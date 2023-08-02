Новый рекорд: китаец собрал 3 кубика Рубика за 3 минуты, жонглируя ими

22-летний Ли Чжихао установил новый мировой рекорд. Молодой человек собрал сразу три кубика Рубика за 3,16 минуты, жонглируя ими. Он превзошёл свой же рекорд, улучшив время на 13 секунд.

Подобный рекорд требует и физического, и интеллектуального мастерства. По правилам необходимо постоянно поддерживать темп жонглирования. Не допускается, чтобы головоломка оказалась два раза в одной руке. Видео с последним рекордом Ли впечатляет скоростью и слаженностью движений. По словам молодого человека, он начал этим заниматься, потому что просто собирать кубики Рубика ему было уже скучно.

Рекордсмен — первый в истории человек, который смог, жонглируя, разгадать три головоломки менее чем за четыре минуты. До него самым быстрым был колумбиец Анхелю Альварадо, минимальное время которого было 4 минуты 31 секунда. Ли Чжихао всего 22 года, но с учётом того, как скоро он увеличивает скорость, у конкурентов нет шансов.