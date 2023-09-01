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Жена Месси показала идеальные формы в мини-шортах

Результаты спорта и правильного питания: жена Месси показала идеальные формы в мини-шортах
Жена Месси похвасталась фигурой в соцсетях
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Антонелла Рокуццо радует своих многочисленных подписчиков в социальных сетях новыми публикациями. Супруга легенды футбола вновь произвела фурор, представив себя в сногсшибательном наряде. Снимок моментально набрал миллионы лайков.

На фото Рокуццо предстала в спортивных чёрных мини-шортах с регулируемыми шнурками по бокам. Верхнюю часть наряда составил топ с открытой спиной и утончённо переплетёнными бретелями, добавляющими образу изюминку.

Антонелла Рокуццо

Антонелла Рокуццо

Фото: @antonelaroccuzzo

Любовь Антонеллы к фитнесу, йоге, кардио и силовым тренировкам не остаётся незамеченной. К тому же она придерживается сбалансированного питания, что отражается на фигуре.

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Поклонники не могли не отметить спортивную форму мамы троих детей. Однако некоторые не удержались от шуток: «Не смотри на жену капитана», «Какой прелестный оранжевый горшок, я заметил лишь его, потому что уважаю Месси».

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