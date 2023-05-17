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Лабковский рассказал, как понять, чего вам не хватает для счастья

Михаил Лабковский рассказал, как понять, чего вам не хватает для счастья
Лабковский рассказал, как понять, чего вам не хват
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Как определить свои истинные желания и наконец-то начать жить так, как хочется? Эту тему на своём канале раскрыл известный психолог.

Несмотря на радикальные формулировки и советы, методики Михаила Лабковского часто работают. Популярность его открытых выступлений и профессиональный успех — прямое тому подтверждение. Видимо, секрет как раз в простоте и универсальности рекомендаций. Советы психолога вы легко сможете использовать в своей повседневной жизни.

Объясняя, как понять, почему вы несчастны, Лабковский предлагает начать с главного — определить, чего именно вы хотите. Именно неразбериха с потребностями, по его мнению, — корень зла. Но и тут всё непросто, ведь если каждый ваш день — это рутина, в которой годами ничего не меняется, очевидно, что решить проблему изнутри не удастся. Вы просто не сможете понять, что не так.

Михаил Лабковский

Михаил Лабковский

Фото: РИА Новости

Важным сигналом о том, что перемены необходимы, является апатия. Вам ничего не хочется. В этот момент, по мнению Лабковского, сознание работает так: жизнь, которая есть, нам не нравится, но поскольку ничего другого нет, остаётся либо продолжать по-старому, либо не делать вообще ничего. Не сложно догадаться, к какому мозг будет нас склонять.

Какой вывод делает психолог? Чтобы понять себя и свои желания, нужно не бояться менять жизнь. Это позволит перестать действовать на автомате. Постепенно вы сможете улучшить то, что не нравится, и в результате достичь того самого состояния — счастья.

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