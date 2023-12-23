Шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом идеального супа для новогодних праздников

Суп – идеальное блюдо для холодных зимних дней. Особенно здорово, если есть возможность угостить им близких во время рождественского или новогоднего обеда. Шеф-повар Джейми Оливер поделился простым, но в то же время необычным рецептом супа, который точно придётся по душе даже самым отъявленным гурманам. Название этого блюда переводится как «перечная вода», и оно входит в меню индийской кухни.
Суп от Джейми Оливера
Фото: Dzevoniia/istockphoto.com
Ингредиенты (на 6 порций):
- индейка (500 г);
- тыква (300 г);
- нарезанные помидоры (400 г);
- рис басмати (300 г);
- куриный бульон (750 мл);
- 1 крупная луковица;
- 1 морковь;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 кусочек имбиря размером с большой палец;
- 1 сушеный красный чикли;
- 1 ст.л. оливкового масла;
- 1 ст.л. томатной пасты;
- 1 ст.л. пасты карри;
- несколько свежих веточек кориандра.
Для приготовления супа необходимо нарезать лук, чеснок и морковь, очистить и мелко нашинковать имбирь. В большой кастрюле разогреть масло, а после отправить туда овощи и перец чили – готовить под крышкой, пока они не станут мягкими и слегка золотистыми.
К готовым овощам добавить нарезанную кубиками тыкву, томатную пасту и карри. Далее необходимо нарезать и отправить в кастрюлю индейку и тушить до готовности, после чего добавить туда же нарезанные помидоры.
Необходимо залить овощи и мясо бульоном, довести до кипения, а после убавить огонь до минимума и варить в течение 15 минут. Осталось всыпать в суп рис и подержать блюдо на медленном огне еще около 10 минут. Перед подачей украсить кинзой, а затем отправить на стол.