Такое состояние — не вопрос эстетики или красоты, а реальное заболевание.

Почему некоторые нации больше склонны к ожирению, чем другие. В этом списке лидер – США

Из-за чего в одних странах больше людей с ожирением, чем в других?



Рассказываем вместе с врачом.

Статистика показывает, что в списке стран по проценту населения с ожирением лидирует США. Среди американцев примерно треть взрослых имеет избыточную массу. В других государствах тоже немало людей с лишним весом: например, в России каждый четвертый сталкивается с этой проблемой. Но почему этот показатель различается в разных регионах?

Надежда Беземская врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Далеко не все выбирают питаться фастфудом и полуфабрикатами по собственному решению. В некоторых регионах сложно найти свежие продукты: фрукты и овощи.

Почему в США больше полных людей?

Фастфуд

Надежда: Первая и главная причина национального ожирения — это полуфабрикаты и несбалансированное питание с большим количеством простых углеводов, жиров и сахаров. Однако важно то, почему люди выбирают такую еду. Далеко не все хотят так питаться — некоторых вынуждают обстоятельства. В некоторых регионах сложно найти свежие продукты. Для многих здоровая еда — непозволительная роскошь. Поэтому выбор падает на более дешёвые варианты.

Фото: istockphoto.com

Малоподвижный образ жизни

Отсутствие физической активности — ещё одна причина лишнего веса. В США более 60% жителей ведут малоподвижный образ жизни, а 25% — вообще не занимаются спортом. Чтобы поддерживать организм, необязательно становиться профессиональным спортсменом, но простая ходьба, танцы, плавание, лёгкая аэробика точно нужны.

Источник:

Centers for Disease Control and Prevention — https://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/adults.htm.

Стресс

Отсутствие баланса между работой и отдыхом, высокий уровень стресса, недостаток сна — всё это тоже способствует увеличению массы тела. Тем временем более 60% жителей американских мегаполисов постоянно находятся в напряжении. Многие попросту «заедают» негативные эмоции. Потому что горячая еда, богатая сахарами и быстрыми углеводами, действительно помогает успокоиться и подаёт сигнал в мозг о том, что мы в безопасности. Но если пользоваться таким способом часто, лишний вес неизбежен.

Фото: istockphoto.com

Как избежать этой проблемы?

Надежда: Ожирение — вовсе не косметическая проблема. Оно представляет серьёзную угрозу для здоровья. В том числе увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место по смертности. Избыточный вес также повышает вероятность диабета и болезней опорно-двигательного аппарата.

Фото: istockphoto.com

Для диагностики состояний, связанных с ожирением, необходимо проходить ежегодное профилактическое обследование. Оно включает клинические тесты, отражающие состояние организма:

АЛТ (аланинаминотрансфераза);

общий анализ крови + лейкоформула + СОЭ;

общий анализ мочи;

АСТ (аспартатаминотрансфераза);

билирубин;

гормоны щитовидной железы;

оценка липидного обмена;

инсулин.

Оценить наличие избыточного веса можно и самостоятельно. Существует специальный показатель для диагностики ожирения — индекс массы тела. Провести диагностику просто: свой вес в килограммах нужно разделить на возведённый в квадрат рост в метрах:

вес (кг): рост (см) * рост (см) = ИМТ

Результат больше 30 кг/м2 может означать ожирение первой степени. Это повод обратиться к специалисту для лечения.