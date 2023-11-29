В Тюменской области умер один из самых толстых людей в мире

Печальные новости пришли из Тюменской области. Стало известно о том, что в возрасте 60 лет скончался один из самых тучных людей России Леонид Андреев. В свои последние годы мужчина весил около 280 килограммов и уже не мог самостоятельно заботиться о себе.

В своё время история Леонида потрясла всю страну. Некогда стройный мужчина начал набирать вес, когда вернулся из армии. Ещё 10 лет назад он вёл достаточно активный образ жизни, занимался хозяйством и воспитывал племянника своей бывшей жены. Однако с каждым годом Леонид становился всё больше. Ему стало настолько тяжело передвигаться, что его подопечного вынуждены были забрать к себе родственники.

Одиночество стало последней каплей. Леонид окончательно махнул на себя рукой. Он рассказывал, что не видел необходимости в том, чтобы просто встать с кровати и умыться, не говоря уже о каких-то делах. Андреев признавался, что мечтал похудеть хотя бы на 50 кг, однако сделать этого он так и не успел. Причиной смерти Леонида стали проблемы с сердцем.