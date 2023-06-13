12 когнитивных искажений, которые мешают видеть реальность и принимать верные решения

Вы можете считать, что поступаете правильно, но действовать себе во вред.

Полина Хабибулина клинический аналитический психолог, магистр психологии Человеческий разум — удивительный, сложный механизм. Он способен перерабатывать различную информацию, принимать решения и воспринимать окружающую реальность. Однако выкладки его объективны не всегда. Одна из причин — когнитивные искажения. Что же это такое?

Под когнитивными искажениями в психологии понимают ошибки мышления, ложные убеждения, неверные сознательные установки. Например, сюда относится уверенность человека, что он почему-то лучше знает, как стоит поступить его близким,. Такая убеждённость может возникнуть по разным причинам. От нарушения памяти до психических защит (бессознательные процессы). От особенностей воспитания до «токсичной позитивности» — тенденции склоняться только к положительному исходу ситуации, игнорируя отрицательные вероятные варианты.

Список когнитивных искажений

Даниель Канеман — один из авторов, который ввёл понятие «когнитивность искажения», составил внушительный их список. Он выделяет около 200 различных вариантов: от изменений на фоне эмоциональной реакции до неконтролируемого потока мыслей в сознании (ментального шума).

Если не копать слишком глубоко, список получится не таким внушительным, зато жизненным. Именно эти искажения встречаются чаще всего. Их можно условно разделить на четыре типа. Общий перечень включает 12 когнитивных искажений. Многие из них вы можете заметить у себя. Важно — попробовать взглянуть объективно.

Фото: istockphoto.com

Тип №1. Поведение и принятие решений

1. Обобщение частных случаев. Пример такого когнитивного искажения: три автобуса подряд опоздали по расписанию. Человек делает вывод — сегодня все автобусы опаздывают. Он ложный. Почему? Три автобуса — это не все, и не было наблюдения за последующими рейсами.

2. Самоуверенность, завышенная самооценка. Здесь речь про склонность переоценивать свои возможности, навыки, качества, способности. При этом — недооценивать то же самое в других. Как проявляется? Например, человек мыслит так: «Я проиграл, потому что судьи куплены. Иванов выиграл, потому что он им заплатил».

3. Эффект Даннинга — Крюгера. Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают неверные выводы, принимают неудачные решения. Проблема в том, что из-за своей некомпетентности они даже не могут этих ошибок осознать. Пример: психолог, окончивший краткосрочную переподготовку, не знает особенностей когнитивных искажений и не может заметить их у клиента.

Фото: istockphoto.com

Тип №2. Социально обусловленные

4. Проекция своих взглядов, чувств и желаний на других. Тут мы говорим о ложной убеждённости в том, что люди хотят того же самого, что и вы, а также разделяют аналогичные взгляды. Пример: девушка утверждает, что все её подруги любят ходить в кино по выходным, потому что это нравится ей самой. Она ошибочно проецирует свои интересы на окружающих, не проверяя этот факт на реалистичность.

5. Фундаментальная ошибка атрибуции — тенденция людей объяснять поведение других собственными качествами. При этом не учитываются обстоятельства и детали ситуации. В то же время человек склонен переоценивать влияние внешних факторов на своё поведение, игнорируя личностные черты.

Пример такой логики: «Иванов достаточно несобранный человек. Его сегодняшнее опоздание было предсказуемым и ожидаемым». Однако в рассуждениях не учитывается вероятность того, что именно в этот день у того самого Иванова сломался автомобиль, и опоздал он впервые за полгода.

6. Эффект первого впечатления — влияние мнения о человеке, которое сформировалось у субъекта при первой встрече (в первые минуты), на дальнейшую оценку деятельности и личности. Например, девушке понравилось доброжелательное приветствие продавца-консультанта. Теперь она видит в нём человека, добросовестно выполняющего свою работу, и готова доверить ему выбор личного гардероба. Девушка даже представить не может, что продавец навязывает ей самые дорогостоящие позиции. «Такой милый человек вряд ли станет наживаться на других», — так ошибочно рассуждает она.

Тип №3. Вероятность и стереотипы

7. Каскад доступной информации — самоусиливающийся процесс, в ходе которого коллективная вера во что-то становится всё более убедительной. Происходит это за счёт нарастающего повторения в публичном дискурсе. Это искажение отлично иллюстрирует фраза: «Повторяйте нечто достаточно долго, и это станет правдой».

В качестве примера может выступать частая реклама финансовых пирамид. Чем чаще человек видит информацию об успешном опыте подобных вложений, тем выше его уровень доверия. Когнитивное искажение заключается в следующем: если бы это было мошенничеством, государство уже обратило бы на это внимание, но если об этом так часто и спокойно пишут многие СМИ, значит, всё в порядке.

8. Функциональная закреплённость — использование предмета в каком-то одном качестве препятствует последующему применению его в иной роли. Например, невозможность воспринимать спинку стула как вешалку для пиджака.

9. Хоторнский эффект — феномен, состоящий в том, что люди способны временно изменять своё поведение или производительность. Примером этого когнитивного искажения может быть улучшение уровня дисциплины на уроке, когда приезжает комиссия и ученики оказываются под наблюдением.

Фото: istockphoto.com

Тип №4. Ошибки памяти

10. Криптомнезия — форма неправильного установления авторства, когда за воспоминание ошибочно принимается результат воображения. Например, человек думает, что он сочинил яркую шутку, хотя на самом деле он прочёл её в телеграм-канале.

11. Эгоцентрическое искажение представляет собой тенденцию воспринимать прошлое в утверждающем свете, часто с незаслуженным самовозвеличиванием. Классический пример такого когнитивного искажения — фраза «Раньше было лучше».

12. Детская амнезия — очень слабая способность взрослых людей воспроизводить воспоминания периода жизни до 2–4 лет. Она может быть объяснена незрелостью мозговых структур. К примеру, родитель спрашивает 15 летнего сына, помнит ли он свой день рождения в три года. Сын отвечает «да», но может воспроизвести лишь пересказ того, что они же ему и рассказывали в более старшем возрасте.

Как бороться с когнитивными искажениями?

Некоторые учёные считают, что можно контролировать когнитивные искажения. Специальные методики способны заменять автоматические реакции разума на осмысленные. Также к методам коррекции искажений относят терапию Cognitive Bias Modification Therapy (CBMT) и Applied Cognitive Processing Therapy (ACPT). Они эффективны в снижении симптомов депрессии, тревоги, ПТСР и зависимостей.

Существует целое направление в когнитивной психотерапии. Оно называется когнитивно-поведенческая терапия или КПТ. На нём выделяют дисфункциональные мыслительные шаблоны, характерные для определённого психического расстройства.

Например, у человека с нарциссическим расстройством личности схема мышления следующая: у меня должно быть всё только лучшее, я не имею права быть хуже других, моя обязанность — победить, занять первое место. После выявления когнитивного искажения терапия будет направлена именно на коррекцию этих схем мышления. Таким образом, происходит воздействие и на чувства, и на изменение поведенческих реакций.

Следует понимать, что когнитивные искажения — это схемы мышления, стереотипы, автоматические реакции на определённые ситуации. С ними можно бороться, если иметь о них больше информации и начать замечать за собой их возникновение. Важно анализировать окружающий мир, развивая критическое мышление.