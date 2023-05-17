В США приняли закон в защиту людей с лишним весом

В Нью-Йорке приняли закон в защиту людей с лишним весом наряду с такими характеристиками, как раса, пол, возраст, религия и сексуальная ориентация. Проект одобрили 44 из 51 члена городского совета.
Теперь в самом крупном городе США запрещено дискриминировать людей по их физическим данным при трудоустройстве, аренде жилья и получении доступа к общественным помещениям. Городская комиссия по правам человека обещает рассматривать все жалобы. Ожидается, что мэр Эрик Адамс подпишет закон до конца месяца.
Нью-Йорк — не единственный город, в котором принят закон в защиту людей с лишним весом. Мэдисон, штат Висконсин, Сан-Франциско, штат Калифорния, Вашингтон, округ Колумбия запрещают дискриминацию по весу. Нью-Джерси и Массачусетс также рассматривают возможность принятия подобных мер.
Фото: istockphoto.com
Нью-Йорк стал центром бодипозитива в конце 1960-х годов, когда в Центральном парке прошёл митинг Fat power и поднялся вопрос о дискриминации из-за лишнего веса. Инициатор нового закона, член городского совета северного Манхэттена, Шон Абреу, отметил, что подобное решение поможет изменить культуру отношения общества к физическим данным.
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