Результаты спорта и правильного питания: жена Месси показала идеальные формы в мини-шортах

Антонелла Рокуццо радует своих многочисленных подписчиков в социальных сетях новыми публикациями. Супруга легенды футбола вновь произвела фурор, представив себя в сногсшибательном наряде. Снимок моментально набрал миллионы лайков.
На фото Рокуццо предстала в спортивных чёрных мини-шортах с регулируемыми шнурками по бокам. Верхнюю часть наряда составил топ с открытой спиной и утончённо переплетёнными бретелями, добавляющими образу изюминку.
Антонелла Рокуццо
Фото: @antonelaroccuzzo
Любовь Антонеллы к фитнесу, йоге, кардио и силовым тренировкам не остаётся незамеченной. К тому же она придерживается сбалансированного питания, что отражается на фигуре.
Поклонники не могли не отметить спортивную форму мамы троих детей. Однако некоторые не удержались от шуток: «Не смотри на жену капитана», «Какой прелестный оранжевый горшок, я заметил лишь его, потому что уважаю Месси».
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