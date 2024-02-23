Это связано с различиями в анатомии.

Что мужчинам нельзя делать стоя, а женщинам сидя? Отвечает ортопед

Хотя мужчины и женщины обладают похожей структурой костей и суставов, всё же существуют определённые различия и особенности в строении их тел. Они могут влиять на общее состояние и здоровье опорно-двигательной системы.

Марат Пайтян травматолог-ортопед клиники Medical On Group в городе Одинцово «Различия в анатомии между мужчинами и женщинами могут оказывать влияние на ортопедические проблемы. Например, широкие плечи у первых и более широкие тазовые кости у вторых могут влиять на структуру позвоночника и обусловливать разные типы травм и болезней».

Например, есть гендерная предрасположенность к травмам коленного сустава у женщин. Основной фактор — анатомические особенности, которые делают кости их скелета более короткими, тонкими и подверженными ломкости. Именно поэтому к травмам коленного сустава они склонны больше, чем мужчины.

Что мужчинам нельзя делать стоя

Мужчинам нельзя долго стоять. Работа на производстве или в условиях, требующих длительного стояния, может привести к перегрузке суставов и мышц.

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Например, длительное пребывание в определённой позе — неправильное равновесие тела или размещение стопы — может спровоцировать боли в спине и ногах. Поэтому следует делать перерывы и давать мышцам и костям отдых.

Что нельзя делать женщинам в положении сидя

Женщины, проводящие много времени в сидячем положении, должны избегать скрещивания ног и поз, которые создают дополнительное напряжение на позвоночник. Например, если они сидят за компьютером, им рекомендуется следить за своей осанкой и часто менять положение тела, чтобы избегать напряжения на спине и шее.

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Женские суставы, несмотря на высокую гибкость, имеют некоторые анатомические особенности, увеличивающие вероятность получения травм. У них более широкая тазовая область и центр тяжести расположен ниже, что способствует устойчивости в выполнении физических упражнений.

Тем не менее из-за некоторых свойств своего тела, таких как параметры коленного сустава и прикрепление передней крестообразной связки к бедренной кости, у пациентов женского пола существует повышенный риск травмирований.

Бесконтактные травмы коленного сустава, в том числе повреждение связочного аппарата, чаще всего происходят в спортивных залах. Чтобы предотвратить их, рекомендуется принимать профилактические меры: в частности ограничить нагрузки на нижние конечности, использовать стабилизирующие бандажи и кинезиотейпы.

Общие рекомендации для обоих полов

Важно избегать длительного бездействия в одной и той же позе. Рекомендуется регулярно менять положение тела и делать упражнения для растяжения и укрепления мышц.

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Например, периодически протягивайте ноги, выполняйте упражнения для спины и шеи даже во время работы за компьютером. А стоя следует избегать переноса веса на одну ногу или долгого стояния на одном месте без движения.

С точки зрения врача-ортопеда, сидячая поза с ногой на ногу может оказывать разное воздействие на мужчин и женщин из-за различий в строении тела.

Мужчины:

у них могут быть более широкие бёдра и костные структуры, что может усложнять такую позу;

такое положение способно привести к неравномерному распределению веса на тазовые кости и суставы, что, в свою очередь, увеличивает риск развития дисбаланса мышц и давления на нервы.

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Женщины:

у них широкие тазовые кости, что обусловлено физиологией их репродуктивной системы. Поэтому сидячая поза с ногой на ногу может быть более естественной для них;

тем не менее некоторые исследования указывают на то, что длительное сидение с ногой на ногу может увеличить давление на нервы и сосуды в области бёдер и таза, что приводит к дискомфорту и повышенному риску развития болевых синдромов и даже повреждений.

Длительное сидение в одной и той же позе как для мужчин, так и для женщин способствует нарушению кровообращения, мышечной слабости и нервным сжатиям. Поэтому рекомендуется регулярно менять положение тела и делать перерывы для растяжки и разминки.