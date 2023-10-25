Лазерная коррекция зрения: личный опыт и комментарий врача

Выяснили, на что нужно обратить внимание перед принятием решения о хирургическом вмешательстве.

Через два часа зрение уже восстановилось до 80%

Вероника Кожушок графический дизайнер, маркетолог «У меня со школьных времён была миопия слабой степени -2.75, поэтому решилась на лазерную коррекцию зрения».

О процедуре впервые задумалась, когда устроилась работать в офтальмологический центр. Пообщавшись с врачами, узнав больше про оборудование, видя каждый день счастливые лица людей, которым вернули зрение, решилась наконец-то сама.

Фото: istockphoto.com

Вся операция заняла около пяти-семи минут с момента захода в операционную. Сначала обезболили глаз каплями, сказали проходить в операционную и ложиться на кушетку. Потом поставили расширитель для века, «присоску» на сам глаз и сделали надрез. В этот момент на пару секунд перестаёшь видеть.

Ощущений никаких не было, просто немного неприятно.

Глаз промыли специальным раствором, и картинка появилась размытая. Потом надо было ровно смотреть на зелёный свет лазера в течение 17 секунд, после чего врач уложила лоскут на место. Затем всё то же самое повторили с другим глазом.

Выходя из операционной, я уже чётко видела очертания вдали, но всё было будто в тумане. С каждой минутой картинка прояснялась всё чётче. Через два часа зрение уже восстановилось до 80%, а через сутки – до 100%.

Никаких болевых ощущений не испытывала, а на следующий день уже прекрасно видела. Это потрясающее чувство, когда можешь не напрягаясь увидеть номера машин, каждый листочек на дереве или каждую волосинку на голове у человека. Врач-офтальмохирург Дубровина Анна Валерьевна сделала ювелирную работу по восстановлению моего зрения, за что я ей очень благодарна.

Прооперировали два глаза в разные дни

Виктория Ивачева психолог «Плохое зрение было с самого детства. То ли генетика, то ли стрессы. Диагностировали прогрессирующую миопию. Ходила так, как есть, потому что очки носить не хотелось. О существовании линз узнала, уже будучи студенткой. Проходила так лет шесть-семь».

Пыталась восстанавливать зрение с помощью упражнений, массажей, но спустя пару-тройку месяцев ежедневных таких занятий результата было ноль. Последней каплей был случай, когда линзы закончились, а ехать забирать нужно было на другой конец района — 10 минут езды на машине. Зрение при этом -2,5 и -2,75, астигматизм, но решила рискнуть.

Выехала и понимаю, что дорога размыта. Знаки не видно, цифры на светофоре тоже. Решила, что нужно делать коррекцию. Проанализировала большинство клиник. Главными моментами были: стоимость, качество и отзывы. В день операции было боязно, потому что неизвестность происходящего пугает. Хорошо, что врачи озвучивали каждый шаг. Хотя в какой-то момент перестаёшь всё слышать и хочется, чтобы всё прошло как можно скорее.

Фото: istockphoto.com

Знакомые, кто делал коррекцию, говорили, что самое страшное — когда в глазах темнеет. Для меня это были самые приятные мгновения, потому что в этот момент не было боли. Сама операция крайне неприятная, глаза дико слезились, из-за чего врачам было сложно поставить вакуум на глаз. В итоге в первый день мне смогли прооперировать только один глаз, а второй — на следующий.

Забавно, что, когда встаёшь с операционного стола, видишь красные пятна, будто ты раненый персонаж компьютерной игры.

Но этот эффект держится максимум минут пять. После этого всё видится чётко. Ощущалась слабость, поэтому первые пару дней только спала. За месяц глаза восстановились и перестали быть красными.

После трёх месяцев с меня сняли все ограничения. Задумалась о том, что стоило сделать операцию гораздо раньше, чтобы не мучиться с очками, линзами. Теперь каждое утро просыпаюсь с качеством изображения 4К.

Мнение врача

Александр Кусков офтальмохирург клиники микрохирургии глаза «Я ВИЖУ» (Санкт-Петербург) «Скорее всего, в описанных случаях применялись разные методики лазерной коррекции. В первом случае, судя по описанию, это был ReLEx SMILE — методика последнего поколения, максимально комфортная для пациента, в том числе и в плане восстановления. А во втором случае, возможно, использовалась лоскутная методика, LASIK или FEMTO LASIK, поэтому реабилитационный период был немного длиннее».

Фото: istockphoto.com

Также нужно сделать скидку на возраст пациентов, так как чем пациент моложе, тем легче он переносит вмешательство. Играет роль и наличие сопутствующих факторов, таких как присутствие синдрома сухого глаза, стаж ношения контактных линз.

Лазерную коррекцию, я считаю, делать можно и нужно, если по общему состоянию здоровья и глаз нет противопоказаний. Главное — выбрать хорошую офтальмологическую клинику и опытного врача.

К временным ограничениям относят воспалительные заболевания век, роговицы и конъюнктивы в стадии обострения. Среди абсолютных противопоказаний: возраст до 18 лет, беременность и период лактации, эпилепсия, психические расстройства, катаракта, глаукома, кератоконус, тонкая роговица, отслоение сетчатки, сахарный диабет, наличие кардиостимулятора.