способными забираться на высокие стены, переплывать глубоководные реки.

Основные навыки ниндзя

Искусное владение рукопашным боем

Историки-японисты не нашли прямых доказательств того, что синоби имели или разработали свою особую систему ведения боя. Скорее всего, они применяли и видоизменяли элементы уже существующих боевых искусств Японии.

Эмиль Ахундов любитель восточных единоборств, коммерческий директор в НИИ развития народного образования Одной из особенностей техники ниндзя была её вариативность и адаптивность. Они придумывали различные методы тренировки, которые позволяли развивать ловкость, скорость и боевые навыки. Синоби прекрасно умели работать с оружием, особенно с ножами и кастетами.



В своей практике воины использовали разнообразные техники, такие как рукопошный бой, кунг-фу и дзюдо. Для каждой конкретной ситуации использовались приёмы из этих единоборств.

Тренировка памяти

Помимо оттачивания мастерства ведения боя, для синоби важно было точно просчитывать ситуацию, принимать быстро правильное решение и запоминать информацию. Потому ещё одним важным навыком стала прокачка острого и пытливого ума.

Чтобы в голове оставался большой объём информации, ниндзя каждый день читали, заучивали наизусть названия географических объектов, имена, детали местности.

Фото: istockphoto.com

Беговые тренировки

Сильные ноги считались залогом успешно выполненной операции. Начиная уже с пятилетнего возраста, синоби развивали выносливость и скорость. Для бойцов было важно натренировать технику бега как на дальние, так и на короткие расстояния. Ниндзя могли столкнуться с задачами разной сложности.

Синоби ежедневно преодолевали расстояния в пять километров, несмотря на погодные условия и рельеф местности. Чем больше препятствий встречалось на пути, тем тренировка считалась эффективнее.

Выносливостью, ловкостью и силой воли отличались и самураи. Читайте ЗДЕСЬ , следование каким принципам помогало добиваться целей японским воинам.

Прыжки

Этому навыку синоби уделяли большое внимание. Воины выполняли прыжки со стен, высота которых могла доходить до шести метров. Поэтому самым важным было оттачивание техники группировки при падении. Ниндзя использовали также для этих целей обувь с амортизирующей подошвой.

Чтобы взбираться на отвесные стены, синоби тренировали метод «многоступенчатых прыжков». В этой технике было важно развить ловкость, координацию и силу икроножных мышц.

Фото: istockphoto.com

Плавание

Ещё один вид тренировочного процесса, без которого не обходился ни один день ниндзя. Важным было умение не только проплывать без остановок большие расстояния, но и хорошо нырять и подолгу задерживать дыхание. Синоби не могли жаловаться на температуру воды. Они должны были беспрекословно принимать любые задачи. Так, плавание в ледяных реках являлось ещё и отличным способом закаливания организма.

Частота тренировок для ниндзя была высокой: по несколько часов в день. Они также проводили специальные занятия на природе, чтобы привыкать к непредсказуемым условиям боя. Ниндзя стали представителями настоящего боевого искусства, которое всё ещё востребовано и используется в современном мире.

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