Доктор Утин рассказал, как правильно измерять давление

Кардиолог объяснил, в каком положении лучше всего измерять давление. Последние исследования показывают, что выполнять процедуру можно не только сидя, но и лёжа. Главное, чтобы положение было для вас привычным и удобным. При малейшем дискомфорте тонометр может показать неверные данные.

Доктор Утин поделился выводами из нового научного исследования, которое выявило, что при измерении давления в положении лёжа прибор показывал более точные результаты:

16% процентов участников, у которых не было высокого давления в сидячем положении, имели высокое давление, когда лежали на спине.

При этом кардиолог уверен, что главное во время измерения — не положение тела, а постоянство:

Я много говорил о том, что давление следует измерять единообразно. Это необходимо, чтобы минимизировать влияние на давление таких факторов, как тревога, боль, неудобная поза, физическая нагрузка или выпитая чашка кофе. Для того, чтобы поставить диагноз гипертонии и подобрать терапию, мы должны измерять давление в стандартных условиях.