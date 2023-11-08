Личный опыт героя, который практически без подготовки преодолел длинную дистанцию на двух колёсах.

Как проехать на велосипеде 200 км за день и получить от этого удовольствие?

Георгий Школьников велосипедист, совладелец мастерской velobaza «Несколько лет назад мы с приятелем решили получить звание рандоннёров, велосипедистов, принимающих участие в специальных заездах, известных как бреветы. Нам необходимо было проехать дистанцию в 200 км за 12 часов».

Бревет — организованный зачётный велозаезд на длинное расстояние, с лимитом времени и заранее определёнными контрольными точками. Стандартными дистанциями являются 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 км. Их прохождение может длиться от одного дня до нескольких дней. Это не спортивное состязание, участники едут в свободном темпе.

У меня опыт езды уже был, поэтому дистанции по 30-50 км проблем не вызывали. В то же время стало понятно, что для более длительных заездов подготовка всё-таки нужна: как на физическую выносливость, так и на психологическую.

Сидеть в седле и крутить педали больше пяти часов подряд оказалось занятием весьма медитативным. Также большое значение имеет профиль маршрута, то есть сколько на нём подъёмов и спусков. Ехать на велосипеде по ровной поверхности и в горку совсем разные вещи.

Начал готовиться, постепенно увеличивая дистанции до заветной цифры в 100 км. Зимой поддерживал форму, тренируясь на велотренажёре в виртуальных гонках.

Для своей первой сотни проложил маршрут вдоль реки, так как это наиболее пологие дороги в Москве. Старался как минимум раз в месяц повторять заезды на 100, 120, 140 и 150 км, постепенно усложняя маршрут. И не зря.

Фото: из личного архива Георгия Школьникова

На бревете суммарный набор высоты составил 1600 метров, то есть вы будто поднимаетесь на трёхэтажный дом каждый километр пути.

Для бревета выбрал заезд одного из московских клубов, аффилированных с международной ассоциацией профессиональных велосипедистов ACP*. Дистанцию ехал в спокойном темпе, с тремя остановками. На это ушло 12 часов. Более опытные участники проехали гонку за 5 часов 54 минуты.

Лайфхаки из собственного опыта:

1. Подбирать одежду под погоду, но обязательно взять компактную лёгкую ветровку, а также рукава и гетры.

2. Поставить на велосипед два флягодержателя. Один для чистой воды, второй — для изотоника, чтобы восстанавливать солевой баланс.

3. На большие дистанции заранее запастись флягами 0,75 или 1 литр.

4. Снять нагрузку со спины. Вместо рюкзака использовать сумки под седло, на раму и на руль для ремкомплекта, инструментов, энергетических батончиков и гелей.

Фото: из личного архива Георгия Школьникова

5. Сделать колёса бескамерными и перед гонкой заправить их свежим герметиком, чтобы избежать проколов гвоздями, осколками и проволокой.

6. Ехать не одному, а с напарником — это поможет сэкономить силы за счёт аэродинамики при езде «на колесе» у ведущего.

7. Проверить велосипед перед заездом. Обязательно взять с собой смазку, потому что через 150 километров цепь высыхает и резко падает КПД цепного привода.

8. На большие дистанции выезжать с рассветом, чтобы максимально использовать световой день.

Мнение врача

Сергей Алексутов ведущий врач — травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы) «Езда на велосипеде — не совсем стандартная нагрузка, к которой привыкает организм. Отличие в том, что есть физическая нагрузка, но нет ударной. Таким образом, то, с какой скоростью перемещается вес тела, не так сильно влияет на опорно-двигательную систему, если сравнивать, например, с бегом».

При этом стоит помнить и про общие правила для правильной физической нагрузки на организм и про специфические, характерные для велосипедного спорта. Несмотря на кажущуюся простоту, велоспорт требует правильной подготовки. Не стоит пренебрегать как разминкой, так и заминкой после нагрузки.

Фото: istockphoto.com

Следует поддерживать внимание, концентрацию и меры осторожности на протяжении всего управления велосипедом. Особенно если передвижение проходит по проезжей части. К сожалению, с печальной регулярностью появляются новости о происшествиях с велосипедистами. Даже с профессиональными.

Поэтому не стоит управлять транспортным средством, если есть ощущение усталости, сонливости, слабости, снижения внимания. При этом если есть необходимость принимать лекарственные средства по назначению врача, то стоит свериться с мерами предосторожности, указанными в инструкции.

Заезды на велосипедах занимают длительное время, в течение которого рекомендуется восполнять энергию в организме с помощью правильно подобранного питания (перекусы и, например, энергетические батончики), а также следить за поддержанием оптимального водно-электролитного баланса.

Фото: istockphoto.com

Помимо общих рекомендаций, в велосипедном спорте есть и специфические. Например, настройка сиденья. Профессионалы рекомендуют выставлять такую высоту, чтобы угол сгибания коленного сустава в нижней точке стопы был в области 25-30°.

Знающие спортсмены рассчитывают и устанавливают сиденье с помощью специальных методик, которые наиболее способствуют физиологичному положению ног при занятиях на велосипеде.

В завершение хочу отдельно акцентировать внимание на защите. Помимо шлема, рекомендую использовать все находящиеся в распоряжении и доступные средства (наколенники, налокотники и прочее). Не счесть количества травм костей и жизней, которые спасли шлемы и прочая экипировка, как, к сожалению, бывает и наоборот, когда надетый шлем мог спасти здоровье, судьбу, жизнь.

Соблюдайте правила безопасного занятия велоспортом и делайте это с максимальной пользой для здоровья!