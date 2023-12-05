Мужчины страдают от гриппа больше, чем женщины: эксперт объяснила почему

Диетолог Дженна Хоуп подтвердила существование «мужского гриппа». Она заявила, что мужчины действительно страдают от гриппа больше, чем женщины.

Она пояснила, что женская иммунная система сильнее из-за более высокого уровня эстрогена и прогестерона и более низкого уровня тестостерона.

Женская иммунная система на самом деле сильнее, чем мужская иммунная система. Более высокие уровни эстрогена и прогестерона (которых у женщин больше) могут повысить эффективность наших иммунных клеток.

Дженна Хоуп также отметила, что у мужчин более высокий уровень тестостерона, который влияет на иммунную систему и повышает вероятность заболеваний.

Мы знаем, что тестостерон играет роль в подавлении иммунной системы. Таким образом, у мужчин не только больше гормона, подавляющего иммунитет, но и меньше гормонов (эстрогена и прогестерона), которые его поддерживают.

Диетолог добавила, что мужчины ощущают последствия простуды и гриппа – головные боли, боли в горле, боли в конечностях – больше, чем женщины, и им труднее избавиться от них. Это также было подтверждено исследованием Гарвардского университета, в котором учёные обнаружили, что мужчины оказываются в невыгодном положении, когда дело касается болезней, из-за отсутствия у них иммуностимулирующего эстрогена.