Секреты греческого долголетия: журналист выяснил, что помогает этому народу жить дольше

Греция обгоняет многих европейских соседей по средней продолжительности жизни. Рекордные юбилеи здесь отмечают не так часто, но многие спокойно доживают до 80, и это не кажется удивительным. В чем секрет такой продолжительности жизни, разбирался корреспондент программы «Живая еда».

Средняя продолжительность жизни в Греции у мужчин составляет более 78 лет, а у женщин — 84. Ещё в период античности такая долгая жизнь здесь никого не удивляла. Гомер и Гиппократ дожили до 90 лет. А Еврипид погиб в возрасте за 80 от укусов собак.

Корреспондент посетил несколько деревень и пообщался с местными жителями. Они признались ему, что большую часть времени проводят на улице, так как многие до сих пор занимаются сельским хозяйством. Поэтому в их жизни много активности. Даже в преклонном возрасте скотоводство и земледелие заставляют их не засиживаться на одном месте.

Кроме того, рацион простых деревенских жителей с июня состоит из продуктов, которые они произвели сами. Мясо они едят не чаще чем два раза в неделю. А обед часто пропускают.

Один из жителей деревни признался, что доволен своей жизнью: он гордится тем, что много работал и смог вырастить трёх детей, поэтому если вскоре умрёт, то уйдёт счастливым. Так что, судя по всему, секрет не только в регулярной физической активности и диете. Любовь к жизни и оптимизм тут тоже играют большую роль.