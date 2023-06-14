О пути, силе, нытье, одиночестве и других важных вещах.

Ищем ответы у Кастанеды: 20 мудрых цитат дона Хуана на все случаи жизни

Во все времена люди обращались к духовным наставникам в поисках ответов на сложные жизненные вопросы. Не так просто понять смысл бытия самостоятельно…

Бразильский писатель и антрополог Карлос Кастанеда нашёл поддержку и веру в себя после встречи с индейцем племени Яки доном Хуаном Матусом. Дружба с духовным наставником была подробно описана в 11 томах книг.

Кастанеда отличался склонностью нагонять мистики — как в общении с близкими, так и в своих произведениях. Поэтому до сих пор доподлинно неизвестно, существовал ли дон Хуан на самом деле.

Как бы там ни было, работы Кастанеды, описывающие его жизненный путь и философию, стали настоящими бестселлерами. Их раскупали миллионными тиражами по всему миру. Они интересны и эзотерикам, и учёным, занимающимся антропологией, психологией, философией.

Предлагаем и вам получить порцию мудрых наставлений, ответов на важные вопросы и советов по выбору своего пути.

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Поступай так, словно это сон. Действуй смело и не ищи оправданий.

Настоящее сознание — когда душа даёт другим понять, что вы искренне ищете лучшую версию себя.

Вы должны брать ответственность за свои собственные успехи и поражения. Никто не может быть зависимым от чьего-либо одобрения или мнения.

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Серьёзность — это мой дар. Я применяю его, чтобы находить высшие пути. Достичь некоторых вершин через единственную истину становится для меня проще.

Не объясняй слишком многого. Когда ты объясняешь, почему ты не можешь делать то или другое, на самом деле ты извиняешься за свои недостатки, надеясь, что слушающие тебя будут добры и простят их.

Чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь изменяться. Самым трудным является вознамериться измениться.

Гнев сердца не может исцелить раны тела.

Я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего такого, что заслуживало бы такой моей реакции. На людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я давно не чувствую.

Ты всегда должен помнить, что путь — это только путь. Если ты чувствуешь, что тебе не следовало бы идти по нему, покинь его.

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Действуйте настолько эффективно, насколько можете, но без жадности.

Главная помеха большинства людей — внутренний диалог. Когда человек научится останавливать его, всё становится возможным. Самые невероятные проекты будут выполнимыми.

Ты сейчас не можешь меня понять из-за своей привычки думать так, как ты смотришь.

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Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что даёшь.

Душа всегда лучше всего понимает то, что никто не может выразить словами.

Люди, как правило, не отдают себе отчёта в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни всё что угодно. В любое время. Мгновенно.

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Каждый идёт своим путём. Если идёшь с удовольствием, значит, это твоя дорога. Если тебе плохо — в любой момент можешь сойти с неё, как бы далеко ни зашёл. И это будет правильно.

Нам требуются всё наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе.

Весь фокус в том, на что ориентироваться… Каждый из нас сам делает себя либо несчастным, либо сильным. Объём работы, необходимой и в первом, и во втором случае, — один и тот же!

Фото: istockphoto.com

Тот, кто избегает одиночества, никогда не может достичь высот духовности.

Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребёнком. Бороться, не сдаваясь, не жалуясь, не отступая, бороться до тех пор, пока не увидишь. И всё это лишь для того, чтобы понять, что в мире нет ничего, что имело бы значение.

То, что ты делаешь в данный момент, вполне может оказаться твоим последним поступком на земле. В мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживёшь ещё хотя бы минуту.