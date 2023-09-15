«Встал с дивана и побежал»: истории трёх участников всех Московских марафонов

Атлеты не пропустили ни одного забега и выйдут на старт уже в 10-й раз.

До главного бегового события страны остались считаные дни. Уже в эти выходные в столице пройдет Московский марафон – в этом году в 10-й раз. За 10 лет марафон из бегового события вырос в масштабный городской праздник, а количество участников увеличилось примерно в пять раз.

Среди них те, кто в этом году выйдет на старт марафона в 10-й, юбилейный раз. Вместе с бегунами, которые не пропустили ни одного Московского марафона, вспомнили, как прошёл их первый забег, и узнали, как развивалась их беговая история.

«Пробежал марафон как символ покорения столицы»

Анатолий Чердаков бегун, 40 лет «Это был мой первый год жизни в Москве. Тогда я немного бегал, раз в неделю километров 10. По всему городу висели баннеры «Твои первые 42 км». С детства я слышал от папы, что существует марафон и пробежать его обычному человеку невозможно. В августе я финишировал свою первую половинку и на следующий день зарегистрировался на первый Московский марафон – как символ покорения столицы».

Основная подготовка была психологической: надо было увеличивать дистанцию и пробежать максимально возможную за неделю до забега, чтобы не сдаться и поверить в свои силы. С тех пор с каждым годом старался улучшать результат. Экспериментировал с питанием и объёмами тренировок. Ставил личные рекорды на парк-ранах.

Сейчас я всего пробежал 50 марафонов.

Пока лучшее время показал в 2016 году, правда, не смог выполнить цель и выбежать из трёх часов, так как в тот год перебрал с марафонами и у меня почти на каждом сильно сводило ноги за 8 км до финиша.

Однако очень запомнился финиш 2016 года, когда мы с другом добегали последний километр: я – хромой на сведённых ногах, он – «поймавший стену» и видящий всё чёрно-белым и замедленным. Мы пересекаем черту, у нас льются слёзы, и в полуметре от нас стоит оператор с камерой.

Анатолий Чердаков Фото: Беговое сообщество

Ещё один яркий момент случился в 2018 году. Тогда я выступал пейсмейкером с темпом 3:14. Очень волновался из-за ответственности, но справился.

Ну и, конечно, запомнился первый Московский марафон – опустевший город, дождь, ощущение себя героем. Это самый красивый марафон (Питер, не обижайся), это начало моего бегового пути, это, как говорится, святое, пропускать нельзя.

Тем, кто планирует попробовать свои силы на марафонской дистанции советую готовиться заранее и стартовать так, чтобы казалось, что бежишь медленно и без усилий, потому что если кажется, что бежишь быстро, значит, бежишь слишком быстро, а на марафоне такая тактика не годится.

Анатолий Чердаков Фото: Беговое сообщество

«Добрался до финиша со словами: «Никогда, повторяю, никогда больше!»

Дмитрий Поборцев бегун, 40 лет «Первый марафон в 2013 году пробежал, если можно так выразиться, прямиком с дивана. Незадолго до его проведения увидел пост в социальной сети от подруги, которая бегала периодически с клубом Moskva River Runners. На тот момент, мне кажется, я даже и не знал, сколько точно километров составляет марафонская дистанция».

Сподвигло меня на эту авантюру желание пробежаться по центру любимого города. Предварительно пробежал 10 км на беговой дорожке. Полученный результат умножил на четыре и зарегистрировался на сам забег.

Марафон стал для меня полной неожиданностью в самом хорошем смысле этого слова: количество участников и волонтёров, организация мероприятия, поддержка на дистанции и возможность посмотреть на город с другого ракурса.

До финиша я как-то всё же добрался со словами: «Никогда, повторяю, никогда больше». И вот рассказываю об этом, пробежав все девять подряд.

Путь от первого к 10-му марафону состоял у меня исключительно из проб и ошибок. Кажется, я легко смог бы написать книгу «Как нельзя готовиться к марафонам».

Дмитрий Поборцев Фото: Беговое сообщество

Я ни разу не разочаровался ни в одном марафоне. Исключительно позитивные эмоции от организации в целом и самые яркие впечатления от процесса. Но выделю, пожалуй, два из них: первый Московский марафон – потому что смог (3:43) – и пятый – потому что результат (2:59). Отчётливо помню мысли примерно на 35-37 км, что если сейчас сбавлю, то никогда не будет поста «дваматьегопятьдесятдевять», который я задумал написать после прохождения первой половины дистанции.

Примерно к пятому марафону узнал, что, оказывается, организаторы скрыто и энтузиасты в свободном доступе ведут статистику тех участников, кто пробежал все марафоны, начиная с 2013 года. С этого момента приходится ежегодно подстраивать свои планы и выходить на старт. Считаю этот момент отличной мотивацией для себя.

Не могу сказать, что за всё это время бег стал моим полноценным увлечением или тренировочным процессом.

Стараюсь по мере возможности от одного до трёх раз в неделю выходить на пробежки. Работая на относительно высокой должности в крупной компании по 10-12 часов в день, благодаря вечерним тренировкам я разгружаю голову и могу побыть наедине с собой. Плюс это помогает мне поддерживать себя в форме.

Бег для меня как для ленивого человека оказался наиболее простым вариантом: мне не нужно подстраиваться по времени и месту. Надел кроссовки, вышел из подъезда и побежал.

Свой 10-й марафон хотелось бы отпраздновать, повторив результат пятого, тоже юбилейного марафона. Доказать себе, что это не было какой-то случайностью. Для этого я целых шесть последних месяцев бегаю по три раза в неделю.

«Подготовка к горному восхождению помогла преодолеть дистанцию»

Надежда Храмова бегунья, 45 лет «Моя беговая история началась очень давно, с майской эстафеты, проводимой по садовому кольцу. Я смотрела с восхищением на бегунов и тоже хотела бежать наперегонки с ними. В 1989-м меня нелегально взяли в спортшколу, где я успешно выступала до конца 90-х. Потом травмы, институт и поиски себя в других видах спорта: альпинизм и акробатика».

О первом марафоне и вообще о марафонской дистанции узнала случайно, когда уже влилась в молодой беговой клуб. Изначально готовилась к восхождению на семитысячник, поэтому тренировки были направлены просто на наработку выносливости. Никаких специальных тренировок не было: бегала с клубом два раза в неделю по 10-12 км и самостоятельно ещё раза три в неделю от 7 до 12 км.

В мае пробежала свою первую официальную «десятку», а в июле мне уже рассказали о Московском марафоне. В 2013-м, казалось, весь город ждал этого события. «Твои первые 42» – гласили рекламные щиты. Для меня было совсем непонятно, что это за зверь и как его готовить. И потому было интересно и волнительно.

Надежда Храмова Фото: Беговое сообщество

К первому Московскому марафону, получается, особой подготовки не было. Ноги окрепли, вспомнили былое. Но, каково это бежать 42,2 км, было совсем непонятно. Друзья по клубу подсказывали, что надо есть, пить и просто прочувствовать дистанцию. Конечно, на забеге мне не удалось этого сделать.

Оказалось, пить и есть на ходу тоже надо было уметь. Бежала без еды. Это был такой мощный опыт, что сразу захотелось записаться на следующий.

В 2014-м уже начала тренироваться с тренером. Тренировки серьёзные. К 2015 -му сформулировала задачу выбежать из трёх часов. Правда, череда травм и болячек откинула меня сильно назад.

Сейчас тренируюсь с лучшим и самым внимательным тренером, который взрастил множество сильных бегунов, звёзд любительских стартов. В неделю от 80 до 100 км набегаю. Работы тяжёлые и интересные.

Но в силу возраста и большой рабочей загруженности надо, конечно, уделять внимание восстановлению. Это следующая задача, чтобы всё-таки пробежать марафон из трёх часов.

Надежда Храмова Фото: Беговое сообщество

Самые высокие результаты удалось поставить в 2017-2019 годах: тогда была наилучшая форма, поэтому и результаты тех лет наилучшие. Сильно мотивировало пройти квалификацию на Бостонский марафон. И дважды я прошла квалификацию, но потом ковид, и обе поездки сгорели.

А вот самые яркие впечатления, конечно, остались от первого марафона с финишем на главной арене «Лужников», на дорожках, по которым бежал сам Усэйн Болт. Была настолько счастлива, что и медали, которые выдали всем финишерам спустя месяц, были не нужны.

Московский марафон настолько полюбился, что как-то так само собой получилось, что он стал обязательным событием в календаре. Домашняя трасса по улицам, знакомым с детства, большое количество бегунов со всех уголков страны, много друзей, удобный сезон. Из года в год марафон улучшается, больше болельщиков приходят поддержать, волонтеры стали очень опытные и всем сердцем поддерживают бегущих, это самый настоящий праздник, единственный такого масштаба в стране.

Надежда Храмова Фото: Беговое сообщество

Хочется, чтобы когда-нибудь у нас весь город ждал этого события и все 42 км были болельщики и зрители, как в Берлине и Париже.

Тем, кто готовится в эти выходные выйти на старт Московского марафона впервые, советую поберечь силы до 35 км. Марафон начнётся именно там, после спуска с Лубянки.

Обязательно пить, протестировать питание (гели), бежать в рабочих кроссовках. Не метаться из стороны в сторону и обозначать перестроение рукой, не мешать более быстрым бегунам, трезво оценивать свои силы и не забывать, что самое главное – всё-таки здоровье.