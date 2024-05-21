Как отличить сезонную аллергию от простуды? Врач назвала симптомы

Ирина Громова врач, фельдшер, управляющая пансионатом «Тёплые беседы. Люберцы» «Когда одни наслаждаются первыми солнечными днями, для других начинается период страданий. Чиханье, кашель, покраснение глаз, зуд, першение в горле и насморк омрачают наступление тепла. От сезонной аллергии, или поллиноза, страдает 30% населения. Всплеск заболеваемости отмечается в мае. Именно в это время цветут деревья и кустарники».



Сезонная аллергия (поллиноз) – это воспалительное заболевание слизистых оболочек. Оно происходит из-за повышенной чувствительности к пыльце растений.

Симптомы сезонной аллергии

К клиническим проявлениям относятся:

поражение глаз (слезотечение, покраснение, конъюнктивит, зуд, гной);

поражение носа (заложенность, насморк, чихание, отсутствие запахов);

поражение верхних дыхательных путей (першение, сухой кашель, осиплость, заложенность в ушах);

поражение кожи (крапивница, сыпь, зуд).

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В редких случаях симптомы проявляются в виде бронхиальной астмы, отёка Квинке, анафилактического шока.

Это может сопровождаться дополнительными признаками. Среди них слабость, чувство разбитости, повышение температуры, головная боль, низкая работоспособность.

Часто аллергию путают с ОРВИ. В отличие от респираторных заболеваний, данный недуг не сопровождается повышением температуры тела, ломотой в костях, кашлем с мокротой, жёлтыми или зелёными выделениями из носа.

Болезнь у всех пациентов протекает по-разному. Есть три степени.

Лёгкая степень

В данном случае слабо выражены симптомы. С ними человек может справиться самостоятельно. Они не сильно влияют на качество жизни. Проявляется в виде насморка, реже – чихания.

Средняя степень

Здесь проявляются такие симптомы, как заложенность носа, выделения слизи, постоянное чихание. Зачастую бывает и конъюнктивит. Такая клиническая картина вызывает дискомфорт и мешает человеку в обычной жизни.

Тяжёлая степень

Аллергия в этом случае мешает работать, учиться и иногда даже спать. Сопровождается регулярным зудом, слезотечением, резью в глазах. Это сильно отражается на психическом состоянии. Без лечения, к сожалению, не обойтись.

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Что вызывает аллергию?

Поллиноз вызывают около 50 видов ветроопыляемых растений. Для проявления реакции достаточно минимальной концентрации частичек пыльцы в воздухе.

Главные аллергены:

деревья и кустарники (берёза и ольха – самые частые причины аллергии, орешник, дуб, клён, тополь, ясень, вяз);

злаковые и луговые травы (рожь, пшеница, тимофеевка, овсяница, мятлик, пырей, костёр, гречиха);

газонная трава (опасны цветение и сок свежескошенной травы при попадании на кожу);

сорные травы (одуванчик – самый сильный аллерген, полынь, лебеда, амброзия, конопля, крапива, лютик);

плесневые грибы (они встречаются в прелой листве, в картофеле).

В России аллергия бывает по периодам:

конец апреля – начало мая (когда цветут берёза, ольха, каштан, ясень, дуб, мать-и-мачеха, одуванчики, орешник;

июнь-июль (цветение злаков);

август-октябрь (пыление сорных трав).

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Причины

До сих пор учёные не могут определить точных причин. Но, как правило, выделяют несколько факторов:

генетическая предрасположенность (повышенное образование IgE, антитела к собственным клеткам, низкий местный защитный механизм слизистых);

проживание в неблагополучной экологической обстановке;

регулярные респираторные заболевания.

Диагностика

Выявить сезонную аллергию можно благодаря анализу крови на специфические иммуноглобулины Е или проведению кожных аллергологических проб на разные виды пыльцы, грибков. Однако их делают, когда пыльцы в воздухе нет. Чтобы результат был «чистым».

Также врач проводит опрос пациента и делает осмотр слизистых. Могут быть назначены дополнительные анализы. Это смыв из носа и с конъюнктивы.

Лечение сезонной аллергии

Терапия данного заболевания направлена только на снижение симптомов. Есть различные методы:

антигистаминные препараты (разовое употребление помогает устранить чихание, заложенность носа, слезотечение и зуд);

гормональные спреи (в данном случае предусмотрено регулярное применение. Они помогают убрать отёк, воспаление и заложенность носа, чихание и выделение слизи);

иммунотерапия (используется только в тяжёлых случаях, это введение в организм пациента малых доз того аллергена, который является причинным фактором заболевания).

Особое внимание состоянию своего здоровья стоит уделять пожилым людям. На фоне ослабленного иммунитета, снижения защитных функций, наличия хронических заболеваний организм становится гиперчувствительным к разным веществам. Игнорировать неприятные симптомы ни в коем случае нельзя.

Нужно обратиться к врачу, который выявит аллерген и назначит эффективное лечение. Это поможет избежать отёка Квинке, бронхиальной астмы и других тяжёлых последствий.

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Профилактика

Избежать аллергии можно, переехав в другой регион на сезон. Некоторые люди заранее готовятся к периоду цветения растений, на которые их организм реагирует особенно остро.

Если возможности перебраться нет, стоит попробовать использовать медицинские маски и респираторы. Они помогут снизить контакт с пыльцой при нахождении на улице. Важно прибегать к системе кондиционирования и очистки воздуха, а также регулярно делать влажную уборку. Отлично помогает справляться пылесос с фильтром HEPA (высокоэффективное удержание частиц).

Необходимо промывать нос и глаза. Можно проветривать помещение, но в периоды, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна. Это рано утром или поздно вечером. Эффективны марлевые сетки или защитные экраны на окна.