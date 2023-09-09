Сладкоежкам на заметку: недостаток этих семи элементов вызывает сахарную зависимость

Мы нуждаемся в сахаре, чтобы почувствовать быстрый прилив энергии. Плохой рацион, недостаток сна – одни из факторов тяги к сладкому. Однако дефицит магния, витаминов группы B, особенно B1, B7, B12, вызывает сахарную зависимость.
По словам специалистов, отсутствие следующих питательных элементов также обостряет ситуацию:
При недостатке хрома нарушается способность организма эффективно использовать глюкозу, поступающую с пищей, что может привести к колебаниям уровня сахара в крови.
Включите в рацион брокколи, виноградный сок, чеснок, картофель и стручковую фасоль, чтобы восстановить баланс элемента.
Низкий уровень цинка может нарушить обмен веществ. Эксперты рекомендуют увеличить потребление нута, шпината, тыквенных семечек и кешью. Нехватка железа, содержащегося в изюме, абрикосе, мясе и шпинате, также вызывает постоянное желание сахара.
Тяга к сладкому связана с потребностью поднять уровень дофамина. За это отвечает Омега-3. Жирные кислоты можно найти в лососе, тунце, форели, сардине и анчоусах.
- 9 сентября 2023
-
14:30
-
10:30
-
08:30
- 8 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 7 сентября 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
08:30
-
06:30
- 6 сентября 2023
-
19:30
-
17:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 5 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 4 сентября 2023
-
21:30
-
20:00
-
16:50
-
14:40