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Шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как приготовить идеальный суп для новогодних праздников

Шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом идеального супа для новогодних праздников
Джейми Оливер
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Суп – идеальное блюдо для холодных зимних дней. Особенно здорово, если есть возможность угостить им близких во время рождественского или новогоднего обеда. Шеф-повар Джейми Оливер поделился простым, но в то же время необычным рецептом супа, который точно придётся по душе даже самым отъявленным гурманам. Название этого блюда переводится как «перечная вода», и оно входит в меню индийской кухни.

Суп от Джейми Оливера

Суп от Джейми Оливера

Фото: Dzevoniia/istockphoto.com

Ингредиенты (на 6 порций):

  • индейка (500 г);
  • тыква (300 г);
  • нарезанные помидоры (400 г);
  • рис басмати (300 г);
  • куриный бульон (750 мл);
  • 1 крупная луковица;
  • 1 морковь;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 кусочек имбиря размером с большой палец;
  • 1 сушеный красный чикли;
  • 1 ст.л. оливкового масла;
  • 1 ст.л. томатной пасты;
  • 1 ст.л. пасты карри;
  • несколько свежих веточек кориандра.

Для приготовления супа необходимо нарезать лук, чеснок и морковь, очистить и мелко нашинковать имбирь. В большой кастрюле разогреть масло, а после отправить туда овощи и перец чили – готовить под крышкой, пока они не станут мягкими и слегка золотистыми.

К готовым овощам добавить нарезанную кубиками тыкву, томатную пасту и карри. Далее необходимо нарезать и отправить в кастрюлю индейку и тушить до готовности, после чего добавить туда же нарезанные помидоры.

Необходимо залить овощи и мясо бульоном, довести до кипения, а после убавить огонь до минимума и варить в течение 15 минут. Осталось всыпать в суп рис и подержать блюдо на медленном огне еще около 10 минут. Перед подачей украсить кинзой, а затем отправить на стол.

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