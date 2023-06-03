Йога для здоровых и красивых рук. Видеотренировка от инструктора

Красивые руки – визитная карточка женщины, особенно в сезон маек, платьев, тепла и солнца. Летом эта часть тела всегда будет на виду, и сейчас стоит уделить ей особое внимание на тренировках.

Занятия в тренажёрах и со свободным весом, конечно, помогут сделать рельеф, но не все любят такой спорт. Тем, кто обходит штанги и гантели стороной, отлично подойдёт йога. Правильный комплекс асан поможет усовершенствовать гибкость и силу, позволит сделать тонкие, элегантные руки.

Важно помнить, что йога тесно связана с духовными и дыхательными практиками, а значит, в комплексе со здоровым телом в вашу жизнь придут гармония и спокойствие, постепенно уменьшится тревожность, и пропадёт стресс. Хорошее настроение будет сопровождать вас постоянно.

Фитнес-тренер и инструктор по йоге Надежда Ахметова подготовила комплекс упражнений для рук. Выполняйте его регулярно, и результат появится совсем скоро, а ваше тело будет благодарно за уделённое время.

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