Московский полумарафон — 2024: дата проведения, регистрация, маршрут, дистанции

Кто-то бегает для оздоровления, не имея при этом особых целей. Но если вы хотите ставить личные рекорды, то вам точно стоит попробовать преодолеть дистанцию полумарафона. Совсем скоро в столице как раз представится отличная возможность для этого: Московскому полумарафону исполняется 10 лет! Уже хотите попасть на стартовую линию и пробежать 21,1 километр, но не знаете как? Постараемся ответить на все ваши вопросы.

О чём расскажем:

Фото: vk.com / runcomrun

История полумарафона

18 мая 2014 года – именно с этой даты начинается отсчёт истории Московского полумарафона, который в этом году отмечает 10-летний юбилей. Тогда было представлено две дистанции: 21,1 и 10 километров, а первую финишную линию полумарафона преодолела 1000 человек, ещё 663 участника отметились на дистанции в 10 километров.

В 2020 году старт проходил в августе, в спортивную программу входили забеги на 21,1 километр, 5 километров и корпоративная эстафета. А в прошлом году полумарафон впервые разделился на два дня: 13 мая состоялся забег на 5 километров, а полумарафонную дистанцию преодолевали 14 мая. Нововведение 2024 года – открытая эстафета для студентов.

В наши дни это крупнейший забег России на 21,1 километра. За предыдущие девять лет в Московском полумарафоне приняли участие 94 516 человек. А помогали им в преодолении дистанции около 100 пейсмейкеров.

Фото: vk.com / runcomrun

Дата и время

В 2024 году Московский полумарафон впервые пройдёт в апреле, старты назначены на 28-е и 29-е число. Мы не знаем наверняка, какой будет погода в эти дни, но наши источники обещают ураган впечатлений и дождь из медалей.

8:00 утра воскресенья, а именно в это время начинается первый день Московского полумарафона, участники проведут в «Лужниках». А уже в 10:00 первые атлеты начнут преодолевать пятикилометровую дистанцию. Полное расписание выглядит так:

8:00 — открытие стартового городка, участники забега на 5 километров смогут оставить свои вещи в камере хранения и воспользоваться раздевалкой;

— открытие стартового городка, участники забега на 5 километров смогут оставить свои вещи в камере хранения и воспользоваться раздевалкой; 10:00 — старт забега на 5 километров.

10:40 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве забега 5 километров.

— награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве забега 5 километров. 11:15 — окончание забега на 5 километров;

11:00-13:30 — в это время участники, зарегистрированные на Детский забег, смогут получить стартовые пакеты;

— в это время участники, зарегистрированные на Детский забег, смогут получить стартовые пакеты; 13:00 — открытие раздевалок и начало работы анимации для участников Детского забега;

— открытие раздевалок и начало работы анимации для участников Детского забега; 14:00-16:30 — старт и финиш Детского забега.

Фото: vk.com / runcomrun

В понедельник продолжится челлендж для самых сильных и спортивных – встать рано, приехать к 7:00 в «Лужники», а потом ещё и пробежать 21,1 километра. Подробнее о временных рамках главного полумарафона столицы:

7:00 — открытие стартового городка, участники забега на 21,1 километра и корпоративной эстафеты смогут оставить свои вещи в камере хранения и воспользоваться раздевалкой;

— открытие стартового городка, участники забега на 21,1 километра и корпоративной эстафеты смогут оставить свои вещи в камере хранения и воспользоваться раздевалкой; 9:00 — старт забега на 21,1 километра, корпоративной и студенческой эстафет;

10:30 — награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве забега на 21,1 километра и в командном первенстве корпоративной и студенческой эстафет.

— награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве забега на 21,1 километра и в командном первенстве корпоративной и студенческой эстафет. 12:40 — окончание забега.

Фото: vk.com / runcomrun

Дистанции и маршруты

Местом проведения Московского полумарафона стала территория легендарного олимпийского комплекса «Лужники». Напомним, помимо дистанции в 21,1 километра, можно пробежать 5 километров, корпоративную и студенческую эстафету, а также детский забег. При этом зоны старта находятся в разных местах:

полумарафон, корпоративная и студенческая эстафеты — Фестивальная площадь;

— Фестивальная площадь; 5 километров — Малая спортивная арена;

— Малая спортивная арена; детские забеги — Северный спортивный центр.

Храмы, соборы, мосты, высотки и величественные здания – всё это будет обрамлять путь атлетов. Несложно догадаться, что больше всего локаций удастся посетить полумарафонцам. На карте маршрута можно найти целых семь набережных: Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлёвская, Котельническая и Краснохолмская. Так что прекрасными видами по пути следования можно насладиться сполна.

Фото: vk.com / runcomrun

Регистрация

25 000 – именно такое число участников ожидают организаторы в этом году. Но для того, чтобы проверить свои силы на дистанции в 21,1 километра и получить медаль, вам понадобится соблюсти несколько правил:

быть совершеннолетним (18+);

вовремя получить пакет участника (когда и где это сделать, читайте ниже), который выдаётся только при наличии удостоверения личности и медицинской справки. С требованиями к справке можно ознакомиться на сайте;

участники с инвалидностью и ветераны боевых действий обязаны представить подтверждающие документы;

преодолеть дистанцию менее чем за три часа с момента личного старта.

Фото: vk.com / runcomrun

Как подать заявку на полумарафон?

Основной этап приёма заявок на полумарафон завершился 19 марта 2024 года. Но не стоит расстраиваться, при наличии мест регистрация будет доступна на сайте с 25 по 28 апреля 2024 года, а также во время выдачи номеров.

Для регистрации нужно заполнить небольшую анкету с указанием имени, фамилии и даты рождения. Для того чтобы бежать в первом кластере, требуется подтверждение квалификации. Необходимо будет прикрепить электронный протокол соревнования, прошедшего после 1 июня 2022 года, ваши результаты должны быть меньше 1 часа 23 минут на полумарафонской дистанции.

Также для участия нужно оплатить стартовый взнос, после этого вам на почту поступит письмо с подтверждением. Это может занять от нескольких часов до нескольких суток, отменить оплаченную регистрацию нельзя. Стоимость участия может быть разной:

для граждан РФ стоимость варьируется от трёх до пяти тысяч рублей, в зависимости от даты регистрации;

стоимость варьируется от трёх до пяти тысяч рублей, в зависимости от даты регистрации; для юношей и девушек до 21 года, мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет с гражданством РФ действуют скидки. Стоимость билета от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, в зависимости от даты регистрации;

с гражданством РФ действуют скидки. Стоимость билета от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, в зависимости от даты регистрации; для спортсменов с инвалидностью и ветеранов боевых действий с гражданством РФ регистрация бесплатная;

с гражданством РФ регистрация бесплатная; для иностранных граждан цена билета варьируется от четырёх до шести тысяч, в зависимости от даты регистрации.

Заплатив за участие, вы получаете не только возможность пробежать дистанцию, но и стартовый пакет. В него входят: стартовый номер с булавками и чипом хронометража, вода и перекус, а также браслет, пакет и наклейка для камеры хранения. И, конечно, медаль на финише.

Фото: vk.com / runcomrun

Где и когда получить стартовый пакет?

Важнейшее правило для всех участников: в день забега стартовые пакеты получить нельзя. Поэтому нужно отправиться за ним в Южный спортивный центр Олимпийского комплекса «Лужники» в один из трёх дней:

26 апреля с 15:00 до 20:00;

с 15:00 до 20:00; 27 апреля с 11:00 до 20:00;

с 11:00 до 20:00; 28 апреля с 11:00 до 18:00.

Стартовые пакеты для участников забега на 5 километров выдаются только 26 и 27 апреля.

Фото: vk.com / runcomrun

Как проходит забег

Всех участников делят на специальные кластеры, исходя из того времени, которое бегун указывает при регистрации как предполагаемое финишное время. Узнать свою группу можно благодаря букве, написанной на стартовом номере. Каждый кластер стартует в разное время, такое деление необходимо для более комфортного преодоления дистанции атлетами разного уровня. Также это помогает избежать столкновения участников, бегущих в разном темпе.

У многих кластеров есть свой пейсмейкер. Если вы бежите впервые и ещё не знаете, кто это такие, то сейчас всё расскажем. Пейсмейкер – это лидирующий бегун, который задаёт темп группе атлетов. Благодаря им все спортсмены бегут плавно и финишируют в запланированное время.

По пути следования марафона расположено шесть пунктов питания и освежения. Там вы сможете найти воду, бананы, апельсины, яблоки и специальные гели. Так что переживать за обезвоживание не придётся. Но на всякий случай в зоне финиша дежурят медики, которые смогут оперативно оказать помощь.

Фото: vk.com / runcomrun

Как рассчитывается время финиша?

Мы уже рассказали о системе кластеров, из-за поэтапного старта задержка между атлетами может доходить до 20-30 минут. Но не стоит волноваться, отсчёт личного времени каждого бегуна начинается только после пересечения стартовой линии и завершается преодолением финишной. При этом время для призовых мест по абсолютному первенству рассчитывается по «ган-тайм», то есть времени от выстрела стартового пистолета до момента пересечения финиша.

Как отслеживать результаты?

Отслеживать преодолённые километры можно онлайн при помощи специального чипа – хронотрека. Причём делать это может любой желающий, у которого есть ваш стартовый номер, так что друзья и близкие смогут зайти на сайт, вбить номер и следить за вашими успехами в режиме реального времени. Всего будет четыре отметки-обновления: 5, 10, 15 и 20 километров. Благодаря этому же чипу будет измерен ваш личный результат. Так что не сгибайте свой номер и не подвергайте его внешним воздействиям, которые могут нанести вред оборудованию.

Все результаты, как предварительные, так и итоговые, будут опубликованы на сайте. Также участники получат СМС или письмо на электронную почту с их временем.

Фото: vk.com / runcomrun

Награждение

Конечно, лучшие из лучших будут выделены и получат специальные денежные призы. Общий призовой фонд в этом году составил 1 230 000 рублей. Также есть вознаграждения для тех, кто сможет поставить один из рекордов, общая сумма бонусных выплат – 1 200 000 рублей.

На дистанции 21,1 километра атлеты, которые пересекли линию в первой шестёрке среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве, награждаются денежным призом. Процесс вручения медалей разделён на 14 возрастных групп у мужчин и женщин. На пьедестал взойдут по три лучших бегуна в каждой категории. Заветные медали получат все участники забега, завершившие его менее чем за три часа.

На отрезке в 5 километров денежным призом награждаются бегуны с первого по третье место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. Но по категориям награждение не проводят, памятную медаль получат все финишёры.

Самые маленькие тоже не останутся без медалей. В Детском забеге первые три мальчика и девочки во всех возрастных категориях (4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13) примут участие в церемонии награждения и получат памятные кубки.

Фото: vk.com / runcomrun

Если у вас вдруг остались вопросы, то вы можете перейти на сайт забега и найти всю нужную информацию. Желаем успешного преодоления дистанции.