Как укрепить кости с помощью упражнений? Полезная видеотренировка

Этот комплекс поможет вам стать более подвижным и легче переносить физические нагрузки.

Организм – единое целое, каждой его детали требуется внимание. Мы многое слышим о тренировке мышц, но не стоит забывать и о костях. Они являются опорной системой тела, защищают внутренние органы и позволяют свободно двигаться. Несмотря на природную прочность, они тоже заслуживают заботы.

Важным фактором для укрепления костей станет питание и баланс микроэлементов в организме, но и правильная физическая нагрузка им очень поможет. Если упражнения на мышцы вы видите постоянно, на скелет их не так много. При этом движения укрепляют его, стимулируют рост костной ткани, она становится плотнее и сильнее.

Тренировка позволит избежать болевых ощущений и развития многих заболеваний, при этом улучшит подвижность и координацию. Полезным комплексом делится фитнес-тренер Вадим Колпаков.