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Эксперты рассказали, что будет, если каждое утро употреблять оливковое масло

Эксперты рассказали, что будет, если каждое утро употреблять оливковое масло
Употребление оливкового масла
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Оливковое масло первого отжима полезно для здоровья. Эксперты рассказали, какие преимущества даёт его регулярное употребление по утрам.

Во-первых, ложка оливкового масла натощак помогает стимулировать пищеварение. Оно оказывает слегка слабительный эффект, помогает облегчить запоры и смягчить стул. Это связано с тем, что этот продукт богат ненасыщенными жирными кислотами, которые поддерживают рост кишечных бактерий и стимулируют перистальтику кишечника.

Во-вторых, оливковое масло защищает печень. Оно может сбалансировать окислительный стресс печени, вызванный токсинами, и, таким образом, защитить клетки органа.

В-третьих, содержащиеся в масле олеиновые кислоты защищают сердце, снижают уровень холестерина и сохраняют эластичность кровеносных сосудов.

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Наконец, продукт богат биотином, укрепляющим ногти и волосы. Эффект будет и от приёма оливкового масла внутрь, и при наружном использовании.

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