Захарян, Пиняев, а кто следующий? Как развивается юношеский футбол в России

Развитие детского и юношеского футбола в России – одна из вечных тем спортивной повестки. Академии выпускают игроков, которые пропадают на пути во взрослый футбол, сборные сталкиваются с дефицитом футболистов, нет достаточного спортивного резерва.

Хорошая новость: вариант решения проблемы тестируется уже несколько лет благодаря новому большому турниру. По всей стране академии соревнуются друг с другом в Юношеской футбольной лиге. И результаты уже впечатляют!

Как реформируется юношеский футбол в России

В 2019 году РФС запустил новую стратегию по развитию детско-юношеского футбола. Одним из её ключевых пунктов стало создание новой футбольной лиги для юношеских команд – игроков до 17 лет. ЮФЛ стала первым большим соревнованием для воспитанников академий по всей России, причём с крутой мотивацией. Победитель получал не только трофей, но и путёвку в Юношескую лигу УЕФА.

Сейчас Россия не участвует в международных турнирах, но именно юношеский футбол даёт повод для сдержанного оптимизма. Весной этого года мужская и женская юниорские сборные России сыграли в турнире развития УЕФА в Волгограде. Также женская сборная U17 получила приглашение на турнир UEFA Assist в Бангладеш, где одержала победу. В октябре европейская ассоциация объявила, что возвращает российские команды младших возрастов в соревнования, но пока ищет способы, чтобы реализовать своё решение на фоне протестов ряда стран.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что УЕФА всё равно заинтересован в возвращении российских юношеских команд на международный уровень: «УЕФА не удалось найти техническую возможность для нашего участия в текущем розыгрыше чемпионата Европы U17. Тем не менее руководство УЕФА будет рассматривать эту возможность на следующий цикл соревнований. Для нас очень важно, чтобы наши юношеские команды играли. УЕФА тоже понимает, что здесь не должно быть каких-то политизированных решений».

Юношеская сборная России по футболу Фото: Российский футбольный союз

Из первого сезона ЮФЛ — в РПЛ

На старте проекта РФС принял решение компенсировать академиям часть расходов: федерация компенсирует затраты на выездные матчи и обеспечивает телевизионные трансляции. Основным вещателем ЮФЛ стал канал «Триколор». Тем не менее футбольные школы должны сами организовывать домашние матчи, обеспечивать своим игрокам нужную инфраструктуру и квалифицированный тренерский штаб.

В дебютном сезоне ЮФЛ-2019/2020 сыграли 12 команд, которые отобрал РФС на основании рейтинга футбольных школ. Ими стали игроки до 17 лет из академий «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Чертаново», «Строгино», «Мастер-Сатурна», «Краснодара», «Рубина», самарской «Академии Коноплёва», «Зенита» и СШОР «Зенит».

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 завершился досрочно. Первым победителем в истории ЮФЛ стало московское «Чертаново», которое к 15-му туру опережало конкурентов на 10 очков. В составе той команды был 15-летний Сергей Пиняев. А в сборной лучших игроков сезона – серебряные медалисты ЮФЛ Арсен Захарян и Константин Тюкавин. И уже в ноябре 2020 года оба динамовца дебютировали в РПЛ. А нынешним летом Арсен Захарян стал игроком испанского «Реала Сосьедад».

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на канале ЮФЛ в YouTube.

ЮФЛ стала первым большим турниром для игроков академий, который даёт не только соревновательную практику, но и шанс попасть в профессиональный футбол. Академии борются за таланты, лучшие приглашаются на просмотры и отправляются в составы молодёжных и главных команд.

По словам Максима Митрофанова, создание ЮФЛ было необходимым шагом, чтобы решить проблему дефицита игроков сборной: «В стране 2270 школ, которые занимаются подготовкой футболистов. Практически 30-35 тысяч ребят каждый год выпускаются. Но неизменно звучит вопрос: а где футболисты для сборной России, если школы готовят много игроков? Одна из причин, почему детям сложно пробиться в футбол, – существовавшая ранее система детско-юношеских соревнований. Ребята не испытывали достаточной конкуренции в играх».

Система ЮФЛ продолжает расширяться и охватывает всё больше российских городов. Максим Митрофанов уверен – скоро ЮФЛ станет самым крупным соревнованием России в командных видах спорта:

«ЮФЛ нужна для того, чтобы вырастить профессионального футболиста. В 2018 году под эгидой РФС в РПЛ, Кубке России и других лигах было сыграно 1997 матчей. В этом году только в ЮФЛ сыграли свыше 2600 матчей. К 2025 году это количество будет равняться 3600 матчам».

Как сейчас выглядит ЮФЛ

Чтобы поднять уровень конкуренции, но сохранить для подрастающих футболистов комфортные условия, ЮФЛ разбили на блоки.

Федеральный уровень – это турнир между 14 сильнейшими академиями. Здесь три лиги: ЮФЛ-1 – для игроков до 18 лет, ЮФЛ-2 – до 17, ЮФЛ-3 – до 16. Представлены команды из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова и Самарской области.

Межрегиональный уровень – шесть турниров в разных географических зонах: Северо-Запад, Дальний Восток, Сибирь, Приволжье, Центр, Юг. На межрегиональном уровне представлено более 80 академий. В каждой лиге есть два дивизиона – для команд до 16 и до 17 лет.

ЮФЛ-девушки и ЮФЛ-девочки: соревнования между женскими командами футбольных академий проходят в двух возрастах – до 16 и до 14 лет.

Игры проходят в два круга (дома и в гостях), матч – два тайма по 40 минут.

Кто примет участие в сезоне и какая академия поднимется из региональной лиги на федеральный уровень, решает РФС. Учитываются результаты в первенстве России среди спортивных школ и количество вызванных в сборные игроков. Также в условиях лицензирования прописаны требования к статусу школы, инфраструктуре, тренерским лицензиям и административному персоналу. То есть недостаточно просто собрать мощную команду и выиграть турнир. Для долгосрочной стабильной работы футбольному клубу надо развивать весь комплекс детско-юношеского футбола.

Если говорить о проблемах, то одна из основных заключается в том, что на просмотры в академии приходит мало детей.

«Это связано со многими проблемами, в том числе с необходимостью повышения популярности футбола, особенно в крупных городах, – объясняет генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. – В мегаполисах сложный график жизни: пробки, логистика, безопасность. Дети загружены. У нас есть и другие проекты – например, уроки футбола в школах, и мы рассчитываем, что количество детей, которые захотят заниматься футболом, увеличится. Нет задачи сделать из всех профессиональных футболистов, но надо мотивировать заниматься футболом».

Победа женского ЦСКА в ЮФЛ Фото: Российский футбольный союз

Какой регион самый сильный

С 7 по 16 ноября в городе Лоо прошёл первый турнир победителей межрегиональных ЮФЛ. В Сочи приехали лучшие игроки шести межрегиональных лиг в двух возрастах – 15 и 16 лет. Команды сыграли по круговой схеме – каждый с каждым, так все смогли получить больше опыта. А также выяснить, академии какого региона готовят лучших футболистов.

«Нам было интересно посмотреть ребят, которые победили в разных лигах, чтобы сравнить уровень футбола не только с точки зрения экспертной оценки или статистики, но и с точки зрения игры друг с другом, – рассказывает Митрофанов. – Для нас турнир носит больше фестивальное значение, мы не выявляем абсолютного чемпиона».

На фестиваль приехали не только победители своих лиг – «СКА-Хабаровск», «Академия футбола Краснодарского края», «Динамо-Воронеж», «Урал», «Динамо-Алтай», «Балтика», «Нижний Новгород», «Чайка», «СШОР-1 Белгород», «Алмаз-Антей» и «Енисей». Но и амбассадоры ЮФЛ – футбольные и медиафутбольные звёзды. Экс-игрок «Амкала» Эльхан Салахов отметил, что возможность сыграть с новыми сильными соперниками – это главный плюс:

«Мне близок юношеский футбол. В детстве я не смог попасть в топ-академию, а сейчас здесь собраны ведущие академии со всех регионов России. Когда ты играешь с одними и теми же, надоедает. А тут новые соперники, тем более победители своих регионов, это значит, что все конкурентоспособные. Для меня ЮФЛ — лучшее, что мог сделать РФС для юношеского футбола. У нас и Захарян, и Арбузов оттуда. Раньше всё было не так масштабно».

Фестивальный турнир в Лоо выявил сильнейшую региональную лигу – это ЮФЛ-Юг. Турнир команд 2008 года рождения досрочно выиграла «Академия футбола Краснодарского края», а золотые медали среди команд 2007 года в последнем туре взяла «Чайка» Песчанокопское.

Южные команды выделяются и на федеральном уровне. «Краснодар» признан лучшей академией федерального ЮФЛ. Краснодарцы набрали больше всего очков во всех трёх возрастных категориях (ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и и ЮФЛ-3).

В чём преимущество южных академий? Сергей Бадальянц, руководитель ЮФЛ-Юг, уверен – в регионе сильная конкуренция.

«Мы ждали подобный турнир, чтобы поиграть с командами других регионов. На наш взгляд, успех южных команд – закономерный результат прошедших двух сезонов. В южном ЮФЛ уже 16 футболистов подписали профессиональные контракты. У нас 27 вызовов в сборную: 25 – в сборную России и два вызова в сборную Армении. Два футболиста дебютировали в профессиональном футболе в Кубке России. Видя такие результаты, мы рассчитывали показать силу и здесь, в Сочи. У нас много сильных академий и около 86% конкурентных матчей. Это высокая цифра по России. Сейчас ждём лицензирования, чтобы понять, сколько наших команд смогут подняться в федеральную лигу».

На сборы с национальными юношескими командами всё чаще стали вызываться игроки именно межрегиональных ЮФЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отмечает особую ценность межрегиональных турниров: «Это подкрепление для региональных клубов. Они получают достойное количество футболистов из своей системы подготовки, которые способны играть в высших лигах. Это важно, потому что местные болельщики и власти понимают, для чего существует школа. В клубе играют местные игроки. Всё вместе приводит к большему количеству болельщиков на трибунах».

Фото: Российский футбольный союз

Как игроки учатся медийности

ЮФЛ – это большое сообщество и тусовка с медийными амбассадорами и поддержкой известных людей. Экс-игроки сборной России Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, а также звёзды медиафутбола Федос, Шама, Эд, Эльхан и другие освещают матчи ЮФЛ, снимают челленджи с игроками и проводят шоу-матчи.

Есть шанс, что молодые игроки сохранят эту открытость и в будущей карьере, где многим предстоит регулярно общаться с журналистами и болельщиками. Уже сейчас – в 15-16 лет – они учатся взаимодействовать со СМИ, привыкают к трансляциям матчей, упоминаниям в соцсетях. И учатся как раз у тех, кто знает, как важно работать со своей медийностью.

Посмотреть видео можно на канале ЮФЛ в YouTube.

ЮФЛ прокачивает маркетинг академий. И это тоже носит соревновательный характер. Все лиги стараются привлечь как можно больше подписчиков в свои соцсети, а РФС оценивает, как академии готовят предматчевые развлечения для болельщиков, какие активности проводят онлайн и офлайн, какой видеоконтент публикуют и как взаимодействуют со своими медийными амбассадорами.

Также юношеская лига – это история про развитие молодых арбитров, подготовку резерва, в том числе и судей. Регионы вкладываются в развитие своих специалистов. Например, по итогам сезона в ЮФЛ-Юг пять арбитров перешли на более высокий уровень – в федеральную ЮФЛ, один судья начал работать во Второй лиге, шесть девушек стали ассистентами арбитров.

Фото: Российский футбольный союз

Главный тренер медиафутбольного клуба «Титан», чемпион Медиалиги и воспитанник раменского «Сатурна» Шамиль Курбанов сравнил свой опыт в юношеском футболе, который был у него в 2010 году, с тем, что есть у ребят сейчас:

«Впечатляет уверенность ребят, зрелость, которую они показывают на юношеском уровне, взаимодействие между тренерским штабом и игроками. Как тренер вижу много интересных ребят. Они играют в смелый, зрелищный футбол. Такие турниры – особенно между регионами – помогают игрокам посмотреть на разную манеру игры. Даже я, когда играл на юношеском уровне, сравнивал, лучше ли я или хуже на моей позиции. Это та часть футбола, где ты оказываешься рядом с незнакомым тебе соперником и подмечаешь его фишки».

Вратарь «Амкала» Фёдор «Федос» Маслов тоже вспомнил себя в 16 лет: «ЮФЛ – это прикольная тема. Когда я играл в футбол, такого не было. Мы играли на чемпионатах города, и всё. То, что сейчас детей возят по своим регионам, а потом на турниры в других городах, – это полезно. Пацаны из Хабаровска прилетели в Сочи на турнир между всеми победителями региональных ЮФЛ. Я сам на Дальнем Востоке никогда не был. А они сюда прилетели! Они приходят поболеть друг за друга на трибуны. Это атмосферно».

Фото: Российский футбольный союз

Что будет дальше

В новом сезоне ЮФЛ ждёт обновление и сокращение числа участников. Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, курирующая организацию соревнований, объяснила, что в будущем предстоит работа над качеством команд, а не над количеством: «Кого-то мы допускали авансом. Даже если команда не до конца соответствовала нашим требованиям, мы давали возможность получить внимание от властей регионов и поддержку РФС. Кто-то за это время провёл преобразования и стал выглядеть гораздо лучше. Но, к сожалению, мы будем отказываться от школ, которые ничего не меняют, и возвращаться к ним позже».

В следующем году РФС планирует уделить больше внимания развитию молодых тренеров. Ирина Посиренина поделилась, что РФС утвердил программу обучения тренерских штабов до 2030 года: «Мы готовы этим заниматься, чтобы академии могли готовить достойный спортивный резерв».

Фото: Российский футбольный союз

Будущих участников ЮФЛ ждут и новые правила лицензирования. «Мы ввели процедуру лицензирования, чтобы понимать, какие академии готовы работать. ЮФЛ – это целая цепочка подготовки, которая должна быть у каждой школы с самого маленького возраста. У всех должна быть соответствующая уровню соревнований инфраструктура, тренерские штабы и административный персонал», – объясняет Ирина Посиренина.

Что же новая юношеская лига успела поменять за несколько лет своего существования?

Игроки стали заметнее для профессиональных клубов: сейчас талантливые футболисты подписывают профессиональные контракты, переходят в топовые академии и понимают, к чему стремятся и ради чего продолжают играть в футбол. Вот классный кейс: 15-летний игрок «Локомотива» Никита Беленков, один из лучших бомбардиров ЮФЛ-3, сделал пента-трик за полчаса в матче с ФШМ. А через несколько месяцев подписал свой первый профессиональный контракт.

Константин Тюкавин начинал зажигать именно в ЮФЛ, а в этом году игрок основной команды «Динамо» стал победителем премии «Первая пятёрка». Арсен Захарян – игрок Ла Лиги. Экс-юфловцы Сергей Пиняев, Кирилл Глебов, Никита Салтыков громко дебютировали в РПЛ.

Начинайте следить за зарождением будущих звёзд российского футбола уже сейчас. Смотрите ЮФЛ!

А пока познакомьтесь с игроками в новом сериале РФС о разных футбольных академиях страны – «Лига молодых». Он уже доступен онлайн на канале РФС.

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Рекламодатель: Общероссийская общественная организация спортивная федерация по футболу «Российский футбольный союз» / РФС

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