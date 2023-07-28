Найдено лучшее место хранения орехов: вы будете удивлены, но это не кухонный ящик
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Многие привыкли хранить орехи в темноте и прохладе, в закрытых ящиках. Однако эксперты нашли лучшее место для них.
Если вы хотите, чтобы продукт прослужил долго и сохранил вкус, лучше хранить его в холодильнике.
Масло, содержащееся в орехах, со временем портится, а холод поможет избежать неприятностей. При этом держать закуску на столе или в шкафу пару месяцев можно. Если же вы не успеваете съесть всё за это время, лучше убрать их в холодильник.
Чем меньше обработка, тем больше срок хранения семян. Так, орехи в скорлупе будут сохранять свои свойства и вкус дольше всего. Тогда как мелко нарезанные и обжаренные испортятся намного быстрее. Эти советы применимы и к различным пастам: их также желательно оставлять в холодильнике, чтобы избежать горечи.
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