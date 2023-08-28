Как развить моторику ребёнку и взрослому? Разбираем полезные практики и упражнения

Уделяйте всего полчаса в день, и заметите, как точность движений и координация станут лучше.

Моторикой можно назвать любое движение, которое вы совершаете. Будь то пробежка, уборка или набор текста на клавиатуре. Чаще всего люди даже не задумываются, как происходит действие, а между тем его успех зависит от точности и скоординированности каждого, даже самого маленького движения. Именно поэтому моторику необходимо развивать.

Ирина Золотова арт-терапевт, детский психолог Регулярные и разнообразные занятия помогут детям и взрослым развивать и совершенствовать свои моторные навыки.

Зачем развивать моторику?

Поговорим конкретнее о преимуществах развития этого навыка. Самый заметный и практичный эффект от занятий – возможность легче справляться с повседневными задачами, особенно с теми, которые требуют точности. Уровень концентрации со временем станет выше, вы будете меньше отвлекаться.

При выполнении упражнений вы укрепите мышцы и суставы, что позволит уменьшить риск травм и болевых ощущений. Также улучшится общее состояние организма, усовершенствуются координация движений и гибкость тела.

Фото: istockphoto.com

Виды моторики

Прежде чем начинать тренировки, нужно разобраться в том, какая бывает моторика. Первый вид включает те движения, которые требуют участия всего организма, больших групп мышц, обычно это связано с перемещением тела в пространстве. Такую моторику называют «крупной».

Второй вид носит название «мелкая моторика». Несложно догадаться, что она связана с более точными движениями, амплитуда которых может казаться незначительной. В этом случае речь о движениях мелких мышц рук и их взаимодействии со зрением.

Как тренировать крупную моторику?

Игры на балансировочных досках или подушках. В этом случае тренируются координация и равновесие. Необходимо ходить по нестабильной поверхности, можно совершать движения по прямой или менять направление.

Упражнения на скакалке. Одновременно развивают выносливость и координацию. Прыгайте на скакалке, постепенно усложняя задачу. Например, можно начать делать прыжки из стороны в сторону или стараться выполнить прыжок с двойным поворотом скакалки. Если делать такие упражнения пока сложно, растяните скакалку на полу и перепрыгивайте через неё на одной ноге или на двух.

Фото: istockphoto.com

Игры с мячом. Тут понадобится пространство, свободное от хрупких предметов, и мишень, в качестве неё можно использовать наклейки на стене или корзинки. Главная задача – попасть, причём с различных расстояний и углов. Можно также играть в такие виды спорта, как футбол, баскетбол, боулинг или волейбол.

Танцы. Творческое и в то же время спортивное занятие, оно помогает улучшить координацию и благоприятно влияет на весь организм. Запишитесь в студию или осваивайте новые направления с помощью видео.

Тренировки. От йоги и растяжки до силовых и интервальных – все они задействуют мышцы и улучшают работу организма. Стоит лишь найти что-то подходяще именно для вас.

Полоса препятствий. Это может быть что угодно, возможно, где-то нужно будет обогнуть конус, а где-то – проползти под аркой. Полезное и весёлое занятие, строительство такой «трассы» будет так же полезно, как и её прохождение.

Катание на велосипеде или самокате. Тренируются мышцы, координация и умение держать баланс. Такая тренировка станет ещё и отличным приключением.

Фото: istockphoto.com

Бег. Идеальный способ, чтобы сделать организм сильнее и выносливее, развить координацию и точность. Особенно если добавить препятствия или различные задания к тренировке.

Как тренировать мелкую моторику?

Игра с использованием пинцета. Вам понадобится много мелких предметов, хорошо, если они будут разными. Пуговицы, бусины или даже крупа – подойдёт всё. При помощи щипцов или пинцета можно перекладывать их из одной ёмкости в другую, разделять по категориям или даже складывать в разные формы.

Игра с песком, глиной или тестом. Формирование конструкций, фигур и форм из этих материалов не только развивают тактильное восприятие и мелкую моторику, но и очень успокаивают и расслабляют. Начиная с простых пирамидок, можно дойти до больших замков. А если сходить в гончарную мастерскую, то можно ещё и получить посуду ручной работы в подарок к упражнениям.

Фото: istockphoto.com

Пазлы и конструктор. Складывание и разборка мелких деталей помогают отработать точность и координацию движений. Начните с более крупных и, соответственно, лёгких задач, а после переходите к сложным и мелким. Зáмки, вертолёты, машины и картины – всё это можно создавать своими руками, такое занятие увлечёт не только ребёнка, но и взрослого.

Оригами. От простых самолётиков и корабликов до создания сложных бумажных скульптур с множеством деталей. Некоторые настолько погружаются в это занятие, что делают копии достопримечательностей разных стран.

Фото: istockphoto.com

Рисование. При занятиях с ребёнком начать можно с повторения простых фигур, линий или соединения точек, потом перейти к раскрашиванию деталей. И если вы думаете, что это только детское занятие, вы просто не видели раскраски для взрослых с очень мелкими деталями. Кстати, необязательно использовать только карандаши, можно рисовать и красками.

Шитьё, вышивание и вязание. Создавать своими руками одежду или картины из ниток – хорошее хобби, которое поможет отработать координацию, точность движений и подвижность пальцев. Детям, конечно, стоит начинать упражнения с застёгивания пуговиц, шнуровки кроссовок, распутывания или плетения ниток, прежде чем использовать иголку и спицы.

Фото: istockphoto.com

Мозаика. Такие игры часто покупают для ребёнка, с их помощью он учится взаимодействовать с маленькими объектами, развивает мелкую моторику. Для взрослых тоже есть нечто похожее – алмазная вышивка. При помощи небольших страз и бусин вы сможете создавать целые картины.

Очень важно уделить время моторике в раннем возрасте, чтобы помочь полноценному развитию ребёнка. Помните, что увлечь детей легче всего, показав им пример. А все перечисленные способы подходят всем возрастным группам, что позволяет заниматься всей семьёй.