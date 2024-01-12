От всего сердца: стало известно, какой самый нелепый подарок принц Уильям сделал жене

Любой девушке хочется, чтобы её возлюбленный был настоящим романтиком, преподносящим неожиданные и приятные сюрпризы. Правда, далеко не всегда мужчины угадывают с подарком.

Оказывается, в нелепые ситуации попадают даже принцы. Взять, например, наследника британского престола Уильяма, однажды вручившего Кейт Миддлтон презент, который она до сих пор ему припоминает.

Принц Уэльский признался, что ещё на заре отношений с супругой он решил подарить ей бинокль. Причём сам Уильям по сей день не может объяснить, что подтолкнуло его сделать именно такой выбор.

Когда-то я подарил жене бинокль, и она точно никогда не даст мне это забыть. Всё получилось как-то не очень хорошо… Я до сих пор не знаю, зачем купил Кейт бинокль. Но по крайней мере тогда это казалось мне хорошей идеей, — рассказал принц.

Курьёз с биноклем разлад в королевскую пару не принёс, однако с того момента Уильям старается куда более осторожно подходить к выбору подарков для благоверной.

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