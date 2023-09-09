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Сладкоежкам на заметку: недостаток этих семи элементов вызывает сахарную зависимость

Мы нуждаемся в сахаре, чтобы почувствовать быстрый прилив энергии. Плохой рацион, недостаток сна – одни из факторов тяги к сладкому. Однако дефицит магния, витаминов группы B, особенно B1, B7, B12, вызывает сахарную зависимость.

По словам специалистов, отсутствие следующих питательных элементов также обостряет ситуацию:

При недостатке хрома нарушается способность организма эффективно использовать глюкозу, поступающую с пищей, что может привести к колебаниям уровня сахара в крови.

Включите в рацион брокколи, виноградный сок, чеснок, картофель и стручковую фасоль, чтобы восстановить баланс элемента.

Низкий уровень цинка может нарушить обмен веществ. Эксперты рекомендуют увеличить потребление нута, шпината, тыквенных семечек и кешью. Нехватка железа, содержащегося в изюме, абрикосе, мясе и шпинате, также вызывает постоянное желание сахара.

Тяга к сладкому связана с потребностью поднять уровень дофамина. За это отвечает Омега-3. Жирные кислоты можно найти в лососе, тунце, форели, сардине и анчоусах.