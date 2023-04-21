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Делаем лебединую шею вместо полной — упражнения из фейсфитнеса

Как похудеть в области шеи и сделать её лебединой? Видеоинструкция
Светлана Ибрагимова Мария Фадеева
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Как превратить полную шею в лебединую?
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Это легко, если уделять себе всего несколько минут в день.

Идущая с высоко поднятой головой и изящной стройной шеей девушка покоряет взгляды окружающих. Объяснить это просто: такой образ транслирует уверенность и женственность. Шея может рассказать многое о её обладательнице. Даже знаменитая законодательница моды Коко Шанель обращала на неё внимание.

«Руки — визитная карточка девушки, шея — её паспорт, грудь — загранпаспорт».

Коко Шанель

Причина такого сравнения проста: шея хуже всего скрывает количество прожитых лет. Многим известны те самые «кольца Венеры», которые с каждым годом выступают всё больше, показывая возраст всем вокруг. А ещё эта зона, как и любая другая, подвержена набору веса. Да, шея может быть полной или стройной.

О том, как убрать второй подбородок за 5 минут в день, рассказали тут.

Уделяя всего несколько минут в день массажу, вы буквально омолаживаете себя. Как правильно работать с шеей, покажет тренер по фейсфитнесу Мария Фадеева. Вам понадобятся специальный ролик и камень гуаша.

Однако будьте аккуратны, эти приспособления полезны не всем. Если у вас есть противопоказания, сначала проконсультируйтесь с врачом.

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