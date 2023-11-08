Как проехать на велосипеде 200 км за день и получить от этого удовольствие?

«Несколько лет назад мы с приятелем решили получить звание рандоннёров, велосипедистов, принимающих участие в специальных заездах, известных как бреветы. Нам необходимо было проехать дистанцию в 200 км за 12 часов».
У меня опыт езды уже был, поэтому дистанции по 30-50 км проблем не вызывали. В то же время стало понятно, что для более длительных заездов подготовка всё-таки нужна: как на физическую выносливость, так и на психологическую.
Сидеть в седле и крутить педали больше пяти часов подряд оказалось занятием весьма медитативным. Также большое значение имеет профиль маршрута, то есть сколько на нём подъёмов и спусков. Ехать на велосипеде по ровной поверхности и в горку совсем разные вещи.
Начал готовиться, постепенно увеличивая дистанции до заветной цифры в 100 км. Зимой поддерживал форму, тренируясь на велотренажёре в виртуальных гонках.
Для своей первой сотни проложил маршрут вдоль реки, так как это наиболее пологие дороги в Москве. Старался как минимум раз в месяц повторять заезды на 100, 120, 140 и 150 км, постепенно усложняя маршрут. И не зря.
Фото: из личного архива Георгия Школьникова
На бревете суммарный набор высоты составил 1600 метров, то есть вы будто поднимаетесь на трёхэтажный дом каждый километр пути.
Лайфхаки из собственного опыта:
1. Подбирать одежду под погоду, но обязательно взять компактную лёгкую ветровку, а также рукава и гетры.
2. Поставить на велосипед два флягодержателя. Один для чистой воды, второй — для изотоника, чтобы восстанавливать солевой баланс.
3. На большие дистанции заранее запастись флягами 0,75 или 1 литр.
4. Снять нагрузку со спины. Вместо рюкзака использовать сумки под седло, на раму и на руль для ремкомплекта, инструментов, энергетических батончиков и гелей.
Фото: из личного архива Георгия Школьникова
5. Сделать колёса бескамерными и перед гонкой заправить их свежим герметиком, чтобы избежать проколов гвоздями, осколками и проволокой.
6. Ехать не одному, а с напарником — это поможет сэкономить силы за счёт аэродинамики при езде «на колесе» у ведущего.
7. Проверить велосипед перед заездом. Обязательно взять с собой смазку, потому что через 150 километров цепь высыхает и резко падает КПД цепного привода.
8. На большие дистанции выезжать с рассветом, чтобы максимально использовать световой день.
Мнение врача
«Езда на велосипеде — не совсем стандартная нагрузка, к которой привыкает организм. Отличие в том, что есть физическая нагрузка, но нет ударной. Таким образом, то, с какой скоростью перемещается вес тела, не так сильно влияет на опорно-двигательную систему, если сравнивать, например, с бегом».
При этом стоит помнить и про общие правила для правильной физической нагрузки на организм и про специфические, характерные для велосипедного спорта. Несмотря на кажущуюся простоту, велоспорт требует правильной подготовки. Не стоит пренебрегать как разминкой, так и заминкой после нагрузки.
Фото: istockphoto.com
Следует поддерживать внимание, концентрацию и меры осторожности на протяжении всего управления велосипедом. Особенно если передвижение проходит по проезжей части. К сожалению, с печальной регулярностью появляются новости о происшествиях с велосипедистами. Даже с профессиональными.
Поэтому не стоит управлять транспортным средством, если есть ощущение усталости, сонливости, слабости, снижения внимания. При этом если есть необходимость принимать лекарственные средства по назначению врача, то стоит свериться с мерами предосторожности, указанными в инструкции.
Заезды на велосипедах занимают длительное время, в течение которого рекомендуется восполнять энергию в организме с помощью правильно подобранного питания (перекусы и, например, энергетические батончики), а также следить за поддержанием оптимального водно-электролитного баланса.
Фото: istockphoto.com
Помимо общих рекомендаций, в велосипедном спорте есть и специфические. Например, настройка сиденья. Профессионалы рекомендуют выставлять такую высоту, чтобы угол сгибания коленного сустава в нижней точке стопы был в области 25-30°.
В завершение хочу отдельно акцентировать внимание на защите. Помимо шлема, рекомендую использовать все находящиеся в распоряжении и доступные средства (наколенники, налокотники и прочее). Не счесть количества травм костей и жизней, которые спасли шлемы и прочая экипировка, как, к сожалению, бывает и наоборот, когда надетый шлем мог спасти здоровье, судьбу, жизнь.