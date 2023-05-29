Учёные назвали замедляющие старение виды спорта. И даже личный тренер не пригодится

Спортивные игры не так часто оказываются в поле зрения посетителей фитнес-центров. А зря, учёные объяснили, почему они полезнее индивидуальных занятий.
Однозначно, любые тренировки улучшают здоровье, но если ваша цель — максимально отсрочить старость, вспомните про командные виды спорта. Исследователи доказали, что они дают дополнительные преимущества в борьбе за физическую и психологическую молодость.
Главное отличие командного спорта от индивидуального — социальное взаимодействие. Например, во время игры в баскетбол или волейбол вам нужно думать не только про то, как правильно выполнить упражнение, но и как сыграться с партнёрами.
Способность выстраивать и поддерживать социальные связи — признак психически здорового человека. Поэтому командная игра, в которой одновременно есть возможность и общаться, и тренироваться, вдвойне полезна. Даже если занятия спортом в большой команде не про вас, можно выбрать бадминтон или теннис.
Кроме того, не стоит забывать, что такой спорт гораздо увлекательнее. Это возможность наконец-то переместиться с трибун на поле. Дополнительная мотивация — не подвести команду. Ведь если индивидуальную тренировку можно запросто пропустить, то в случае с командной игрой подобное провернуть не получится.
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