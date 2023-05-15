Психотерапевт Курпатов подсказал простое решение, как стать лучшей версией себя

Известный психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов в своих соцсетях поделился тем, как полюбить себя.
«До тех пор, пока вам что-то в себе не нравится, пока вы не принимаете самих себя в полной мере, вы прячете себя от самих себя. Но как в таком случае вы можете себя полюбить? Вы просто будете злиться на окружающих за то, что они вас не любят.
Нашу ненависть к себе, стыд за себя мы проецируем на других — нам кажется, что это они нас не любят. Хотя на самом деле это мы не любим и не принимаем себя. В их глазах нам видятся собственные слабости, зависимости, ошибки и так далее.
Принимая себя целиком, с запасом, мы снимаем с себя требование-ожидание, что мы будем «лучше самих себя»… Если же мы принимаем себя, мы вполне можем становиться лучше и краше, добрее и чище, свободнее и добрее», – пишет Курпатов в своих соцсетях.
Специалист считает, что путь к себе лежит не через преодоление, а через принятие. Для этого необходимо не ругать себя, а подхватывать свои добрые устремления, развивать их, и мир вокруг вас станет лучше.
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