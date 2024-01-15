Что в тренде сейчас и как будут развиваться тенденции?

Кем нужно быть, чтобы много зарабатывать? 30 профессий будущего

Дмитрий Дударев HR-директор АО «КРОС» «Последние несколько лет ключевая тенденция рынка труда — дефицит кадров в главных отраслях. Особенно в сфере промышленности и производства. Компаниям не хватает инженеров, IT-специалистов, а также руководителей, способных вывести бизнес на новый уровень. Разберёмся, какие ещё профессии считаются не только востребованными, но и высокооплачиваемыми».

Что сейчас востребовано на рынке труда?

Иногда поиск нужного специалиста занимает до шести месяцев и больше. Поэтому компании стали много внимания уделять сотрудничеству с вузами, созданию собственных программ стажировок или своих корпоративных университетов. Такой подход позволяет вырастить необходимых экспертов, которые изначально интегрированы в корпоративную культуру, а не искать людей на рынке по мере возникновения потребности.

Тем не менее определённые тренды на рынке присутствуют. Они позволяют оценить, какие профессии будут наиболее востребованы. А значит — и высокооплачиваемы в ближайшее время и в более отдалённой перспективе.

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Уже не первый год наиболее успешными профессиями считаются IT-специалисты. Это действительно так, особенно на фоне их оттока в последнее время.

Однако надо понимать, что в основном компаниям требуются уже опытные профессионалы, способные решать задачи по перестройке бизнес-процессов. Поэтому выпускникам вузов нужно быть готовыми к тому, что их зарплатные ожидания могут не сразу совпасть с реальностью. Сначала необходимо наработать свой опыт.

Как уже было сказано, промышленное производство нуждается в инженерах и технических специалистах. Какие сферы особенно? Нефтегазовая и военно-промышленный комплекс. Так как спрос на таких специалистов сегодня высок, то и денежная компенсация им предлагается достаточно хорошая.

Отдельное направление, где ожидается рост спроса на специалистов – это продажи. В условиях, когда экономика проходит через турбулентность и решение о покупке как на бытовом уровне, так и на уровне бизнеса принимается максимально осознанно, грамотные «продажники» становятся буквально объектом охоты. Соответственно, растут и их зарплаты. В продажах чаще всего доход складывается из фиксированного оклада и процентов.

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Если смотреть на более далёкую перспективу, неизбежно будут востребованы специалисты по устойчивому развитию, которые отвечают за бережное использование всех ресурсов организации. Речь о природе, людях и финансах.

Эта работа требует умения смотреть на ситуацию «сверху»: анализировать бизнес-процессы внутри компании, внешние тренды и как они влияют на организацию, какие риски для неё создают и каким образом они могут быть нивелированы.

Отдельно хочется отметить потребность в специалистах цифровой трансформации. На первый взгляд эта профессия входит в пул IT-специальностей. Однако она также требует сочетания навыков и знаний из разных отраслей. Сегодня цифровые технологии проникают в бизнес из любой сферы и могут сильно облегчить решение многих задач. Также оптимизировать расходы финансовых, человеческих и временных ресурсов. Для этого нужны специалисты, не только способные запрограммировать тот или иной процесс, но и понять, какие именно элементы бизнеса должны быть подвергнуты цифровой трансформации.

На что обратить внимание при выборе профессии?

В любом случае сегодняшним школьникам при выборе специальности не стоит опираться на перечень наиболее оплачиваемых профессий на текущий момент или следующий год. Нужно понимать, что скорость изменений в мире продолжит нарастать. Это значит, что самыми востребованными навыками станут способность к обучению, гибкость мышления и адаптивность.

Можно выбирать ту профессию, которая нравится, кажется увлекательной, осваивать для неё базовые «твёрдые» навыки, пробовать себя. Ведь хороший специалист востребован в любом случае.

Но точно нужно быть готовым к тому, что и эта профессия может измениться даже за время обучения в вузе. Уровень технологического развития может потребовать освоить дополнительные навыки. Например, работу с нейросетями и искусственным интеллектом.

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Юлия Поляница HR бизнес-партнёр «Несмотря на то что рынок информационных технологий несколько снизил темпы роста, профессии в этой сфере продолжают оставаться одними из самых высокооплачиваемых. Как в России, так и в мире. Например, речь идёт о разработчиках, product- и project-менеджерах, редких специалистах вроде инженеров по игровым движкам, виртуальной и альтернативной реальности, кибербезопасниках».

Однако уровень заработной платы зависит не только от отрасли, сколько от экспертности и квалификации человека. Получать высокий доход можно практически в любой сфере, это вопрос компетенций, непрерывного обучения и личных амбиций. И это важно иметь в виду как начинающим специалистам, так и выпускникам школ при выборе профессионального пути.

В начале карьеры на сверхприбыль не приходится надеяться даже в IT. Нужно быть готовыми к тому, что стартовая зарплата в зависимости от региона и уровня компании составит в среднем 30 000–50 000 рублей. И только после того, как сотрудник получит необходимый опыт работы и достаточные компетенции, работодатель будет готов проводить ревью и пересматривать зарплату.

Поэтому при выборе профессии в первую очередь стоит ориентироваться на личные интересы и склонности. Важнее заниматься любимым делом, а не преследовать исключительно материальные цели.

Работа, от которой горят глаза, помогает самореализоваться и добиваться по-настоящему высоких результатов. Помогут определиться курсы и тесты профориентации, советы близких, которые видят, что у вас получается лучше. И, конечно, опыт – нужно пробовать себя в разных направлениях и искать своё.

Фото: gorodenkoff / istockphoto.com

30 профессий, которые будут востребованы в будущем

1. Product- и project-менеджеры

Эти менеджеры отвечают за создание продукта, разработку стратегии его развития. Они ответственны за все процессы, которые нужны для запуска и работы без сбоев.

2. Инженеры по разработке виртуальной и альтернативной реальности

Такой специалист создаёт программные и аппаратные средства для взаимодействия пользователя с виртуальным миром. В его задачи входит разработка технологий AR/VR, адаптация их в разных отраслях.

Фото: gilaxia / istockphoto.com

3. IT-специалисты

Это одна из самых престижных профессий сегодня. В России сейчас наблюдается дефицит квалифицированных айтишников. Самые востребованные специалисты уровня middle. Те, кто имеет опыт работы от одного года до трёх лет. Кстати, IT-специалисты нужны совершенно в разных областях: от медицины до нефтегазовой сферы.

4. Специалисты по продажам

Когда экономика нестабильна, здесь важную роль играют хорошие продажники. В данной профессии есть определённая особенность. Они имеют фиксированный оклад и процент с осуществлённых продаж. Поэтому при поиске вакансий сумма в условиях оплаты труда может быть указана примерной.

Сфера для продаж также имеет значение, если мы говорим про высокооплачиваемость. Хорошие зарплаты в сырьевой промышленности, агропромышленности, бизнес-авиации, онлайн-обучении и строительстве.

5. Архитектор «зелёных» городов

Специалист, который проектирует здания, кварталы и даже города, принимая во внимание экологические требования. Многие думают, что это касается только раздельного сбора мусора. Нет, это про использование природных источников энергии. Речь о ветре или дождевой воде.

Фото: serts / istockphoto.com

6. Медиаполицейский

Сегодня медиа в нашей жизни играют большую роль. Поэтому важны люди, которые будут бороться с противоправным контентом. Это тот же самый сотрудник правоохранительных органов, но имеющий более узкую направленность. Они также расследуют преступления, но в виртуальном мире. Сегодня многие сталкиваются с кибербуллингом, сталкингом и интернет-мошенничеством.

7. Экоаналитик в добывающих отраслях

В его задачи входит анализ экологической обстановки в компаниях добывающих отраслей. Это комбинаты, заводы, фабрики, которые перерабатывают полезные ископаемые, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Специалист принимает решения, как правильно добывать ископаемые, чтобы не нанести вред природе. Или снизить его до минимума.

8. Эксперт по персонифицированной медицине

Сегодня одной из главных сфер в медицине считается генетика. Не просто лечащий врач, а специалист, умеющий проводить и интерпретировать тесты ДНК. Такой медик будет разрабатывать лечение для пациентов с учётом их генетических, эпигенетических, транскриптомных, протеомных, метаболомных и метагеномных маркеров.

9. Биоэтик

Медицина не стоит на месте. Развитие технологий даёт новые профессии. Например, биоэтик. Это работа на стыке медицины, технологий и права. Его обязанности – организация коммуникации между человеком и врачами, юристами, генетиками. Он помогает решить трудные медико-биологические случаи.

Фото: gorodenkoff / istockphoto.com

10. Разработчик киберпротезов и имплантов

По-другому их ещё называют инженеры-медики. Они работают в паре с дизайнерами и робототехниками. Команда создаёт различные медицинские устройства, интегрирующиеся с организмом человека. Например, бионические протезы, помогающие восстанавливать необходимые функции тела.

11. Специалист по имплантам мозга

Сложная, но очень высокооплачиваемая профессия. Специалист, который разрабатывает, подбирает и обслуживает устройства, подключённые к мозгу пациента или даже установленные внутри.

12. Медицинский маркетолог

В медицине требуются не только врачи, но и маркетологи. Это эксперт по продвижению компаний здравоохранения на рынке. Он отвечает за раскрутку услуг клиник и фармацевтических компаний.

13. Инженер-генетик

Учёный, который создаёт новые организмы с изменёнными генами. Он выполняет такие обязанности, как разработка организма с заданными свойствами. Это может быть устойчивость к морозам или растение с высокой урожайностью. Также этот специалист отвечает за то, чтобы изменения в генах растений и животных были безопасны для человека.

Фото: ANRproduction / istockphoto.com

14. Оператор медицинских роботов

Такой сотрудник работает с регулировкой, настройкой, программированием диагностических, лечебных и хирургических роботов. Обеспечивает безопасное применение. Данные аппараты помогают медикам проводить процедуры. В том числе сложные операции на сердечно-сосудистой системе или в области пластической хирургии.

15. IT-проповедник

Человек на этой должности занимается пропагандой открытий в области новых технологий. Прорывы в сфере IT происходят постоянно, но об этом мало кто знает. Донести это до широкой аудитории – их задача. Подобное осуществляется через написание материалов, ведение блогов и подкастов, презентаций.

16. Дата-журналист

В журналистике также есть новая ниша, которая сейчас крайне актуальна. Это профессионал, который проводит анализ и собирает большие данные. На этой основе он пишет материалы, снимает сюжеты и т.д.

17. Руководитель цифровой трансформации

Данная вакансия подразумевает улучшение и исправление текущих процессов и создание новых продуктов с помощью цифровых инструментов, маркетинга и аналитики.

18. IT-архитектор

Его часто ещё называют архитектором программного обеспечения. Такой разработчик отвечает за создание архитектуры сложной IT-системы и искусственного интеллекта. В том числе систематизирует документацию, технические документы. Участвует в разработке технического задания. Грубо говоря, превращает нужные характеристики ПО в структурированное решение с техническими требованиями заказчика.

19. Специалист по ИИ-этике

Данный специалист занимается моральными и этическими проблемами работы искусственного интеллекта. Это ответственность за неправомерные действия, контроль за соблюдением прав на интеллектуальную собственность.

20. Утилизатор цифрового мусора

Эксперт в области Big Data, в обязанности которого входят: сортировка, систематизация и удаление лишних данных на физических носителях и облачных серверах.

Фото: SeventyFour / istockphoto.com

21. Инженер-композитчик

Профессия подразумевает под собой проектирование новых материалов для производства определённых деталей. Это может касаться совершенно разных сфер. Но самым востребованным является область робототехники.

22. Проектировщик новых видов транспорта

Эксперт, разрабатывающий и обслуживающий современные виды транспорта на воде и земле, в воздухе. Специалист пользуется новыми методами и средствами конструирования и компьютерного моделирования.

23. Юрист в сфере беспилотного транспорта

Юрист, помогающий с сопровождением при эксплуатации, производстве, покупке, аренде, продаже или страховке беспилотных средств.

Фото: shapecharge / istockphoto.com

24. Дизайнер носимых энергоустройств

Должность подразумевает проектирование всех предметов гардероба: от одежды до аксессуаров. Все они могут самостоятельно генерировать электроэнергию. Это возможно с помощью специальных материалов, внешне и тактильно похожих на привычные нам ткани. Однако в них впечатаны микросхемы.

25. BIM-проектировщик

Эксперт создаёт визуальную часть для Building Information Model (информационная модель зданий и сооружений). Также он собирает документацию по проекту, переводит чертежи в 3D-формат.

26. Проектировщик инфраструктуры «умного» дома

Он занимается проектированием, установкой и настройкой интеллектуальной системы управления домом, оборудованным ИИ.

27. Проектировщик 3D-печати в строительстве

3D-печать – популярная и, главное, перспективная область. Сегодня даже проектировщики создают здания с помощью трёхмерной печати. Здесь нужно и подбирать материалы, и разрабатывать формы будущих домов, и анализировать климат. Это делается в программе, после чего принтер печатает всё в натуральную величину.

Фото: AzmanJaka / istockphoto.com

28. Проектировщик новых тканей

Специалист разрабатывает инновационные ткани с определёнными свойствами. Как правило, это «умные» материалы. Они способны изменять цвета, ориентируясь на температуру тела человека. Могут самоочищаться, запоминать форму тела, аккумулировать солнечную энергию, освещаться в темноте.

29. Специалист по кибербезопасности

Сегодня это очень важно и актуально, как никогда. Востребованы такие специалисты практически в любых сферах. Что они делают? Обеспечивают защиту IT-системы от взломов и других хакерских атак. Специалисты помогают избежать сбоев в работе и утечки данных.

30. Киберследователь

Новая профессия, но востребованная. Это специалист по IT-безопасности. Он ищет и пресекает киберпреступления. Также работник ответственен за профилактику в киберпространстве.